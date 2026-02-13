Pour la Saint-Valentin, TV5MONDE interroge des couples littéraires mythiques

À l'occasion de la Saint-Valentin, la plateforme TV5MONDE propose une mini-série inédite, Ils vécurent heureux, qui revisite avec humour certains couples mythiques de la culture. La littérature y occupe une bonne place, avec Tarzan et Jane, Roméo et Juliette ou encore Emma et Charles Bovary...
Le 13/02/2026 à 10:54 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
13/02/2026 à 10:54
0
Commentaires
0
Partages
Disponible depuis le 11 février dernier, la nouvelle création originale de TV5MONDE met sur le divan des couples mythiques confrontés aux réalités de la vie amoureuse. Au total, sept duos et un trio passent dans le cabinet d’une thérapeute pour interroger, avec humour et irrévérence, ce que signifie aimer aujourd’hui, au cours de 8 épisodes de 3 minutes chacun.
On compte un certain nombre de couples littéraires dans la sélection opérée par cette mini-série, qui fait apparaitre les personnages suivants :
1. Roméo et Juliette (d'après William Shakespeare, vers 1597)
2. Arthur, Guenièvre et Lancelot (d'après la légende arthurienne)
3. Ulysse et Pénélope (d'après L’Odyssée d'Homère, fin du VIIIe siècle av. J.-C.)
4. Emma et Charles Bovary (d'après Madame Bovary de Gustave Flaubert, 1857)
5. Tarzan et Jane (d'après Tarzan chez les singes d'Edgar Rice Burroughs, 1912)
6. Carmen et Don José (d'après la nouvelle de Prosper Mérimée, 1845, et l'opéra de Georges Bizet, 1875)
7. Adam et Ève
8. Blanche neige et le Prince (d'après le conte de fées allemand popularisé par les frères Grimm, 1812)
« Réseaux sociaux, polyamour, attentes contradictoires, rapports de pouvoir : la série détourne les codes du conte et du mythe pour mieux parler du couple moderne et de ses paradoxes », souligne TV5MONDE dans un communiqué.
À LIRE - Un music-hall librement inspiré par la vie de Colette sur France Télévisions
Créée, écrite et réalisée par Juliette Fayet, coproduite avec Noon (Kabo Story), cette mini-série réunit un casting de jeunes comédiennes et comédiens dont plusieurs sont issus du stand-up et des réseaux sociaux : Roxane Bret, Johann Cuny, Bertrand Goncalves, Sidi Mejai, Inès Melab, Fanny Ruwet, Noam Sinseau.
Les épisodes de Ils vécurent heureux seront diffusés chaque soir à 19h55, du 12 au 19 février, sur TV5MONDE en France, Belgique, Suisse et à Monaco, et disponibles sur la plateforme gratuite de streaming TV5MONDE+, accessible dans 200 pays et territoires. Les réseaux sociaux de TV5MONDE seront aussi mis à contribution...
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Vendredi 13 février à 23 heures, l’émission Au bonheur des livres, présentée par Claire Chazal, consacre un nouveau numéro à l’art et à la création. Deux écrivains y sont invités : Éric Reinhardt et Antoine Compagnon. L’un évoque une nuit passée à la Galleria Borghese, l’autre propose de traverser l’hiver en compagnie de Matisse.
11/02/2026, 17:09
Mardi 3 mars à 21h05, France 5 diffuse « Pourquoi t’as pas d’enfants ? », un documentaire réalisé par Enora Malagré et Chloé Garrel, également disponible sur france.tv. Le film part d’une question simple — et souvent intrusive — adressée aux femmes sans enfants.
11/02/2026, 11:18
Cléo Sénia incarne Colette dans un music-hall qu'elle a coécrit avec Alexandre Zambeaux et Léna Bréban, mis en scène par cette dernière. Ce spectacle, qui « rend hommage à une œuvre et à une personnalité qui continuent de rayonner bien au-delà de leur territoire d’origine », a été capté par Rémi Duhamel et sera prochainement diffusé sur France 4 et la plateforme france.tv.
