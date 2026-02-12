Affaire Epstein : Gallimard reporte la parution du livre de Jack Lang ?

L’hebdomadaire précise qu’il ne s’agirait pas d’une annulation pure et simple, mais d’un report, l’éditeur évoquant un manuscrit qui ne serait pas achevé.

Sur plusieurs plateformes de vente, l’ouvrage demeure référencé avec une date prévisionnelle, sans communication officielle détaillant les raisons exactes de ce changement de calendrier.

Une publication rattrapée par la tempête judiciaire

Ce report intervient dans un contexte devenu particulièrement sensible pour l’ancien ministre de la Culture. Jack Lang est en effet cité dans les retombées françaises de l’affaire Jeffrey Epstein. Le Parquet national financier a ouvert, début février, une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée », portant sur ses liens financiers avec le financier américain, décédé en 2019.

L’enquête fait suite à la publication de documents judiciaires américains, souvent désignés comme les « Epstein files », dans lesquels apparaissent des échanges et éléments relatifs à des relations financières et professionnelles entre Jeffrey Epstein et plusieurs personnalités internationales, dont Jack Lang. Les investigations françaises portent essentiellement sur la dimension financière de ces relations.

Au cœur des interrogations figure notamment une société offshore, Prytanee LLC, enregistrée aux îles Vierges britanniques en 2016 et fondée par Caroline Lang, fille de l’ancien ministre, en lien avec Jeffrey Epstein. Présentée comme destinée à des activités liées au marché de l’art, cette structure est aujourd’hui examinée par les enquêteurs au regard de ses flux financiers et de son cadre juridique.

Les documents publiés aux États-Unis mentionnent également Caroline Lang parmi les bénéficiaires désignés dans un testament financier signé par Epstein peu avant sa mort. Elle a déclaré ne pas avoir eu connaissance de cette disposition au moment des faits et conteste toute implication irrégulière.

Dans la foulée des révélations, Caroline Lang a quitté ses fonctions à la tête d’un syndicat professionnel du secteur audiovisuel. Jack Lang, pour sa part, a annoncé sa démission de la présidence de l’Institut du monde arabe, poste qu’il occupait depuis 2013. Une décision présentée comme destinée à préserver l’institution, alors que la pression médiatique et politique s’intensifiait.

Son entourage conteste fermement toute faute. Sur RTL, son avocat a dénoncé des accusations infondées et assuré que son client répondrait point par point aux éléments évoqués. À ce stade, l’enquête du Parquet national financier vise à établir la nature exacte des relations financières entretenues avec Jeffrey Epstein et à déterminer si des infractions fiscales ont pu être commises.

Un livre politique dans une séquence inflammable

Ma vie avec François Mitterrand devait s’inscrire dans la longue tradition des récits d’anciens ministres revenant sur leur proximité avec une figure présidentielle. Jack Lang fut l’un des symboles culturels des années Mitterrand, associé aux grandes réformes emblématiques des années 1980, de la Fête de la musique à la politique des grands travaux.

Un tel ouvrage, en temps ordinaire, aurait sans doute été lu comme un témoignage historique et personnel sur une période clé de la vie politique française. Mais publié au cœur d’une séquence judiciaire et médiatique tendue, il risquait d’être interprété autrement, voire instrumentalisé dans le débat public.Dans ce contexte, le report peut apparaître comme une mesure de prudence éditoriale.

Le 8 janvier dernier, c’est Perrin qui publiait François Mitterrand : Conversations intimes, de Jean Glavany, ancien ministre socialiste et proche collaborateur de l’ancien président de la République. L’ouvrage, nourri de souvenirs et d’échanges avec François Mitterrand dont il fut le chef de cabinet à l’Élysée durant le premier septennat, s’inscrit dans la tradition des témoignages politiques consacrés à l’ère mitterrandienne.

À l’heure où nous publions ces lignes, Gallimard n’a pas encore répondu aux sollicitations d’ActuaLitté.

Crédits photo : Philippe Moreau Chevrolet (CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

