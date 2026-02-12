Fête de la librairie 2026 : un livre Gallimard offert dans 4 pays

Comme chaque année, les libraires indépendants offriront à leurs clients un ouvrage inédit, spécialement édité pour l’occasion. Intitulé Umberto Saba, poète et libraire à Trieste, le livre sera tiré à 27.000 exemplaires, en partenariat avec les éditions Gallimard. Cette publication s’inscrit dans la démarche de l’association Verbes, dont les éditions cherchent à éclairer et valoriser l’histoire et la culture du livre auprès des lecteurs.

L’ouvrage propose une plongée dans l’univers d’Umberto Saba, figure singulière de la littérature européenne, à la fois poète et libraire dans la ville de Trieste. Les auteurs Samuel Brussell, éditeur et écrivain, Diego Marani, écrivain, traducteur et journaliste, et Simone Volpato, directeur de recherches en bibliographie et sciences des archives, y retracent l’histoire de la cité italienne, aux confins de la Mitteleuropa.

Ils invitent à redécouvrir une ville marquée par une effervescence littéraire exceptionnelle, où vécurent notamment James Joyce, Italo Svevo, Stendhal, Rainer Maria Rilke, Marcel Proust, Claudio Magris, Roberto Bazlen, Virgilio Giotti, Anita Pittoni, Giani Stuparich ou encore Boris Pahor.

À cette exploration historique et littéraire s’ajoute une déambulation contemporaine signée François Simon, voyageur, écrivain et critique gastronomique, qui propose une flânerie dans le Trieste d’aujourd’hui.

Au-delà de la figure de Saba et de l’histoire triestine, le livre se veut une réflexion sur le métier de libraire. À travers la mémoire de cette librairie devenue légendaire, cœur vivant de la cité, il met en lumière les invariants d’un métier fondé sur la transmission, la curiosité et la défense de la littérature. Dans l’esprit d’une adresse intime à la manière de Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, l’ouvrage entend rappeler que cet héritage ne doit pas être laissé à l’abandon.

À l’heure où l’Europe traverse des épreuves et où l’abondance d’informations tend à saturer l’attention, les libraires indépendants affirment leur rôle de passeurs. Le livre offert lors de cette fête se présente comme le messager de cette cause contemporaine : préserver l’appétence pour les mots, cultiver l’imaginaire et inscrire dans les murs des librairies la trace vivante d’une tradition littéraire.

Les librairies indépendantes sont ainsi présentées comme des lieux de curiosité inépuisable, capables, à l’image d’Umberto Saba, d’outrepasser la seule réalité économique pour défendre une certaine idée du livre. La mobilisation de cette 28e édition souhaite, selon ses organisateurs, que souffle un « vent de Bora » symbolique, propre à affranchir les esprits de l’« infobésité » ambiante et à rouvrir les chemins de l’imaginaire.

La Fête de la librairie par les libraires indépendants donne donc rendez-vous le 25 avril 2026, dans plus de 700 établissements participants à travers quatre pays francophones, pour célébrer ensemble le livre, celles et ceux qui le font vivre, et la place singulière qu’occupent les libraires au cœur de la cité.