11/02/2026, 10:49
Depuis l’ouverture du procès historique des viols de Mazan, le 2 septembre 2024, Gisèle Pelicot est devenue un symbole de courage, de résilience, mais aussi de lutte contre les violences sexuelles et le patriarcat. Mais qui se cache réellement derrière cette femme si discrète ? Rendez-vous sur France 5 avec Augustin Trapenard, ce 11 février, à 21h05.
10/02/2026, 12:06
La chaine France 5 diffusera en 2026 un documentaire inédit, réalisé et écrit par Matthieu Verdeil, consacré au romancier et poète américain, d'origine jamaïcaine, Claude McKay. Il retracera le parcours de cette figure littéraire méconnue, dont l'une des œuvres, « If we must die », fut reprise par les militants et militantes du mouvement Black Lives Matter, en 2019.
10/02/2026, 10:24
C'est à un partage du paysage que vous invite cette nouvelle émission d'Au bonheur des livres, en accueillant Marie-Hélène Lafon et Philippe Manevy, pour leurs beaux ouvrages respectifs, Hors Champ (Ed. Buchet-Chastel) et La Montagne ardente (Ed. Le bruit du monde).
04/02/2026, 16:38
Gisèle Pelicot accordera sa première interview télévisée dans La Grande Librairie, ce mercredi 11 février à 21.05 sur France 5. Cette intervention accompagne la publication de Et la joie de vivre, coécrit avec Judith Perrignon et paru aux éditions Flammarion. L’émission réunira également historiennes, philosophes et chercheuses, invitées à intervenir sur les thématiques abordées par l’ouvrage et par le procès de Mazan.
04/02/2026, 14:50
Dans quelle époque vivons-nous ? Cette semaine, dans la Grande Librairie, romanciers, penseurs, historiens nous offrent un autre regard sur hier, aujourd’hui et demain. Rendez-vous avec Augustin Trapenard et ses invités
02/02/2026, 16:20
À l'occasion de la 8e édition du festival Fipadoc, organisé à Biarritz du 23 au 31 janvier, le groupe France Télévisions a présenté quelques-unes de ses nouvelles créations documentaires. Parmi celles-ci, les évocations de deux figures et de leurs destinées mémorielles. D'un côté, Jules César et sa tonitruante Guerre des Gaules, de l'autre, Jacqueline Manicom, une voix féministe rendue presque inaudible.
29/01/2026, 10:24
Cette semaine, La Grande Librairie met les mots au cœur de la vie : ceux qui réparent, qui bousculent et qui éclairent. Des récits intimes aux réflexions philosophiques, en passant par la poésie et l’amitié, une émission placée sous le signe de l’intensité et du partage.
27/01/2026, 10:42
Vendredi 23 janvier à 23h, Au bonheur des livres réunit deux écrivains que tout semble séparer — l’âge, le parcours, l’expérience — mais que rapproche une même attention aux failles intimes. Sur le plateau animé par Claire Chazal, Philippe Besson et Victor Dekyvère croisent leurs regards et leurs livres autour d’un thème central : l’identité, ce territoire mouvant que la littérature explore mieux que tout autre.
21/01/2026, 17:10
Particulièrement attendue, la série animée La Quête d'Ewilan, adaptée de l'œuvre de Pierre Bottero, s'affiche enfin sur les écrans, sur Okoo, france.tv et France 4. Une création signée par la société française Andarta Pictures (Ankama) en coproduction avec Vivi Film et l'Incroyable Studio.
21/01/2026, 10:29
Depuis plusieurs saisons, Olivier Delacroix s’attache à explorer des réalités humaines souvent tues. À travers des rencontres avec des femmes et des hommes au parcours singulier, il partage leur quotidien et recueille une parole intime, libérée des jugements et des clichés. Son approche, attentive et bienveillante, éclaire la société à hauteur d’individus, loin des stéréotypes.
