Cees Nooteboom : “une voix profondément européenne, libre et exigeante“

L’écrivain néerlandais Cees Nooteboom est mort le 11 février 2026 à Menorca, en Espagne, à l’âge de 92 ans. Né le 31 juillet 1933 à La Haye, Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom aura traversé plus de soixante-dix ans de littérature européenne, construisant une œuvre singulière où se mêlent roman, poésie, reportage et récit de voyage.
Le 12/02/2026 à 15:22 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
12/02/2026 à 15:22
0
Commentaires
0
Partages
Son enfance est marquée par la guerre : son père est tué en 1945 lors du bombardement du quartier du Bezuidenhout. Après des études dans plusieurs établissements religieux, il achève sa scolarité à Utrecht, travaille brièvement dans une banque à Hilversum, puis part voyager à travers l’Europe.
Cette mobilité devient l’un des axes majeurs de son écriture. Il collabore avec l’hebdomadaire Elsevier puis avec le quotidien de Volkskrant, avant de devenir en 1967 rédacteur voyage du magazine Avenue.
Il publie son premier roman en 1954, Philippe et les autres (traduit du néerlandais par Philippe Noble, Calmann-Lévy). Le livre reçoit le Prix Anne Frank et révèle un écrivain attentif à la quête identitaire. Son deuxième roman paraît en 1963, et sera traduit sous le titre Le Chevalier est mort (traduit par Louis Fessard, Denoël). Après cette publication, il se détourne du roman pendant près de dix-sept ans et se consacre principalement à la poésie et aux récits de voyage.
La reconnaissance internationale arrive en 1980 avec Rituels (traduit par Philippe Noble, Calmann-Lévy). Ce roman, qui obtient le Prix Pegasus, explore le hasard, la répétition et les rituels sociaux à travers plusieurs générations. Il marque un tournant dans sa carrière.
L’année suivante paraît Le Chant de l’être et du paraître (traduit par Philippe Noble et Anne Wyvekens, Actes Sud), suivi de Dans les montagnes des Pays-Bas (traduit par Philippe Noble, Calmann-Lévy). En 1991, il publie L’Histoire suivante (traduit par Philippe Noble, Actes Sud), court roman récompensé par le Prix Aristeion en 1993 et souvent considéré comme l’un de ses livres majeurs.
Plus récemment, il publiait J’avais bien mille vies et je n’en ai pris qu’une (textes choisis par Rüdiger Safranski, traduits par Philippe Noble), volume qui proposait un parcours à travers son œuvre et ses thèmes de prédilection. En 2019 paraissait 533. Le Livre des jours (traduit par Philippe Noble), journal au long cours où l’écrivain consignait réflexions, souvenirs et notations du quotidien, prolongeant son exploration du temps et de la mémoire, et en 2020, Venise. Le lion, la ville et l’eau. Les trois titres ont été publiés chez Actes Sud.
Parallèlement à ses romans, Cees Nooteboom s’impose comme un grand écrivain voyageur. Désir d’Espagne : mes détours vers Santiago (traduit par Anne-Marie de Both-Diez) demeure l’un de ses livres les plus emblématiques. Il publie également Le Bouddha derrière la palissade (traduit par Philippe Noble), Une année allemande : chroniques berlinoises, 1989-1990 (traduit sous la direction de Philippe Noble), Au printemps, la rosée : voyages en Extrême-Orient (traduit par Anne-Marie de Both-Diez), Tumbas (traduit par Annie Kroon) et Lettres à Poséidon (traduit par Philippe Noble).
Son œuvre comprend aussi des livres mêlant texte et image comme Hôtel nomade (traduit par Philippe Noble), réalisé avec la photographe Simone Sassen, ainsi que des poèmes en prose tels qu’Autoportrait d’un autre (traduit par Philippe Noble). L’ensemble de ces ouvrages a été publié en France chez Actes Sud.
Distingué par de nombreux prix, parmi lesquels le Prix Constantijn Huygens, le Prix Aristeion, le Prix des lettres néerlandaises et le Prix Formentor, Cees Nooteboom fut régulièrement cité parmi les candidats potentiels au prix Nobel de littérature. Installé entre Amsterdam, l’Allemagne et Menorca, il incarnait une figure d’écrivain profondément européen.
