À Perpignan, des commerçants, dont des librairies, font fermer Cultura

La décision serait « une première en France », d'après Me Mathieu Pons-Serradeil, l'avocat des commerçants du centre-ville, rapporte Made in Perpignan. Le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné, ce mercredi 11 février, la fermeture du magasin Cultura de Perpignan, qui a donc annoncé une fermeture momentanée à compter de ce jeudi 12.

« Bien que notre magasin ait ouvert le 17 septembre 2025 avec l’ensemble des autorisations administratives nécessaires, le tribunal a statué en première instance en faveur des plaignants », a commenté le magasin sur le réseau social Facebook.

9 commerçants du centre-ville de Perpignan, dont des libraires, avaient contesté la légalité de l'ouverture de Cultura devant la justice, en soulignant que celle-ci aurait été effectuée « sans être passé devant la Commission Départementale d'Activité Commerciale (CDAC), qui n'a pas pu évaluer l'impact qu'aurait cette enseigne en périphérie et dans une zone commerciale sur un commerce d'une même activité en centre-ville », explique l'avocat des plaignants à Ici.

Le promoteur RG Investissement, en 2024, aurait sollicité la CDAC pour le déménagement d'un magasin Intersport sur un emplacement voisin de son futur magasin Cultura, mais n'aurait pas fait la même démarche pour ce dernier.

Une « concurrence déloyale »

En première instance, la justice est donc allée dans le sens des plaignants, pointant « un trouble manifestement illicite générant une concurrence déloyale ». « Le promoteur n'a pas respecté la procédure », a précisé le juge dans sa conclusion.

Les commerçants du centre-ville se sont réjouis de la décision judiciaire : « C’est inespéré, parce que c’est un peu David contre Goliath. On sait que ce sont de très grands groupes, qui ont beaucoup de moyens. Mais on s’est dit que ça valait le coup de tenter, parce que c’était injuste et surtout illégal », souligne Élisa Iglésias, de la librairie Torcatis, auprès de Made in Perpignan.

« Oui, il y a du soulagement, mais cette affaire c'est du droit et seulement du droit. Je suis rassurée de cette décision, car c'est un exemple pour tout ceux qui veulent s'installer sans valider d'autorisation. Je suis contente que la justice ait été impartiale, juste, qu'elle ait fait entendre qu'on ne peut pas faire le cowboy sans se faire attraper », a pour sa part commenté Isabelle Besa, propriétaire de la Papeterie de la Loge, au micro de Ici.

La librairie-papeterie Cajelice et la librairie Bédé en Bulles, qui avaient également porté plainte, ont aussi salué la décision de justice.

Cultura interjette appel

« Nous ne partageons pas cette décision et ne comprenons pas son fondement juridique. C’est pourquoi nous avons décidé de faire appel auprès de la Cour d’appel de Montpellier », a répliqué l'enseigne Cultura de Perpignan dans un communiqué. La décision en première instance reste toutefois exécutoire, et l'appel ne suspend pas l'ordre de fermeture.

Par la voix de Mathilde Delpeyrou, directrice régionale Sud de Cultura, le message ajoute : « [N]otre première préoccupation va être d’informer les 25 salariés du magasin de Perpignan de la situation, dès demain, et de les rassurer quant au maintien de leur rémunération et de leur emploi, dans l’attente de la décision de la cour d’appel. »

Ces derniers mois, différents projets d'ouverture de magasins Cultura ont fait l'objet de contestations de la part de commerçants, et en particulier de librairies indépendantes. À Villars, dans la Loire, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), a retoqué le 3 juillet 2025 le projet d'implantation d'un magasin de la firme, contre lequel une quinzaine de libraires s'étaient mobilisés. À Toulouse, les commerces du livre pointaient des chiffres d'affaires en forte baisse après l'installation de l'enseigne.

En septembre 2025, l'Association régionale des librairies indépendantes d'Occitanie (ALIDO) avait pour sa part dénoncé, par rapport à l'installation des grandes surfaces culturelles en périphérie des villes, « un déséquilibre sur le plan écologique et sur le plan de l'économie locale, en faisant peser une menace sur les investissements des commerces et sur les emplois ».

Photographie : L'intérieur d'un magasin Cultura, à Bordeaux (illustration, Sknay, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com