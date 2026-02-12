Disney serre la vis : fini Dark Vador, Spider-Man et Elsa sur Gemini

L’utilisateur se voit opposer une fin de non-recevoir dès qu’il s’agit de générer des images liées à des propriétés Disney, qu’il s’agisse de demandes explicites (nommer un personnage) ou plus indirectes (références à une franchise). Cette fermeture vise des figures très populaires auparavant faciles à obtenir via un simple texte, comme Elsa, Dark Vador ou Iron Man.

Une mise en demeure de Disney

À l’origine, une lettre de « cease-and-desist » (mise en demeure) envoyée par Disney à Google, qui accuse le groupe de contrefaçon à grande échelle et décrit les outils comme une « virtual vending machine » (distributeur automatique virtuel) d’œuvres protégées. La lettre vise plusieurs modèles et services cités par Disney, dont Gemini, Veo, Imagen et Nano Banana.

Selon les récits concordants, Disney reproche à ces systèmes de produire et diffuser des images - et, plus largement, des contenus -, ressemblant à ses personnages, et demande l’arrêt de la production d’images non autorisées, ainsi que la mise en place de dispositifs empêchant de futurs usages non licenciés. Disney réclame aussi l’arrêt de l’entraînement des modèles sur sa propriété intellectuelle, rapporte TechRadar.

TechCrunch ajoute un point sensible : Disney affirme que certains contenus générés portent le logo Gemini, ce qui, selon l’entreprise, pourrait créer une confusion et laisser croire à une autorisation ou un partenariat.

La réponse de Google

Google, dans des déclarations rapportées, met en avant une relation « ancienne et mutuellement bénéfique » avec Disney et affirme vouloir poursuivre le dialogue.

Le groupe explique également entraîner ses modèles à partir de données publiques du web, tout en soulignant l’existence — ou le développement — de mécanismes de contrôle liés au droit d’auteur, notamment Content ID, développé par Google (notamment pour YouTube) , et qui permet aux ayants droit d’identifier, de revendiquer ou de bloquer automatiquement l’usage de leurs contenus protégés.

Dans ce contexte, le blocage des requêtes liées à Disney apparaît comme une mesure opérationnelle rapide : plutôt que de traiter les demandes au cas par cas, Google semble avoir opté pour un filtrage plus large concernant la génération d’images associées aux propriétés du groupe, au moins dans ses produits grand public comme Gemini et Nano Banana.

Nano Banana est présenté par Google comme un modèle de génération et d’édition d’images intégré à Gemini, avec une déclinaison « Pro » orientée vers des résultats plus avancés et davantage de contrôle - édition plus précise, rendu de texte amélioré, résolution plus élevée, etc. Les grands ayants droit cherchent à reprendre la main, et les plateformes ajustent leurs filtres sous pression juridique. Une réalité technique néanmoins : les blocages ne sont jamais parfaits, et la frontière entre création « inspirée » et reproduction illicite est difficile à faire respecter automatiquement à grande échelle.

Un paradoxe Disney

Cette affaire révèle un paradoxe dans la manière dont Disney entend gérer l’intelligence artificielle générative. D’un côté, le groupe a fortement durci le ton contre les usages non autorisés de ses personnages, de l’autre, l'entreprise a entendu engager une collaboration étendue avec un acteur du secteur IA, en signant un accord de licence stratégique avec OpenAI portant sur la plateforme Sora, spécialisée dans la génération vidéo par IA.

Dans le cadre de ce partenariat de trois ans, Disney devient le premier grand partenaire de licence de contenu pour Sora, autorisant l’utilisation de plus de 200 personnages issus des univers Disney, Marvel, Pixar et Star Wars dans des vidéos courtes générées par intelligence artificielle à partir de prompts d’utilisateurs.

Ce deal comprend aussi un investissement d’environ 1 milliard de dollars de Disney dans OpenAI et permet à la plateforme Sora — ainsi qu’aux fonctionnalités d’images de ChatGPT — de créer des contenus basés sur ces personnages sous licence, tout en s’engageant à promouvoir un usage responsable de l’IA qui protège les créateurs et leurs œuvres.

Autrement dit, Disney ne s’oppose pas à l’intelligence artificielle — à condition d’en tenir la caisse et les clés. Les usages sauvages sont dénoncés ; les usages sous licence, eux, deviennent des opportunités commerciales. L’IA n’est pas le problème, seulement lorsqu’elle échappe à son contrôle et à sa facturation. D’autant que Disney est historiquement l’un des acteurs les plus intransigeants en matière de défense de ses droits...

L’inspiration face à la contrefaçon

Parmi les précédents ayant fait couler beaucoup d’encre et de pixels figurent les images « dans le style Ghibli » générées par Midjourney, ou les poursuites engagées par Getty Images contre Stability AI pour l’utilisation présumée de contenus protégés dans l’entraînement de ses modèles, la question de la propriété intellectuelle est devenue l’un des principaux champs de bataille de l’IA.

Le cas Ghibli a particulièrement marqué les esprits. Des milliers d’illustrations reprenant l’esthétique immédiatement reconnaissable du studio japonais ont circulé en ligne, sans qu’aucune autorisation n’ait été accordée.

À LIRE - IA : Microsoft lance un système de licences, l’édition peut-elle rester spectatrice ?

Si le studio n’a pas engagé de confrontation juridique directe comparable à celle de Disney, le débat s’est cristallisé autour d’un point sensible : peut-on reproduire une signature artistique sans copier une œuvre précise ? Où s’arrête l’inspiration et où commence la contrefaçon ?

Crédits photo : Domaine public

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com