Les éditions Actes Sud saluent « l’un des derniers grands écrivains européens de la génération d’après-guerre, un témoin privilégié de l’histoire du vingtième siècle », mais aussi « un infatigable globe-trotter, un lecteur boulimique et un créateur ayant brillamment pratiqué, et parfois renouvelé, tous les genres ».
Actes Sud souligne que Cees Nooteboom était mû par « une insatiable curiosité pour les êtres, les paysages, les arts et la pensée », et qu’il se définissait lui-même par « un appétit vorace pour la vie : je dois marcher, sentir, regarder, prendre des bus et des trams, conquérir une ville ». Explorer l’époque et la planète où le sort l’avait placé constituait pour lui une véritable mission, avec ce désir constant d’aller plus loin, voir ce qu’il y avait « derrière la colline ».
Lecteur polyglotte, capable de savourer Cervantes ou Borges en espagnol, Jünger en allemand, Wallace Stevens ou Pound en anglais, Chateaubriand et Proust en français, il avait été honoré dans de nombreux pays. En France, il était chevalier de la Légion d’honneur et commandeur des Arts et des Lettres. La maison salue aujourd’hui « une voix profondément européenne, libre et exigeante », dont les livres continuent d’inviter à regarder le monde avec intensité et lucidité.
Crédits photo : Cees Nooteboom (© Simone Sassen, Actes Sud)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 03/04/2019
260 pages
Actes Sud Editions
22,50 €
Plus d'articles sur le même thème
Rencontres rares, confiance fragile, paroles arrachées au silence : France Huser raconte sa relation singulière avec René Char, des Busclats à l’épreuve de l’entretien, entre colère, fidélité et naissance d’un livre inachevé. Un récit de proximité avec un poète qui refusait les journalistes mais accepta, un jour, de se livrer.
10/02/2026, 17:11
Boualem Sansal a d’abord affirmé publiquement avoir été déchu de la nationalité algérienne et être « seulement français désormais », avant de préciser à l’AFP qu’il ne pouvait pas le confirmer et qu’il s’agissait de « rumeurs ». Il indique en revanche que son passeport algérien a été suspendu, tandis que PEN America dénonce une escalade contre la liberté d’expression.
09/02/2026, 15:15
« Je lui dis que je ne veux plus être adulte, que c’est trop compliqué, que les autres y arrivent, mais pas moi. Je veux rentrer chez moi, en enfance parce que ce n’est que dans ce pays que j’ai été réellement heureux. La vie d’adulte est un territoire trop éloigné de moi et ma jeunesse est devenue un paradis nostalgique dont je ne suis plus sûr d’y avoir vécu. Cette vie m’a désenchanté ».
09/02/2026, 11:12
Martin de la Soudière est mort le lundi 2 février 2026. Les éditions Anamosa annoncent la disparition de l’ethnologue et géographe, figure singulière des études du paysage, dont l’écriture mêle terrain, mémoire et littérature. Dans leur hommage, les éditeurs saluent un chercheur « qui embarque tout le monde, sur ses chemins de traverse, dans ses amours littéraires. ».
07/02/2026, 17:23
La Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et la Société des Gens de Lettres (SGDL), en partenariat avec le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (Snac) ouvrent une enquête sur l’exploitation des droits cédés aux éditeurs par les auteurs et les illustrateurs du livre. Ces cessions, parfois très larges, peuvent en effet priver les créateurs d'une meilleure valorisation de leurs droits.
06/02/2026, 09:48
Organisée tous les quatre ans à Prague — comme son nom l'indique —, la Quadriennale de Prague est un rendez-vous important pour la scénographie et l'architecture théâtrale. La France y sera représentée, du 8 au 17 juin 2027, avec, sur le Pavillon « Écoles », un trio de commissaires formé par Marc Lainé, Alice Zeniter et Stéphan Zimmerli.
05/02/2026, 11:04
La San Diego Comic Convention, société californienne à but non lucratif qui organise la grand-messe de la bande dessinée outre-Atlantique, a annoncé les nouvelles entrées au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame, pour l'année 2026. Outre quelques grands noms de chez Marvel et DC, notons les présences du mangaka Gō Nagai, mais aussi des pionnières Edwina Dumm (1893–1990), Lee Marrs ou encore Carol Tyler.
