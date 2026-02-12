Cees Nooteboom : “une voix profondément européenne, libre et exigeante“

Son enfance est marquée par la guerre : son père est tué en 1945 lors du bombardement du quartier du Bezuidenhout. Après des études dans plusieurs établissements religieux, il achève sa scolarité à Utrecht, travaille brièvement dans une banque à Hilversum, puis part voyager à travers l’Europe.

Cette mobilité devient l’un des axes majeurs de son écriture. Il collabore avec l’hebdomadaire Elsevier puis avec le quotidien de Volkskrant, avant de devenir en 1967 rédacteur voyage du magazine Avenue.

Rituels

Il publie son premier roman en 1954, Philippe et les autres (traduit du néerlandais par Philippe Noble, Calmann-Lévy). Le livre reçoit le Prix Anne Frank et révèle un écrivain attentif à la quête identitaire. Son deuxième roman paraît en 1963, et sera traduit sous le titre Le Chevalier est mort (traduit par Louis Fessard, Denoël). Après cette publication, il se détourne du roman pendant près de dix-sept ans et se consacre principalement à la poésie et aux récits de voyage.

La reconnaissance internationale arrive en 1980 avec Rituels (traduit par Philippe Noble, Calmann-Lévy). Ce roman, qui obtient le Prix Pegasus, explore le hasard, la répétition et les rituels sociaux à travers plusieurs générations. Il marque un tournant dans sa carrière.

L’année suivante paraît Le Chant de l’être et du paraître (traduit par Philippe Noble et Anne Wyvekens, Actes Sud), suivi de Dans les montagnes des Pays-Bas (traduit par Philippe Noble, Calmann-Lévy). En 1991, il publie L’Histoire suivante (traduit par Philippe Noble, Actes Sud), court roman récompensé par le Prix Aristeion en 1993 et souvent considéré comme l’un de ses livres majeurs.

Plus récemment, il publiait J’avais bien mille vies et je n’en ai pris qu’une (textes choisis par Rüdiger Safranski, traduits par Philippe Noble), volume qui proposait un parcours à travers son œuvre et ses thèmes de prédilection. En 2019 paraissait 533. Le Livre des jours (traduit par Philippe Noble), journal au long cours où l’écrivain consignait réflexions, souvenirs et notations du quotidien, prolongeant son exploration du temps et de la mémoire, et en 2020, Venise. Le lion, la ville et l’eau. Les trois titres ont été publiés chez Actes Sud.

Un écrivain souvent cité pour le Nobel

Parallèlement à ses romans, Cees Nooteboom s’impose comme un grand écrivain voyageur. Désir d’Espagne : mes détours vers Santiago (traduit par Anne-Marie de Both-Diez) demeure l’un de ses livres les plus emblématiques. Il publie également Le Bouddha derrière la palissade (traduit par Philippe Noble), Une année allemande : chroniques berlinoises, 1989-1990 (traduit sous la direction de Philippe Noble), Au printemps, la rosée : voyages en Extrême-Orient (traduit par Anne-Marie de Both-Diez), Tumbas (traduit par Annie Kroon) et Lettres à Poséidon (traduit par Philippe Noble).

Son œuvre comprend aussi des livres mêlant texte et image comme Hôtel nomade (traduit par Philippe Noble), réalisé avec la photographe Simone Sassen, ainsi que des poèmes en prose tels qu’Autoportrait d’un autre (traduit par Philippe Noble). L’ensemble de ces ouvrages a été publié en France chez Actes Sud.

Distingué par de nombreux prix, parmi lesquels le Prix Constantijn Huygens, le Prix Aristeion, le Prix des lettres néerlandaises et le Prix Formentor, Cees Nooteboom fut régulièrement cité parmi les candidats potentiels au prix Nobel de littérature. Installé entre Amsterdam, l’Allemagne et Menorca, il incarnait une figure d’écrivain profondément européen.

« Une insatiable curiosité »

Les éditions Actes Sud saluent « l’un des derniers grands écrivains européens de la génération d’après-guerre, un témoin privilégié de l’histoire du vingtième siècle », mais aussi « un infatigable globe-trotter, un lecteur boulimique et un créateur ayant brillamment pratiqué, et parfois renouvelé, tous les genres ».

Actes Sud souligne que Cees Nooteboom était mû par « une insatiable curiosité pour les êtres, les paysages, les arts et la pensée », et qu’il se définissait lui-même par « un appétit vorace pour la vie : je dois marcher, sentir, regarder, prendre des bus et des trams, conquérir une ville ». Explorer l’époque et la planète où le sort l’avait placé constituait pour lui une véritable mission, avec ce désir constant d’aller plus loin, voir ce qu’il y avait « derrière la colline ».

Lecteur polyglotte, capable de savourer Cervantes ou Borges en espagnol, Jünger en allemand, Wallace Stevens ou Pound en anglais, Chateaubriand et Proust en français, il avait été honoré dans de nombreux pays. En France, il était chevalier de la Légion d’honneur et commandeur des Arts et des Lettres. La maison salue aujourd’hui « une voix profondément européenne, libre et exigeante », dont les livres continuent d’inviter à regarder le monde avec intensité et lucidité.

