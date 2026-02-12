Les clubs de lecture silencieux : un succès qui fait pourtant du bruit

Dans l’archive des événements de la Buchhandlung am Markt, le pitch conserve son aplomb : « Lire en toute tranquillité sans pourtant être seul ? » puis « Se laisser contaminer par la fièvre de lecture des autres et plonger dans les livres, avec la possibilité d’échanger ensuite sur ce qui a été lu ? »

La librairie annonce un rendez-vous « chaque dernier jeudi du mois à partir de 19 heures » et détaille le déroulé : 19 h–19 h 30, arrivée ; 19 h 30–20 h 30, lecture silencieuse ; 20 h 30–21 h, échange possible. La page ajoute une consigne simple : « Apporte ton propre livre, ou regarde si tu trouves en librairie un livre dans lequel tu as envie de lire tranquillement. »

Une heure pleine, puis le droit de parler

En Hesse, ces « Silent Book Clubs » s’installent dans plusieurs villes. Le format affiche une promesse directe : « Lire sans distraction, mais pas seul. » Welt décrit la mécanique : une heure de lecture, ensuite un moment de discussion laissé au choix, « si on le souhaite, échanger ensuite sur ses livres ».

À Kassel, la Campusbibliothek accueille une rencontre le 14 janvier 2026. La Universitätsbibliothek résume l’expérience : « Après un bref tour de présentation des livres apportés, les 23 participants ont pu se plonger dans une heure de lecture commune et silencieuse. » Le compte rendu mentionne une fin modulable : échange sur les lectures, ou soirée qui se termine sans bruit.

Hofheim : dates, horaires, consignes

À Hofheim am Taunus, la Stadtbücherei programme une « Silent Reading Party » le jeudi 26 février 2026 à 18 h 30. Le site municipal donne le cadre : « Les jours sont courts et le temps souvent maussade — l’atmosphère idéale pour se plonger dans un bon livre. »

L’invitation précise les règles du jeu : « On se retrouve pour une lecture commune, silencieuse. Chacun apporte son propre livre ou se laisse inspirer sur place. » Aucun programme imposé : « Aucune consigne, aucune pression, aucune tâche. » L’accueil reste ouvert : « L’entrée est gratuite et une inscription n’est pas nécessaire. Il suffit de venir et de lire avec nous. »

La mairie insiste sur la dimension collective : « Communauté malgré le silence : c’est un sentiment particulier de partager une pièce avec d’autres, où tous font la même chose — simplement lire. » Une consigne s’ajoute : « les téléphones et autres appareils mobiles doivent rester en mode silencieux. » D’autres rendez-vous figurent déjà : 19 mars, 23 avril, 21 mai, de 18 h 30 à 21 h.

Wiesbaden : lecture sans listes, ni sonneries

Le mouvement touche aussi Wiesbaden. À la Villa Clementine (Literaturhaus), une « Leseparty » se tient le 28 février, avec une formule explicitée par l’annonce : « Plonger dans un bon livre, loin des listes de choses à faire et des sonneries de téléphone, et lire ensemble, dans un cercle silencieux, mais néanmoins convivial. » La même notice prolonge le programme : « Ceux qui le souhaitent échangent ensuite leurs impressions de lecture et récupèrent des conseils de livres. »

Dans la scène rapportée, les participants défendent ce mélange d’isolement partagé. Christine, présente depuis les premières séances, donne une phrase de fidélité : « Je fais déjà presque partie du décor. » Puis elle précise son intérêt : « L’échange avec les autres m’attire, ce qu’ils lisent et ce qu’ils aiment. » Colin raconte sa découverte en ligne : « L’idée m’a fasciné. » et il conclut : « C’est agréable d’être ensemble, chacun pour soi. »

Une franchise américaine, un protocole exportable

Le site officiel de Silent Book Club revendique l’ampleur du réseau : « Une communauté mondiale de lecteurs avec 2 200 chapitres dans plus de 60 pays. » La règle centrale tient en une ligne : « Aucune lecture imposée — chacun apporte son livre. »

Dans la chronologie anniversaire publiée en septembre 2025, l’organisation fixe l’origine : « 2012 — Silent Book Club fondé par Laura Gluhanich et Guinevere de la Mare à San Francisco. » En Hesse, les déclinaisons locales gardent ce noyau : un lieu (librairie, bibliothèque, maison de la littérature), un horaire, une heure de silence, puis un échange à la carte.

Crédits photo : t_watanabe CC 0

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com