02/02/2026, 12:56
Marie Rouanet est morte le 25 janvier 2026, à Saint-Affrique (Aveyron). Elle avait 89 ans. Avec elle disparaît une voix du Midi qui liait littérature, enquête et langue d’oc, sans posture, avec une précision de dentellière et une chaleur de conteuse.
31/01/2026, 13:41
« Les éditions Mercure de France ont la profonde tristesse de vous annoncer la disparition, mercredi 28 janvier 2026, de Vénus Khoury-Ghata, grande figure des lettres francophones », lit-on dans un communiqué de la maison d'édition sur les réseaux.
29/01/2026, 20:36
L’écrivaine tunisienne d’expression française Souâd Guellouz est morte le 27 janvier 2026, à l’âge de 88 ans. Née le 30 décembre 1937 à l’Ariana, elle a longtemps exercé comme enseignante avant de construire une œuvre romanesque et poétique marquée par la mémoire, l’intime et la condition des femmes.
28/01/2026, 13:14
Le ministère de la Culture annonce confier une mission autour de la rémunération et des conditions d’exercice des artistes-auteurs à l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’Inspection générale des finances (IGF). Les conclusions, attendues à la fin du mois de mai 2026, fourniront « des préconisations concrètes visant à améliorer et à protéger l’activité des artistes-auteurs professionnels ».
28/01/2026, 11:48
Le politologue, historien et essayiste américain Michael Parenti est décédé le 24 janvier 2026 à son domicile de Berkeley en Californie, à l’âge de 92 ans. Figure majeure de la gauche intellectuelle américaine, il laisse une œuvre abondante et controversée, consacrée à l’analyse du capitalisme, de l’impérialisme, des médias et des rapports de pouvoir dans les sociétés contemporaines.
26/01/2026, 18:16
Les éditions Scrineo annoncent, avec tristesse, le décès de Régis Delpeuch, survenu le 22 janvier. Auteur de plus de quarante romans, instituteur pendant plus de vingt ans, directeur éditorial et organisateur de prix littéraires, Régis Delpeuch était aussi, « et peut-être surtout, une figure profondément humaine du monde de la littérature jeunesse ».
26/01/2026, 18:09
Le 19 juin 1986, Coluche trouvait la mort sur la route après une collision avec un camion. Quarante ans plus tard, l’humoriste n’a pas disparu des mémoires : ses mots, son insolence et son rire continuent d’imprégner les esprits. Un accident qui a marqué toute une génération. Ce jour-là, Coluche, accompagné de deux amis, rejoignait Opio depuis Cannes.
20/01/2026, 11:28
Face aux baisses budgétaires prévues dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, des professionnels du livre lancent une pétition pour alerter l’opinion publique et les parlementaires sur les risques encourus par le secteur.
19/01/2026, 16:10
Les éditions Le Lombard annoncent le décès de Dino Attanasio, figure majeure de la bande dessinée européenne. Dessinateur historique du journal Tintin, créateur de Spaghetti et premier illustrateur de Bob Morane en bande dessinée, il s’est éteint à l’âge de 100 ans. Auteur prolifique, il a traversé plus d’un demi-siècle d’histoire de la BD franco-belge, laissant une œuvre marquée par la diversité des styles et des collaborations.
19/01/2026, 12:22
Dans un communiqué de son président, Hervé Le Tellier, l'Ouvroir de littérature potentielle, lors de sa réunion n˚783 du 14 janvier 2026, a coopté à l’unanimité trois nouveaux membres. Il s’agit donc de Guillaume Marie, Louise Rose, et Samuel Deshayes.
17/01/2026, 08:50
Pour les auteurices, s'engager sur les mers des négociations n'est pas sans risque, entre tempêtes de clauses contractuelles et remous liés à la mauvaise volonté de la partie adverse. Afin de prendre le large plus sereinement, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse met à disposition un guide ludique et synthétique sur les contrats d'édition et leurs subtilités...
