Pour la Saint-Valentin, TV5MONDE interroge des couples littéraires mythiques

Disponible depuis le 11 février dernier, la nouvelle création originale de TV5MONDE met sur le divan des couples mythiques confrontés aux réalités de la vie amoureuse. Au total, sept duos et un trio passent dans le cabinet d’une thérapeute pour interroger, avec humour et irrévérence, ce que signifie aimer aujourd’hui, au cours de 8 épisodes de 3 minutes chacun.

On compte un certain nombre de couples littéraires dans la sélection opérée par cette mini-série, qui fait apparaitre les personnages suivants :

1. Roméo et Juliette (d'après William Shakespeare, vers 1597)

2. Arthur, Guenièvre et Lancelot (d'après la légende arthurienne)

3. Ulysse et Pénélope (d'après L’Odyssée d'Homère, fin du VIIIe siècle av. J.-C.)

4. Emma et Charles Bovary (d'après Madame Bovary de Gustave Flaubert, 1857)

5. Tarzan et Jane (d'après Tarzan chez les singes d'Edgar Rice Burroughs, 1912)

6. Carmen et Don José (d'après la nouvelle de Prosper Mérimée, 1845, et l'opéra de Georges Bizet, 1875)

7. Adam et Ève

8. Blanche neige et le Prince (d'après le conte de fées allemand popularisé par les frères Grimm, 1812)

« Réseaux sociaux, polyamour, attentes contradictoires, rapports de pouvoir : la série détourne les codes du conte et du mythe pour mieux parler du couple moderne et de ses paradoxes », souligne TV5MONDE dans un communiqué.

Créée, écrite et réalisée par Juliette Fayet, coproduite avec Noon (Kabo Story), cette mini-série réunit un casting de jeunes comédiennes et comédiens dont plusieurs sont issus du stand-up et des réseaux sociaux : Roxane Bret, Johann Cuny, Bertrand Goncalves, Sidi Mejai, Inès Melab, Fanny Ruwet, Noam Sinseau.

Les épisodes de Ils vécurent heureux seront diffusés chaque soir à 19h55, du 12 au 19 février, sur TV5MONDE en France, Belgique, Suisse et à Monaco, et disponibles sur la plateforme gratuite de streaming TV5MONDE+, accessible dans 200 pays et territoires. Les réseaux sociaux de TV5MONDE seront aussi mis à contribution...

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com