20/01/2026, 17:15
Crimes, transgressions, vertige du doute et fascination pour la violence : cette semaine, La Grande Librairie explore les zones les plus sombres de l’âme humaine. Du Docteur Petiot aux salles d’assises, de la radicalisation intime à la peine de mort, romanciers, essayistes et libraires interrogent ce qui nous trouble, nous effraie et nous attire encore.
19/01/2026, 13:22
Samedi 17 janvier à 20h35, Bénédicte Delelis reçoit l’auteur de bandes dessinées et réalisateur, Riad Sattouf dans Lumière intérieure, sur KTO. Il se confie sur ses motivations et sa soif d’écrire au cours de cette émission centrée sur un invité, lequel livre son « regard sur le monde », son « ressort intérieur » ou encore sa « raison de se lever le matin ».
16/01/2026, 10:32
Vendredi 16 janvier à 23 heures, l’émission littéraire Au bonheur des livres, présentée par Claire Chazal, réunit sur le même plateau les écrivains Cécile Coulon et Pascal Quignard. Diffusée sur Public Sénat (canal 8), cette rencontre est consacrée à la parution de leurs nouveaux romans, Le visage de la nuit et Il n’y a pas de place pour la mort.
14/01/2026, 15:46
Quelle est la part de réalité dans le voyage épique d'Ulysse, conté par Homère dans L'Odyssée ? Telle est la question posée par le documentaire « Le voyage d'Ulysse en Méditerranée, du mythe à la science », diffusé le jeudi 5 février prochain, à 21h05, sur France 5, et disponible sur la plateforme france.tv.
14/01/2026, 10:27
Cette semaine, La Grande Librairie met à l’honneur des romans d’émancipation, où les personnages cherchent à devenir les auteurs de leur propre destin. Panache, courage et imagination irriguent une sélection qui traverse les siècles, les genres et les formes, du roman historique au récit initiatique, en passant par le conte noir et la fresque contemporaine.
12/01/2026, 15:37
Netflix a dévoilé sa programmation pour l’année 2026. Parmi les annonces, un fil rouge se détache nettement : la place centrale accordée aux adaptations littéraires et aux œuvres librement inspirées par l’univers du livre. Romans classiques, polars contemporains, sagas populaires ou succès de librairie récents irriguent une large partie des séries et films attendus.
08/01/2026, 18:22
La bande dessinée est l'un des loisirs favoris des Français, avec près de 85 millions d'albums vendus chaque année… et pourtant, pendant plus de 40 ans, il n’existait aucun rendez-vous télévisuel consacré au 9e art. C’est face à ce constat qu’est né « Conciliabule », le nouveau magazine de France Télévisions entièrement dédié à la bande dessinée.
07/01/2026, 17:14
France 3 Nouvelle-Aquitaine et france.tv annoncent la diffusion d'un documentaire de Thomas Zribi et Cyprien D'Haese, Spirou contre les nazis, consacré à l'engagement du Journal de Spirou contre l'occupant, pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, Jean‑Georges Evrard, alias Jean Doisy, son rédacteur en chef, en fit un véritable organe de défiance et de résistance.
07/01/2026, 16:25
Sur Public Sénat, Au bonheur des livres réunit Philippe Delerm et Kerwin Spire autour de deux figures majeures du patrimoine littéraire mondial : Charles Dickens et Romain Gary. Présentée par Claire Chazal, l’émission s’attarde sur les dernières années de ces écrivains hors norme, à travers deux essais qui interrogent autant la création que le mythe.
07/01/2026, 16:23
Pour son émission du mercredi 7 janvier 2026, La Grande Librairie ouvre l’année avec un plateau placé sous le signe du romanesque, de l’érudition et de l’aventure. Pierre Lemaitre, Marie-Hélène Lafon, Antoine Compagnon, Benjamin Dierstein et Alix de Saint-André sont réunis autour de livres qui interrogent à la fois l’histoire collective, les destins individuels et la mémoire des lieux.