15/01/2026, 09:33
Créateur du comic strip Dilbert, Scott Adams est mort le 13 janvier 2026 à Pleasanton en Californie, à l’âge de 68 ans. Auteur d’une des satires les plus diffusées du monde de l’entreprise, il laisse derrière lui une œuvre qui a profondément marqué la culture du travail… mais aussi une fin de parcours éclipsée par des prises de position jugées racistes qui ont entraîné la disparition de Dilbert des grands journaux.
14/01/2026, 17:58
Une fois le manuscrit terminé, une autre étape s'ouvre pour l'auteur qui souhaite faire publier son texte par un éditeur : trouver la bonne maison d'édition. Afin de viser juste et de ne pas multiplier les envois sans réponse, l'auteur Xavier Mayot s'est fait codeur, pour concevoir un outil de diagnostic en ligne de compatibilité entre création et maison d’édition. Accessible gratuitement, il encourage l'utilisateur à « s'investir dans l'envoi de son manuscrit ».
14/01/2026, 15:22
La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026, promulguée le 30 décembre 2025, a introduit plusieurs dispositions relatives à la protection sociale des artistes auteurs. Parmi celles-ci, la création d'un Conseil national de la protection sociale des artistes auteurs, qui revoit considérablement la gouvernance du régime.
13/01/2026, 09:16
Le poète, dramaturge et essayiste Zéno Bianu est mort le 9 janvier 2026 à Paris, à l’âge de 75 ans. Figure singulière de la poésie contemporaine française, il laisse une œuvre abondante et multiforme, située à la croisée de la poésie, du théâtre, du jazz et des spiritualités orientales.
12/01/2026, 17:33
L'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie et son époux, le docteur Ivara Esege, ont fait part du décès de l'un de leurs jumeaux, Nkanu Nnamdi, à l'âge de 1 an, des suites d'une maladie. « La famille est dévastée par cette perte incommensurable et nous demandons au respect de leur vie privée tout au long de cet épisode douloureux », précise le message.
09/01/2026, 11:17
L'auteur américano-canadien Robert Munsch, âgé de 80 ans, a pris ses dispositions : diagnostiqué d'une affection chronique neurodégénérative en 2021, il a depuis largement planifié ce que deviendrait son œuvre après sa disparition. Dans un entretien accordé à CBC, il explique qu'une cinquantaine d'ouvrages paraitront de manière posthume, à un rythme régulier.
08/01/2026, 11:42
La Charte des rémunérations des autrices et auteurs dramatiques, qui porte sur les émoluments liés aux différentes activités qu'ils peuvent exercer, bénéficie d'une nouvelle version, pour 2026. Conçue et réalisée dans le cadre des États Généraux des Écrivaines et des Écrivains de Théâtre, elle est diffusée par les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre.
08/01/2026, 10:08
Auteur, concepteur et directeur de la Semaine de la Pop Philosophie, Jacques Serrano est décédé le 28 décembre 2025 à Marseille, à l'âge de 71 ans. Cofondateur de l'association Les Rencontres Place Publique en 1994, il avait imaginé La Semaine de la Pop Philosophie en 2009, pour associer réflexion philosophique et culture populaire.
06/01/2026, 08:59
Le botaniste et écrivain français Francis Hallé est mort le 31 décembre 2025 à 23h à l’âge de 87 ans, à son domicile de Montpellier, a annoncé l’association qui porte son nom. Scientifique de terrain reconnu pour ses travaux sur les forêts tropicales primaires, il a aussi marqué le paysage intellectuel français par une œuvre abondante mêlant science, réflexion philosophique et écriture accessible, dans laquelle il a défendu une approche sensible et rigoureuse du monde végétal.
05/01/2026, 14:08
Les éditions ABAK annoncent l’arrivée de l’écrivain Benoît Boutefeu dans leur catalogue. Cadre supérieur de la fonction publique ayant exercé dans plusieurs ministères, il est installé en région bordelaise. Son troisième roman paraîtra au deuxième trimestre 2026.
05/01/2026, 11:06
Frédéric Doré s’empare d’une énigme capotienne : les chapitres fantômes de Prières exaucées, jamais retrouvés. Dans L’Ami secret, à paraître début janvier chez Buchet-Chastel, il lance un narrateur rockeur sur la piste du manuscrit perdu, de New York à Cuba. Entre enquête littéraire et voyage intime, le roman dialogue avec les fractures et la légende de Truman Capote.
