Collecte globale de livres en Russie : l’offensive culturelle à l'ère des librairies menacées

L’opération s’inscrit dans la dixième édition de l’action « Darite knigi s lyubovyu » (« Donnez des livres avec amour »), portée par la Bibliothèque d’État russe pour la jeunesse et l’association Former le lecteur, avec l’appui d’organisations professionnelles du secteur. Dans le texte de présentation, la campagne se décrit comme « visant à soutenir les bibliothèques et à développer la tradition du don de livres ».

Sur le terrain, le dispositif forme une chaîne courte et efficace : points de dépôt, tri, redistribution. Les annonces locales relaient la même consigne : collecter des livres neufs ou en excellent état, orientés vers des bibliothèques qui manquent de renouvellement. Une multitude d’événements associés — animations jeunesse, rencontres, présentations — accompagne la semaine.

Une semaine, des cartons, une politique du symbole

Le calendrier colle au 14 février, Journée internationale du don de livres, mise en avant dans la communication de la campagne. Ce détail compte : l’initiative s’installe dans un rituel annuel, presque une liturgie civique de la lecture. En bibliothèque, l’arrivée d’exemplaires récents ne relève pas d’un luxe ; elle conditionne la capacité à garder le public, surtout les plus jeunes, au contact d’un catalogue vivant.

Dans de nombreuses villes, les bibliothèques jeunesse servent de point d’ancrage : elles reçoivent, elles sélectionnent, elles mettent immédiatement en circulation. Le don s’adresse d’abord aux lecteurs de demain, et ça se sent dans la programmation.

À Moscou, la Bibliothèque d’État russe pour la jeunesse programme une « semaine du don » structurée, avec une rencontre annoncée le 14 février avec l’acteur Maksim Averin, présenté comme ambassadeur de l’édition 2026. L’événement s’accompagne d’une remise de livres destinée à des bibliothèques sous « patronage », ainsi qu’à des bibliothèques régionales.

À l’échelle du pays, la logique demeure la même : faire circuler des ouvrages par-delà les budgets contraints. On parle de culture, évidemment, mais aussi de logistique et de rotation des collections. Entre l’appel national et les tables de dépôt, la lecture prend une forme concrète, presque tactile : un livre passe de main en main et change de destin.

Lire, diffuser, et composer avec un climat judiciaire

Cette célébration du livre se déroule dans un contexte où la circulation des titres s’expose à la judiciarisation. Fin janvier 2026, des procédures administratives visent la chaîne « Chitai-gorod — Bukvoed » dans plusieurs régions, au motif allégué de « propagande LGBT » à propos de cinq ouvrages. Le directeur général de la chaîne critique publiquement des sanctions visant des livres non interdits formellement.

Ce contraste crée une tension immédiate : d’un côté, l’État encourage les dons et l’actualisation des rayonnages ; de l’autre, des affaires contentieuses rappellent la fragilité des acteurs de la diffusion. Libraires et bibliothécaires, déjà sous pression matérielle, sécurisent aussi leur activité face à des interprétations mouvantes des textes et des expertises.

Dans les points de collecte, l’élan du don ne suffit pas : chaque volume passe un filtre — état, cohérence, adéquation avec les politiques documentaires. Les équipes encaissent ce surcroît de travail en plein hiver, sans bruit, mais avec méthode.

Le don de livres, indicateur d’un besoin structurel

Dans ce paysage, la collecte du 9 au 15 février agit en révélateur. Elle dit la vitalité d’un geste social — donner, transmettre, faire tourner les livres — et elle signale, en creux, une demande de renouvellement que l’achat public ne couvre pas toujours. Les bibliothèques attendent des textes actuels ; les lecteurs veulent des bibliothèques qui répondent à leur époque.

Pour l’État, l’opération sert de vitrine. Pour les bibliothécaires, elle apporte des ouvrages vite mis en rayon.

Reste l’enjeu central : maintenir, dans les établissements, une politique documentaire claire et assumée. Plus la campagne engrange des dons, plus le tri final engage une responsabilité professionnelle. La semaine du don célèbre la lecture ; le reste de l’année teste la capacité du secteur à faire vivre les livres dans un cadre politique et juridique serré.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com