05/01/2026, 18:18
Mercredi 21 janvier à 21h10, France 3 diffuse Alexandre Dumas : des héros et des femmes !, un épisode inédit du magazine historique Secrets d’Histoire présenté par Stéphane Bern. Cette émission revient sur la vie extraordinaire d’Alexandre Dumas, l’un des auteurs les plus lus au monde, à travers œuvres incontournables comme Le Comte de Monte-Cristo ou Les Trois Mousquetaires, des romans constamment réadaptés pour le cinéma et la télévision.
29/12/2025, 16:38
Ils furent longtemps de stricts concurrents – et le demeureront bien entendu –, mais dans la guerre des plateformes, une nouvelle ère semble s’ouvrir. Amazon Prime Video et Netflix ont signé un accord de licence sans précédent : une partie du catalogue de Prime Video — y compris des films et séries déjà marqués par leur succès — sera désormais disponible en streaming sur Netflix dans plusieurs territoires.
25/12/2025, 09:12
À compter du mercredi 7 janvier à 20h20, TVMonaco enrichit sa grille avec Le Club Francophone, un nouveau magazine culturel hebdomadaire consacré à la littérature, à la culture et à celles et ceux qui les font vivre à travers l’espace francophone.
19/12/2025, 17:48
La série documentaire « Faits divers » s'enrichit de deux nouveaux épisodes, toujours consacrés à des auteurs inspirés par des événements réels violents. Olivier Mirguet réalise un épisode sur Derf Backderf et Jeffrey Dahmer, quand Frédéric Bas s'intéresse aux liens entre Ann Rule et le tueur en série Ted Bundy.
19/12/2025, 09:46
Vendredi 19 décembre à 23h, Au bonheur des livres, présenté par Claire Chazal (public sénat), consacre une émission au rapport entre art et littérature. L’artiste Eva Jospin et l’écrivain Dan Franck sont invités pour évoquer, d’un côté, une illustration de L'homme qui plantait les arbres de Jean Giono (Gallimard) et, de l’autre, le deuxième volet du Roman des artistes (Grasset). Eva Jospin est aussi annoncée dans l’actualité d’une exposition parisienne au Grand Palais avec Claire Tabouret.
17/12/2025, 16:30
Pour son émission du mercredi 17 décembre 2025, La Grande Librairie propose une édition résolument tournée vers les lectures de Noël : classiques revisités, romans très attendus, polars addictifs et conseils de libraires. Laurent Mauvignier, Clara Dupont-Monod, Maxime Chattam, Benjamin Lacombe et Laurine Roux seront sur le plateau pour évoquer leurs derniers ouvrages, tandis que Clémentine Beauvais célébrera Jane Austen outre-Manche.
15/12/2025, 17:43
LCP diffuse jeudi 8 janvier à 20h40, dans le cadre de l’émission DébatDoc, le documentaire inédit François Mitterrand, une autre vie possible. Coproduit par l’INA et LCP, le film est écrit et raconté par Mazarine Pingeot, avec des textes de François Mitterrand interprétés par Patrick Mille, et réalisé par Catherine Aventurier.
15/12/2025, 11:44
Le 31 décembre au soir, à partir de 21h05, France 5 reviendra, avec un documentaire, sur le « triomphe de la fantasy », à travers des romans, films ou séries qui ont développé des univers imaginaires. Les auteurs Robin Hobb, Maxime Chattam ou encore Estelle Faye interviendront au cours de ce programme de 90 minutes.
11/12/2025, 13:26
Coproduction européenne, la série Le Comte de Monte-Cristo sera diffusée en fin d'année par France Télévisions. Les 8 épisodes de 52 minutes seront visibles dès le 11 décembre prochain sur la plateforme france.tv, tandis que la chaine France 2 accueillera le récit inspiré de l'œuvre de Dumas à partir du 26 décembre.
09/12/2025, 11:08
La nouvelle émission de La Grande Librairie réunit des auteurs confirmés et de jeunes voix, entre récits personnels, plongées historiques et premiers romans. Des ouvrages variés qui explorent chacun à leur manière la mémoire, la transmission ou le regard porté sur le monde, à découvrir ce mercredi 10 décembre sur France 5.