02/01/2026, 14:26
Les éditions Syllepse nous apprennent le décès de Mohammed Harbi, survenu le 1er janvier 2026, à l’âge de 92 ans. Historien majeur de l’Algérie contemporaine, acteur direct de la lutte de libération nationale, intellectuel engagé en faveur de la démocratie et de l’autogestion, il aura traversé le XXᵉ siècle algérien sans jamais se départir d’une exigence critique et politique.
02/01/2026, 11:47
Dans ce texte, Dominique Fabre revient sur ses années d’enseignement et sur les visages de ses anciens élèves, croisés au fil du temps. Entre souvenirs de classe, trajectoires de vie et dialogues ordinaires, se dessine une méditation douce-amère sur l’âge, le travail et les illusions. Ces rencontres anodines deviennent matière littéraire, lente et précise. Elles forment le cœur de La jeunesse est un cœur qui bat.
31/12/2025, 11:13
À partir du procès de Peter Cherif, commanditaire de l’attentat de Charlie Hebdo, Natacha Wolinski interroge ce que peut la langue face à la violence et au deuil. Comment écrire quand tout a déjà été dit, comment trouver une voix qui soit la sienne ? En dialogue avec Anna Akhmatova et Hélène Cixous, elle raconte la naissance d’Endormir l’orage. Un texte où la poésie devient réponse, cadence et résistance.
31/12/2025, 10:49
Une femme qui « a tué sa maîtresse de neuf coups de couteau de cuisine » et « a probablement agi dans une crise de démence », comme l’indique un quotidien suisse en janvier 1968, appartient à un monde plus grand que celui où l’enferment, comme une deuxième prison, les mots de l’information pure.
30/12/2025, 15:51
Les éditions L’Atalante et Au diable vauvert ont la tristesse de faire part du décès brutal de Pierre Bordage, survenu à la suite d’un arrêt cardiaque, le 26 décembre 2025, à l'âge de 70 ans.
29/12/2025, 16:09
Elles décident de signer leurs traductions au lieu de rester anonymes, comme il est d’usage à l’époque dans un monde régi par les hommes. Loin de se confiner au travail intellectuel que représente la traduction et l’écriture (la plupart sont aussi écrivaines), elles voyagent, luttent pour les droits des femmes et mènent une vie défiant les conventions de leur temps.
29/12/2025, 12:49
Autres articles de la rubrique Métiers
Du 9 au 15 février 2026, la Russie donne des livres sous les projecteurs. Le ministère de la Culture soutient une collecte nationale qui mobilise bibliothèques, librairies, maisons d’édition et institutions culturelles. Objectif affiché : faire entrer des titres récents et des rééditions de classiques dans des établissements dont les fonds réclament de l'aide...
12/02/2026, 17:46
À Tokyo, la bibliothèque publique cesse d’être un simple lieu de prêt. Elle devient un moteur d’apprentissage, au plus près du quotidien, pour des habitants qui apprennent le japonais et cherchent autre chose qu’un manuel. Dans plusieurs établissements, la lecture extensive — le “tadoku” — prend corps à travers des animations, des fonds adaptés, et des bibliothécaires qui tirent les services multiculturels vers le concret.
12/02/2026, 16:42
À Darmstadt, un jeudi soir de fin de mois, les lecteurs entrent, s’installent, coupent les notifications, ouvrent leur livre. Le principe tient en une formule nette : « Se réunir pour lire ensemble. Mais chacun pour soi. En silence. »
12/02/2026, 16:37
Ernée, commune du département de la Mayenne, gagnera bientôt une librairie-café, doublée d'une papeterie et d'un « lieu de créativité » proposant aussi des espaces de coworking. Amandine Andouard Hubert réhabilite un vaste espace de 150 m2, pour en faire un commerce générateur « de lien social ». L'ouverture de Chez Jeanne est prévue dans quelques mois.
12/02/2026, 16:16
Depuis le 2 février 2025, Élise Rouyer a rejoint l’équipe de Fluide Glacial en tant qu’éditrice bande dessinée. Une arrivée qui ressemble à l’aboutissement d’un long clin d’œil professionnel : « Depuis 2012, Élise Rouyer et Clément Argouarc’h [rédacteur en chef de Fluide Glacial, NdR] plaisantaient à chaque rencontre : “Et si on bossait ensemble chez Fluide Glacial ?” », partage Bamboo Édition, qui détient aujourd’hui Fluide Glacial.
