Printemps des Poètes 2026 : le programme de la 28e édition

En 2025, la manifestation a rassemblé 17 millions de participants en France. En 2026, elle se tiendra à nouveau sur l’ensemble du territoire français et dans plus de 50 pays.

L’organisation repose sur un principe décentralisé : auteurs, libraires, enseignants, bibliothécaires, institutions culturelles et particuliers peuvent proposer des lectures, rencontres et performances. Des événements sont organisés dans les écoles, bibliothèques, théâtres, musées et monuments, mais aussi dans les gares, les hôpitaux, les centres d’accueil d’urgence et les établissements pénitentiaires.

Isabelle Adjani, marraine de la 28e édition

Isabelle Adjani sera la marraine de cette 28e édition. Actrice de cinéma et de théâtre, elle participe également à des lectures littéraires. L’édition 2026 est placée sous le thème « Liberté. Force vive, déployée ».

Le programme comprendra une semaine supplémentaire d’événements. De nouveaux partenaires rejoignent également la manifestation. Un partenariat avec Reporters sans frontières portera sur la liberté d’expression, avec des propositions articulant approche journalistique et création poétique.

Un premier aperçu du programme :

Propulsion – 9 mars, Conciergerie (Salle des gens d’Armes)

La soirée d’ouverture réunira différentes voix de la poésie contemporaine d’expression française. Des formes multiples, portées par une énergie rythmique revendiquée, avec des accents rock.

Francophonie en poésie – 10 mars, Alliance Française de Paris

Quatre auteurs venus du Liban, du Maroc, du Cameroun et du Québec (Rim Battal, Sofia Karampali Farhat, Marc-Alexandre Oho Bambe et Rodney Saint-Éloi) échangeront autour du français comme langue de création et de transmission.

Récital polyphonique pour la paix – 17 mars, Cité internationale universitaire de Paris

La poète et pianiste Laure Cambau et l’écrivaine Lise Gauvin liront leurs textes ainsi que ceux de Joséphine Bacon, Linda Maria Baros, Nicole Brossard, Ananda Devi, Louise Dupré et Ouanessa Younsi. Une soirée conçue comme un tissage de voix.

Descente poétique internationale – 19 mars, Panthéon

Lecture immersive en binaural consacrée à la poésie contemporaine venue d’Argentine, d’Inde, de Hongrie, d’Allemagne et de Pologne. La lecture en français sera assurée par l’écrivain et comédien Gabriel Dufay.

« Il faudra que je me souvienne » – 24 mars, Mémorial des Martyrs de la Déportation

Des textes de Primo Levi, Marianne Cohn, Benjamin Fondane, Arthur Poitevin et Robert Desnos seront mis en espace par Éric Cénat. Une lecture publique ouverte à tous, dans un lieu chargé d’histoire.

Retrouvez l'ensemble du programme ci dessous :

Crédit photo : Athena Iluz / CC BY 2.0