08/12/2025, 11:31
Vendredi 5 décembre 2025, Netflix et Warner Bros. Discovery ont annoncé un accord définitif : Netflix va acquérir les studios cinéma et télévision de Warner ainsi que ses activités de streaming (notamment HBO Max), dans le cadre d’une transaction valorisée à 82,7 milliards de dollars (72 milliards hors dette). Chaque action WBD sera rachetée 27,75 USD.
05/12/2025, 16:25
La première émission de débat littéraire de la télévision française, Italiques, revient le temps d'une émission spéciale de Rembob’INA sur LCP, ce dimanche 7 décembre à 20h40. Patrick Cohen, en compagnie de Richard Poirot, rédacteur en chef de l'INA, remonteront l'histoire de cette proposition télévisuelle qui annonce Apostrophes.
05/12/2025, 11:17
En quatre épisodes de 30 minutes, la série Anime — Une épopée japonaise propose un panorama et un historique de l'animation japonaise, dont l'influence sur la pop culture mondiale n'est plus à prouver. La production sera diffusée sur la plateforme france.tv, mais aussi sur la chaine YouTube « slash anim » et France 4.
05/12/2025, 09:38
Autres articles de la rubrique Médias
Près de deux ans après la première annonce, la série Spider-Noir d'Amazon Prime Vidéo sort de l'ombre avec de premières images. Nicolas Cage incarne un anti-héros avec « zéro pouvoir » et, donc, « zéro responsabilité », dans un New York sombre et mystérieux, miné par la Grande Dépression.
13/02/2026, 10:58
Le réalisateur et scénariste américain Mike Flanagan se construit, petit à petit, une réputation de spécialiste des adaptations des œuvres de Stephen King. Après Jessie (2017), Doctor Sleep (2019) et The Life of Chuck (2024), il devrait ainsi se confronter à Brume (trad. Michèle Pressé et Serge Quadruppani, Le Livre de Poche), déjà porté au cinéma en 2007 par Frank Darabont sous le titre The Mist, puis en série, dix ans plus tard.
11/02/2026, 15:54
« Le nom sur le mur » est un documentaire inédit écrit par Hervé Le Tellier (d'après son livre Le nom sur le mur, ed Gallimard) et réalisé par Bernard Faroux. Le film retrace le destin d’André Chaix, jeune maquisard tué en août 1944 à l’âge de 20 ans. À partir d’un prénom gravé sur le mur d’une maison de la Drôme, près de Dieulefit, le documentaire interroge la persistance des traces laissées par la Résistance et la manière dont une vie brisée continue de résonner, des décennies plus tard.
10/02/2026, 17:05
Warner Bros. Pictures a fixé au 5 février 2027 la sortie américaine de Remain (Immortelle en français), le prochain film de M. Night Shyamalan. Initialement attendu à l’automne 2026, ce thriller romantique surnaturel, coécrit à l’origine avec l’auteur Nicholas Sparks, et porté par Jake Gyllenhaal et Phoebe Dynevor, change de date afin de viser la période de la Saint-Valentin.
09/02/2026, 17:37
Du lundi 9 au dimanche 15 février 2026, les auditeurs et auditrices de France Culture resteront en bonne compagnie, puisque des ondes s'échapperont les voix d'écrivains, d'autrices et de dessinateurs, conviés pour évoquer leurs récits. Sans oublier les interprétations de grands textes : cette semaine, Les Hauts de Hurlevent et La Machine à explorer le temps sont au programme.
06/02/2026, 19:37
Dans un communiqué de presse publié ce jeudi 5 février, Sibyle Veil, PDG de Radio France, et Vincent Meslet, directeur éditorial du groupe, annoncent la nomination de Céline Pigalle à la direction de France Inter. Et entérinent, par la même occasion, le départ de la philosophe et autrice Adèle Van Reeth, dont le bilan à la tête de la station reste mitigé.