12/02/2026, 15:42
Créée en mars 2024 par Vincent Bernière pour assumer le lancement de la revue Charlotte mensuel, la société Les Bons Pères de famille a été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier dernier, apprend ActuaLitté. L'avenir de la publication semble compromis.
12/02/2026, 12:58
Au Brésil, le chiffre rassure et le terrain résiste. Le pays recense 6057 bibliothèques publiques en fonctionnement, mais l’accès au livre demeure inégal, parfois laborieux, souvent décourageant. Le sujet a surgi à Brasilia lors d’une audition de la Commission de la culture de la Chambre des députés, le 17 octobre 2019. Et depuis, fait amplement parler.
12/02/2026, 12:14
La maison d’édition Le Tripode annonce l’arrivée d’une nouvelle autrice à son catalogue : Charlotte Monsarrat. Son roman, Le Livre de Sève, qui paraîtra le 5 mars, entraîne le lecteur dans un univers végétal et oppressant, où deux sœurs tentent d’échapper à un monde clos. Le mois sera également marqué par la parution d’un nouveau volume de Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, ainsi qu’une biographie consacrée à Edgar Hilsenrath, dont on célèbre le centenaire de la naissance.
12/02/2026, 12:09
Dans une économie mondialisée, encore dominée par le dollar, difficile d'échapper aux termes tirés de l'anglais lorsque l'on évoque la finance et le secteur bancaire. La Commission d'enrichissement de la langue française propose une liste d'équivalents dans la langue de Molière, pour ne pas uniquement parler taux de change et devises...
12/02/2026, 10:30
C’est une page de près de deux siècles qui s’apprête à se tourner à Blois. Olivier Labbé, à la tête de la librairie éponyme située rue Porte-Chartraine, a annoncé la fermeture définitive de l’établissement en juin prochain. Fondée en 1837, devenue librairie-imprimerie Vannier, elle est reprise par la famille Labbé en 1973. L'enseigne est l’une des plus anciennes de France encore en activité.
11/02/2026, 18:24
Sur proposition de Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre (CNL), la ministre de la Culture Rachida Dati a nommé trois nouveaux présidents de commission. Ils prendront leurs fonctions lors des sessions de janvier et mars 2026. Ces nominations concernent les commissions Vie littéraire, Partir en Livre et Printemps des Poètes.
11/02/2026, 18:14
Les éditions du Cherche Midi publieront en janvier 2028 En dessous du volcan, chef-d’œuvre de Malcolm Lowry, dans une nouvelle traduction confiée à Claro. Le roman paraîtra dans la collection « Lot 49 », relancée pour l’occasion.
11/02/2026, 17:33
À Paris, face au 86 quai de l’Hôtel de Ville, Mémoire du Feu rouvre le jeu du bouquinisme à hauteur d’idées : livres politiques épuisés, essais de critique sociale, histoire sociale, catalogues de maisons indépendantes, mais aussi un peu de littérature et d’illustré. Né d’un parcours de libraire confronté aux loyers, aux refus d’aides et à la surproduction éditoriale, le projet revendique un tempo plus lent, une sélection resserrée et une ambition simple : faire des quatre boîtes vertes un lieu de rencontres, de discussions… et de trouvailles.
11/02/2026, 17:03
Réuni le 9 février 2026, le conseil de prud’hommes de Paris n’a pas réussi à statuer sur la contestation du licenciement de Guillaume Meurice par Radio France. Le dossier sera rejugé par un magistrat professionnel, dans un délai compris entre six mois et deux ans.
11/02/2026, 14:32
À l'occasion de la conférence de présentation du Festival du Livre de Paris, la ministre de la Culture Rachida Dati s'est finalement exprimée au sujet de la vague d'agressions et de dégradations vécues par les librairies indépendantes ces derniers mois. « Je le redis : la violence n'a sa place nulle part et certainement pas dans des lieux de culture », a-t-elle ainsi déclaré. Sans évoquer la perquisition subie par la librairie parisienne Violette & Co, ni le comportement de son camp politique au Conseil de Paris.
