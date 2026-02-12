Chez Jeanne, librairie-café, papeterie et “lieu de créativité”, bientôt à Ernée

Commune d'environ 6000 habitants, bordée par une rivière homonyme, Ernée aura la chance d'abriter un librairie, Chez Jeanne, d'ici quelques mois. Amandine Andouard Hubert mène actuellement d'importants travaux de mise aux normes PMR d'un local situé au 20, place Renault Morlière.

« Il s'agit de ma première expérience en librairie », reconnait la gérante de Chez Jeanne, assistante sociale de formation. « J'ai repris auparavant, avec des associés, un bar à bières à Laval, mais j'ai revendu mes parts afin de me consacrer à un autre projet », explique-t-elle. Domiciliée non loin d'Ernée, elle a constaté que de nombreux commerçants indépendants s'y étaient installés récemment.

Celle qui se décrit comme une lectrice à ses heures perdues a eu la chance « d'être toujours éduquée à la littérature, à la culture, à m’ouvrir aux autres, à rechercher le lien social ». Son projet et ses aspirations s'adaptent donc particulièrement à Ernée, une commune en milieu rural « où l’accès à la culture est généralement plus difficile qu’en centre-ville ».

Un sondage, mené sur les réseaux sociaux, lui a permis de recueillir environ 250 réponses et de préciser ses intentions, jusqu'à aboutir à ce concept de librairie-café, dotée d'une offre de papeterie mais aussi d'un espace pour le coworking et des ateliers créatifs.

Un établissement, plusieurs activités

Chez Jeanne sera pour commencer une librairie, installée au premier étage du bâtiment et dotée de quelque 4000 références, à travers de nombreux genres. Généraliste, l'enseigne proposera des livres neufs, avec pour objectif de « satisfaire le plus grand nombre de personnes », assure Amandine Andouard Hubert.

</center>

Au rez-de-chaussée, 50 m2 seront dédiés au café, avec, derrière la vitrine, des boissons chaudes et froides ainsi que des pâtisseries sèches confectionnées par la libraire elle-même — une cuisine est en cours d'aménagement dans le local. Certaines créations seront véganes, d'autres sans gluten, et cette variété se retrouvera aussi à la carte des boissons, avec du café — Amandine Andouard Hubert suit une formation de barista —, du thé, mais également des jus de fruits et autres kombucha.

Pour tous ces produits, la gérante souhaite « privilégier les circuits courts, auprès de producteurs de la région ».

Le deuxième étage, Chez Jeanne, abritera un espace de coworking, qui sera par ailleurs utilisé pour accueillir des ateliers créatifs, en partenariat avec des artisans ou des artistes locaux. « Il pourra s'agir d'ateliers céramique, par exemple, ou d'autres activités et métiers créatifs moins connus », précise Amandine Andouard Hubert.

Enfin, l'enseigne disposera d'une offre de papeterie, ici encore « diversifiée et personnalisée », avec des affiches, des stylos, de la belle papeterie, pour les enfants comme pour les adultes, et des articles réalisés par des créateurs d'ici et d'ailleurs.

Encore quelques mois à patienter

Les travaux battent leur plein, et l'inauguration de Chez Jeanne devrait donc survenir aux alentours du mois de septembre prochain. « Je vise la Foire de la Saint-Grégoire, la grande fête de la ville d'Ernée », nous annonce Amandine Andouard Hubert, « car c'est toujours un moment de grande affluence ».

Et pourquoi donc Chez Jeanne ? L'origine du concept derrière l'enseigne dérive du métier de l'arrière-grand-mère d'Amandine Andouard Hubert. « Je ne l'ai pas connu, mais mon père m'a expliqué, alors que nous regardions des photographies de l'époque, qu'elle tenait un commerce qui était aussi une mercerie, qui réunissait plusieurs activités. Cela m'a inspiré le concept pour mon projet », révèle-t-elle.

Photographie : Logo de la librairie Chez Jeanne

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com