06/02/2026, 14:01
Le ciel ouvert, une lecture musicale d’extraits du livre éponyme de Nicolas Mathieu, a été programmée en spectacle littéraire au Méjan à Arles le 25 février et au Café de la Danse à Paris le 9 mars 2026. Interprété par le comédien Julien Allouf et accompagné par la musique de Dorian Gallet, ce projet est présenté par le collectif Exils comme une œuvre mêlant voix, guitare et pulsation électronique, autour d’un texte décrit comme « universel et engagé ».
04/02/2026, 13:08
Paru en janvier 2022 aux Éditions des Équateurs, le roman Les Disparus des Argonnes, de Julie Peyr, devient une mini-série de 4 épisodes de 52 minutes, réalisée par Safy Nebbou. Le tournage a commencé ce 2 février, et se déroule jusqu'au 27 mars prochain, à Paris et à Lyon.
04/02/2026, 09:21
La réalisatrice Emmanuelle Bercot a lancé le tournage de L’Enragé, un long métrage adapté du roman éponyme de Sorj Chalandon, publié chez Grasset. Le film, produit par Sylvie Pialat et Jérôme Seydoux, revient sur la révolte d’enfants détenus au bagne de Belle-Île-en-Mer en 1934 et sur le destin d’un adolescent en fuite.
02/02/2026, 16:49
La réalisatrice Jennifer Devoldère, qui a récemment signé Sage-homme (2023) et Le Panache (2024) est derrière la caméra pour une adaptation du roman Annie au milieu d’Émilie Chazerand, paru en août 2021 chez Sarbacane.
30/01/2026, 09:50
Déjà adaptées au cinéma (par Edgar Wright, en 2010), en jeu vidéo (en 2010) et en série animée sur Netflix (en 2023), les bandes dessinées Scott Pilgrim de Bryan Lee O'Malley se convertissent à nouveau en pixels. Un nouveau jeu, Scott Pilgrim EX, sera disponible le 3 mars prochain.
29/01/2026, 10:24
Gabriel Aghion présente La Maman du bourreau, une fiction librement adaptée du livre Je suis la maman du bourreau de David Lelait-Helo (éditions Héloïse d’Ormesson, 2022). Le film suit le parcours intérieur d’une mère, Gabrielle de Miremont, confrontée à une vérité qui bouleverse son identité maternelle après la mort de son fils, sur fond d’« affaire de pédophile dans la région » révélée par la presse. Le film sera disponible le jeudi 12 février sur france.tv et le mercredi 18 février à 21h10, sur France 2.
28/01/2026, 12:26
Le très productif réalisateur Guillaume Nicloux, par ailleurs familier des adaptations d'ouvrages, tournera au mois de mars prochain Article 353, d'après le livre de Tanguy Viel. Celui-ci, paru en janvier 2017 aux Éditions de Minuit, avait remporté, la même année, le Grand Prix RTL-Lire.
22/01/2026, 09:24
Un nouveau mouvement stratégique se dessine au sein de Prisma Media. Le groupe de presse magazine étudie la vente de son pôle luxe et art de vivre à Vivendi, son ancien actionnaire, selon des informations communiquées aux représentants du personnel. Ce projet concerne notamment Harper’s Bazaar France, titre phare de ce segment.
19/01/2026, 17:05
Michèle Benbunan, ancienne dirigeante d’Editis, est nommée directrice générale du groupe de presse détenu par LVMH. Elle succède à Pierre Louette, qui occupait la fonction de PDG depuis mars 2018 et quitte ses fonctions après près de huit années à la tête de l’ensemble.
19/01/2026, 16:01
France Culture franchit pour la première fois le seuil des 4 % d’audience cumulée lors de la dernière vague de Médiamétrie. Dans ce contexte de hausse globale, plusieurs émissions consacrées à la littérature enregistrent des progressions marquées sur un an, dont Le Book Club, Lectures du soir, A voix nue et L’Instant poésie.
13/01/2026, 14:12
Partager les avis, les confronter, les rendre accessibles : c’est autour de cette idée que s’est construit Bibliosurf. Le site agrège depuis plusieurs années les critiques, chroniques, podcasts et vidéos consacrés aux romans, publiés sur le web.