11/02/2026, 12:03
Une plainte déposée contre l'autrice-compositrice Amanda Palmer et son ex-mari, l'auteur britannique Neil Gaiman, dans l'État du Massachusetts, a été classée sans suite par la justice américaine le vendredi 6 février dernier. Le tribunal a estimé que la procédure devait se dérouler en Nouvelle-Zélande, où les faits allégués d'agressions sexuelles se seraient produits.
11/02/2026, 10:46
Amazon a changé les règles, sans conférence de presse. Dans les coulisses de la boutique en ligne, les spécialistes du référencement décrivent depuis 2024-2025 une évolution du moteur de recherche interne : moins de réactions au quart d’heure, plus de poids accordé aux signaux cumulatifs. Plusieurs analyses parlent ainsi d’un modèle “A10”, étiquette officieuse, utile pour nommer un faisceau de comportements observés.
11/02/2026, 10:39
En décembre 2025, l’édition américaine boucle l’année sur une accélération nette. Les revenus déclarés par les éditeurs américains dans l’outil StatShot de l’Association of American Publishers (AAP) progressent de 9,4 % par rapport à décembre 2024, pour atteindre 1 milliard de dollars. Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le total cumulé grimpe de 1,1 %, à 14,6 milliards de dollars.
10/02/2026, 20:05
C’est la fin d’une adresse bien identifiée des amateurs de culture japonaise à Strasbourg. La librairie Le Camphrier, installée place Kléber, a annoncé sa fermeture définitive après une liquidation judiciaire.
10/02/2026, 17:54
En Allemagne, le dimanche reste un terrain miné dès qu’il s’agit d’employer du personnel. Et c’est précisément ce verrou que le ministre d’État à la Culture et commissaire du gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias, Wolfram Weimer, veut desserrer — au moins pour les bibliothèques publiques. À l’occasion du « Tag der Bibliotheken » (journée nationale des bibliothèques), il réclame une adaptation du droit du travail afin de permettre leur ouverture les dimanches et jours fériés.
10/02/2026, 16:35
La justice iranienne a prononcé une nouvelle condamnation contre Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023. Selon son avocat, Mostafa Nili, la militante iranienne des droits humains a été condamnée, dimanche 8 février, à six ans de prison pour « rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes ». Elle a également écopé d’une interdiction de quitter le territoire iranien pendant deux ans.
10/02/2026, 15:51
Cashmere surgit dans le champ de mines de l’IA générative et de l’édition avec une annonce nette : un tour d’amorçage de 5 millions de dollars, mené par Reach Capital, avec Ingram Content Group, Pearson et Naver parmi les investisseurs. L’opération place au centre une promesse très « industrie » : bâtir une infrastructure de licence et de livraison de données pour relier des contenus premium à des modèles, sans dilution des droits. D’autres fonds figurent autour, dont Founders Future et Fortitude Ventures, selon plusieurs annonces du dossier.
10/02/2026, 14:40
L'est de la métropole nancéienne gagnera prochainement une librairie généraliste. Sandrine Platti inaugurera en effet dans quelques semaines Essey Littéraire, une enseigne installée dans un grand local de 135 m2. Passionnée, à égalité, par les littératures blanche et noire, elle prépare un lieu « proche des gens, pour faire vivre le livre », place de la République, à Essey-lès-Nancy.
10/02/2026, 11:47
À Delhi–NCR, la bataille contre le piratage scolaire a pris la forme d’un raid industriel, à l’aube. Le 16 janvier 2026, une équipe conjointe du National Council of Educational Research and Training (NCERT) et de la Crime Branch de la police de Delhi a perquisitionné une imprimerie clandestine à Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh, et saisi environ 32.000 manuels NCERT contrefaits, couvrant plusieurs classes et matières. Sur le terrain, tout s’accélère.
10/02/2026, 11:24
Momox annonce la nomination de Claudia Frese au poste de directrice générale. Elle succède à Heiner Kroke, qui dirigeait l’entreprise depuis douze ans. Cette transition intervient à l’issue d’une période de développement du groupe à l’échelle européenne. La nouvelle dirigeante prend ses fonctions immédiatement.
