Pourquoi la pub ne fait plus rêver les jeunes créatifs ?

« Donc, pour moi, oui, la publicité est out. » La phrase claque comme un verdict. Elle surgit au moment où Aurélie Russanowska reçoit un mail l’annonçant membre du board du Creative Belgium. L’euphorie, pourtant attendue, se fissure presque aussitôt. À qui partager la nouvelle, en dehors du cercle des initiés ? Et surtout, pourquoi les jeunes générations ne rêvent-elles plus de réclame ? Où s’est dissipée l’audace, la fameuse « magie » capable de transformer une serviette griffonnée en campagne mémorable ?

Pour éclairer cette rupture — et sonder ce qui subsiste — elle organise une rencontre avec André Rysman. Ancien directeur de création, concepteur du célèbre « Chapeau », emblème de l’excellence publicitaire en Belgique, il incarne un demi-siècle d’inventivité et d’instinct. Trois rendez-vous structurent l’échange : le matin, l’âge d’or ; à midi, les désillusions, la data, l’autocensure ; le soir, une interrogation presque nue, dérangeante : que devient la publicité lorsqu’elle cesse de courir après son propre mythe ?

Le livre adopte la forme d’un dialogue sans compromis. Les voix se croisent, parfois tendres, souvent lucides, traversant soixante ans de création, de stratégies et de relations humaines. Derrière l’univers des marques, une réflexion plus vaste affleure : notre manière de parler, de vendre, de convaincre… et, en filigrane, de nous raconter. La « pub » devient alors un miroir culturel, un révélateur des récits collectifs.

Les éditions Fdeville nous en offrent les premières pages en avant-première :

Aurélie Russanowska, illustratrice, chroniqueuse radio et stratège de marque, intervient régulièrement dans l’émission « Tendances Première » sur La 1ère (RTBF). Face à elle, André Rysman, figure historique de la création publicitaire et ancien directeur de la création à l’agence TBWA, apporte l’épaisseur d’un parcours de cinquante ans. Deux générations, deux regards, un même questionnement : clap de fin… ou nouveau départ ?

Par Inès Lefoulon