12/01/2026, 16:18
La cérémonie des Golden Globes 2026 a mis en avant des œuvres politiques, intimes et spectaculaires. Parmi elles, plusieurs films puisent directement ou indirectement dans la littérature, à l'instar des BAFTA 2026 : le cinéma continue de se nourrir des textes pour interroger le présent.
12/01/2026, 12:39
Prisma Media a annoncé le départ de Philipp Schmidt, directeur général en charge de la régie publicitaire ainsi que des pôles luxe et art de vivre. Présent au sein du groupe depuis 23 ans, il quitte ses fonctions d’un commun accord avec la direction, alors que le premier groupe de presse magazine en France traverse une période de fortes tensions sociales.
09/01/2026, 17:10
Annoncée le 1er janvier 2026, l’adaptation animée de Historie remet en lumière le manga historique de Hitoshi Iwaaki, souvent rapproché de Vinland Saga. Publiée depuis plus de vingt ans, la série explore l’esclavage, la liberté et la construction d’un destin à travers la figure d’Eumène, dans la Grèce antique.
06/01/2026, 14:24
Presque un siècle après Bilboquet, la revue fondée par Ilios Chailly, Écho Antonin Artaud, entend prolonger ce geste littéraire radical et solitaire. Dans cet article, ce dernier revient sur la naissance de Bilboquet, son titre, son pseudonyme et l’exigence d’une pensée vivante portée par le Momo. À travers l’analyse du premier numéro et de ses poèmes, il explore une conception de la revue comme acte de nécessité plutôt que comme espace institutionnel.
06/01/2026, 13:16
En l’espace de quelques jours, deux projets inspirés de Stephen King ont été mis de côté. D’abord, l’adaptation du Talisman, portée côté développement par les créateurs de Stranger Things, Matt et Ross Duffer, ne se fera finalement pas sur Netflix. Une autre adaptation annoncée de longue date, tirée de la nouvelle Les révélations de Becka Paulson, a également été abandonnée par la CW, dans un contexte de recentrage stratégique de la chaîne depuis son rachat par Nexstar.
05/01/2026, 17:58
Du 5 au 11 janvier 2026, France Culture met la littérature au cœur de son antenne. Romans contemporains, classiques du patrimoine, bande dessinée et écritures scéniques rythment la semaine à travers critiques, rencontres d’auteurs et fictions. Des voix majeures d’aujourd’hui, dont Hannelore Cayre, font écho à celle de Balzac.
05/01/2026, 10:00
Chaque semaine, le magazine Books propose de comprendre l'actualité à la lumière des livres. Dans cette nouvelle booksletter, De Carlos Gardel aux grandes questions contemporaines de santé, de justice, d’intelligence artificielle et de littérature, cette sélection explore la manière dont les livres éclairent le monde. Du destin des artistes aux maladies globales, des erreurs judiciaires à l’avenir du roman, une traversée critique de notre temps par le prisme des essais et des récits.
03/01/2026, 09:57
Netflix mise sur Love Through a Prism, une série animée originale développée par WIT Studio (L’Attaque des Titans), accompagnée d’une adaptation manga officielle annoncée en amont de la diffusion de l’anime. Le projet associe Yoko Kamio, autrice du scénario conçu directement pour l’animation, et une déclinaison manga réalisée en collaboration avec Maki Minami, publiée sur les applications Shonen Jump+ et Manga Mee. Le premier épisode sort le 15 janvier 2026.
31/12/2025, 13:14
À l'heure des fins d'années, le binge-watching équivaut à une séance de yoga : détente et calme, au milieu des festivités. Et, « qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de nous », pour reprendre le mot de Jules Barbier et Michel Carré, dans Galatée. Cette fois, rendez-vous à Barcelone, une nuit d'été : sur la façade ondoyante de la Pedrera, un corps est suspendu, enveloppé de flammes...