10/02/2026, 11:15
Depuis quelques mois, les PFAS se sont ajoutés à la longue liste des éléments nocifs pour l'environnement et la santé humaine, dérivés des activités industrielles. Ces composés per- et polyfluoroalkylés, extrêmement résistants, se retrouvent dans l'eau, l'air, le sol et les sédiments, avec des effets délétères sur les organismes vivants. À défaut d'une méthode pour s'en débarrasser, la Commission d'enrichissement de la langue française a proposé une abréviation française, en équivalent à la version anglophone.
10/02/2026, 10:10
Églantine Gabarre prendra la tête des éditions Paulsen à compter du 2 mars, nous confirme la maison. Elle succédera à Isabelle Parent, et supervisera une équipe de 12 salariés répartis entre les bureaux de Paris et de Chamonix.
09/02/2026, 16:33
La fermeture de la librairie Bradley's Bookshop, installée depuis 1983 à Bordeaux, s'est faite en toute discrétion le mercredi 14 janvier dernier. Avec elle disparait pourtant une enseigne bien connue des lecteurs anglophones de la ville de Montesquieu.
09/02/2026, 16:14
À Larnaca, deux librairies se sont retrouvées dans la même liste noire que des cafés et un salon de coiffure. Entre le 16 et le 25 janvier 2026, cinq commerces ont été cambriolés en neuf jours, selon Knews (Kathimerini Cyprus). Les voleurs n’ont pas cherché le spectaculaire : ils ont cherché le rapide, le transportable, le revendable.
09/02/2026, 15:35
Dans l'émission Touche pas à mon poste ! du 8 février 2023, Isabelle Saporta, alors PDG des éditions Fayard — et éditrice du présentateur Cyril Hanouna lui-même — présentait le livre PPDA le Prince Noir, de Romain Verley. Elle évoquait à cette occasion une « enquête incroyable » et revenait sur les accusations d'agressions sexuelles et de viols à l'encontre de l'homme de télévision. Celui-ci l'a assignée en justice, avec Fayard, C8 et le groupe Canal +, pour « atteinte portée à son droit au respect de la présomption d'innocence ».
09/02/2026, 15:17
Avec une attention particulière portée au chrono, la Commission d'enrichissement de la langue française a publié une liste de vocabulaire relative aux sports d'hiver. Pendant les Jeux olympiques, il devient ainsi possible de commenter les exploits des concurrents sans pour autant déraper vers les anglicismes...
09/02/2026, 10:22
Dans le Maine, un projet de loi place les bibliothèques parmi les « lieux sensibles » face aux opérations de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Le texte, LD 2106, soutenu par la gouverneure Janet Mills et porté par la représentante Ellie Sato (Démocrate, Gorham), encadre l’action d’agents engagés dans l’« immigration enforcement » ou son soutien.
07/02/2026, 17:09
Un courrier ministériel du 15 janvier 2026 révèle ce que beaucoup redoutaient : alors que l'intersyndicale artistes-auteurs avaient enfin obtenu un vote du conseil d'administration de la SSAA mettant un terme aux appels systématiques contre les victimes du scandale AGESSA, les ministères de tutelle ont décidé de bloquer cette décision. Une victoire morale annulée, et une violence institutionnelle qui se poursuit.
07/02/2026, 08:50
Figure incontournable de l’ésotérisme éditorial grand public, Patricia Darré poursuit la structuration de son parcours professionnel avec Mickaël Palvin fondateur de l’agence Héraklès, apprend ActuaLitté. Après plus d’une décennie de succès commerciaux et éditoriaux, la médium numéro 1 des ventes en France confie désormais la gestion de l’ensemble de ses droits à l'agent littéraire, professionnel aguerri du marketing culturel et de l’édition.
06/02/2026, 17:05
En avril 2025, le Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire, l'association Mobilis, actait le licenciement de ses cinq salariées, conséquence de la suppression du soutien auparavant apporté par la région. Près d'un an plus tard, la structure, toujours bien considérée par les professionnels du livre, est contrainte d'augmenter le montant de ses cotisations et peine à obtenir de nouveaux soutiens.
06/02/2026, 12:17
Top ArticlesLa Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir
Commenter cet article