31/12/2025, 09:44
Une caricature publiée au sein de Charlie Hebdo et signée Riss, présentant Rokhaya Diallo sous les traits d’une Joséphine Baker à la ceinture de bananes, a déclenché une vive polémique. Le dessin illustre un article d’un hors-série consacré aux « fossoyeurs de la laïcité ». La Ligue des droits de l’Homme (LDH) dénonce une imagerie coloniale, et annonce son soutien à l’essayiste.
29/12/2025, 14:35
D'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre, France Culture conserve une place de choix pour la littérature au sein de sa grille des programmes. Du lundi 29 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026, Nathalie Quintane, Margaret Atwood, Laurent Mauvignier ou encore Amélie Nothomb se croisent sur les ondes...
29/12/2025, 09:13
Chaque année, le cinéma et les plateformes de streaming retournent aux livres comme à une réserve inépuisable de récits. Mais en 2025, le phénomène a pris une ampleur singulière. Romans cultes, succès contemporains ou œuvres plus confidentielles ont nourri une vague d’adaptations qui a structuré l’actualité audiovisuelle. Fidélité scrupuleuse ou réinterprétation assumée ? Derrière la question, un constat s’impose : la littérature a dicté le tempo culturel de l’année.
25/12/2025, 09:12
France Inter organise Initials BD, une journée spéciale consacrée à la bande dessinée, le mercredi 7 janvier 2026. L’événement combine une programmation renforcée à l’antenne, deux classes de maître publiques à la Maison de la Radio et de la Musique et l’annonce du lauréat du 8e Prix BD Fnac–France Inter. Objectif affiché : mettre en avant la création et les auteurs du 9e art.
22/12/2025, 10:50
La fin de l'année s'approche, mais, sur France Culture, la littérature, la bande dessinée, la poésie ou encore le théâtre gardent une place de choix. Du lundi 22 au dimanche 28 décembre, des invités prestigieux se succèdent, de Patrick Modiano et Christian Mazzalai à Nicolas Maury, en passant par Lucie Morel et Thomas Brosset...
22/12/2025, 10:33
La Booksletter revient avant une pause bien méritée. Alors que se crée sous nos yeux la bulle financière de l’intelligence artificielle, il n’est pas sans intérêt de revenir sur les facteurs qui ont conduit au krach de 1929, origine de la plus grande dépression économique de l’histoire du capitalisme. — Par Michel André.
20/12/2025, 09:16
À l’heure où les comportements routiers suscitent une inquiétude croissante, Pif Gadget s’associe à Ornella Ongaro, pilote de moto de haut niveau et ambassadrice nationale de la Sécurité routière, pour rappeler l’importance du respect de la signalisation. Cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par des études alarmantes sur les infractions commises au quotidien par les automobilistes, mais aussi par les autres usagers de la route.
16/12/2025, 16:23
Changer l'eau des fleurs, le roman best-seller de Valérie Perrin, est en cours d'adaptation pour le grand écran. Annoncé pour 2026 et réalisé par Jean-Pierre Jeunet, il compte notamment Leïla Bekhti, Matthias Schoenaerts, Melvil Poupaud, Anouk Grinberg, Sergio Castellitto, Alban Lenoir et Élodie Batard Gaultier dans son casting. Studiocanal a publié sur Instagram la première image issue du film.
16/12/2025, 13:26
Johnny Depp s’apprête à produire, et pourrait également interpréter un rôle, dans la première adaptation cinématographique en langue anglaise du roman culte de l’écrivain russe Mikhaïl Boulgakov, Le Maître et Marguerite. Le projet, encore sans réalisateur, est porté par la société de production de l’acteur, IN.2 Film.
15/12/2025, 15:33
Les dernières semaines de l'année se profilent, mais pas de bouleversement, sur France Culture, entre ce lundi 15 et le dimanche 21 décembre : la littérature a toujours droit de cité dans la grille des programmes. Xavier Dorison et Felix Delep, Laélia Véron, Jean Echenoz ou encore Flore Vesco se succèderont sur les ondes.
15/12/2025, 10:40
Top ArticlesLa Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir
Commenter cet article