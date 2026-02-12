L'éditrice BD Élise Rouyer rejoint Fluide Glacial

La nouvelle éditrice ne cache pas son attachement historique au titre : enfant, elle lisait déjà le Fluide Glacial de son père. Très tôt, elle se projette dans les coulisses du livre. Elle effectue ses premiers pas dans le secteur à travers plusieurs stages, notamment chez Dargaud, où elle rencontre Gotlib, qu’elle décrit comme « son dieu vivant ».

Elle est alors « la seule à obtenir un petit dessin sur son Rubrique-à-brac usé et recollé », souvenir fondateur d’un parcours placé sous le signe de la bande dessinée.

Un parcours complet dans l’édition BD

Formée aux métiers de l’édition, Élise Rouyer multiplie les expériences : BD Music, Cornélius, Dargaud, Glénat, avant d’intégrer Futuropolis où elle restera près de neuf ans. Elle y passe du service presse et événementiel au secrétariat d’édition, puis à l’éditorial et à la fabrication, assurant le suivi complet des ouvrages, de la réception des fichiers au bon à tirer imprimeur.

Elle rejoint ensuite Casterman pour sept années, d’abord comme assistante éditoriale BD, puis comme coordinatrice éditoriale BD & manga. Rattachée au directeur éditorial bande dessinée, elle coordonne les projets d’une équipe de plusieurs éditeurs et d’un directeur de collection, assurant gestion des plannings, suivi des fichiers, coordination des traducteurs, graphistes et correcteurs, ainsi que le lien avec les services fabrication, production, presse et marketing.

En 2025, elle intègre nobi nobi! (Pika Édition) comme éditrice manga. Sous la direction de Pierre-Alain Dufour, elle assure le suivi éditorial de séries comme Iruma, Bloom, Medalist ou encore les collections Les Grands noms de l’Histoire et Les Classiques en manga, de la traduction à l’impression. Ce parcours lui vaut aujourd’hui la réputation d’un véritable « couteau-suisse de l’édition BD », assure Bamboo.

L’« Umour » et l’esprit Fluide

Au sujet de Fluide Glacial, Élise Rouyer évoque « l’Umour qui parle de société pour faire rire », ainsi qu’« une petite équipe familiale où tout le monde met la main à la pâte ». Elle apprécie également la proximité avec les auteurs, qui « passent échanger, créer, partager ».

Parmi les artistes qu’elle accompagne désormais figurent Frécon, Bouzard, Goossens, Tim Charx, Guerse/Lhôte ou encore Reuzé, dans la transformation de leurs pages publiées en albums.

Son ambition est claire : « Je participe à la vie d’une BD en direct des coulisses. Je veux faire un chouette album dont l’auteur sera fier. » Et de conclure avec enthousiasme : « Je suis contente comme une môme d’être là. »

Cinquante ans d’absurde et de dérision

Fluide Glacial est d'abord un mensuel français de bande dessinée humoristique fondé le 1er avril 1975 par Gotlib, Alexis et Jacques Diament. Publié à Paris, le magazine s’inscrit dans le mouvement de la bande dessinée pour adultes né dans les années 1970, dans le sillage de L’Écho des savanes. Propriété des éditions Audie, le titre est racheté en 1995 par Flammarion, puis en 2016 par Bamboo Édition, Flammarion restant actionnaire minoritaire. Depuis janvier 2023, la rédaction en chef est assurée par Clément Argouarc’h.

Le magazine se distingue par une ligne éditoriale revendiquant l’« umour », un humour absurde, décalé, souvent inspiré de la tradition anglophone (Mad Magazine, Tex Avery, Monty Python), mêlant pastiche, parodie et nonsense. Longtemps publié exclusivement en noir et blanc, Fluide Glacial introduit la couleur en 2003 et passe de 68 à 84 pages en 2013. Outre les bandes dessinées, il propose articles culturels, récits et chroniques.

À LIRE - Gotlib, Edika, Sattouf... 50 ans de Fluide Glacial

Le titre a accueilli des séries devenues emblématiques comme Les Bidochon, Superdupont, Carmen Cru, Gai-Luron, Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, Jean-Claude Tergal, Litteul Kévin ou encore Pascal Brutal.

Au fil des décennies, Fluide Glacial a publié un grand nombre d’auteurs majeurs de la bande dessinée, dont plusieurs lauréats du Grand Prix d’Angoulême, parmi lesquels Franquin, Gotlib, Goossens, Moebius, Zep, Blutch ou Riad Sattouf. Des figures comme Édika, Binet, Tronchet, Maëster, Carlos Giménez ou Manu Larcenet ont également marqué son histoire.

Crédits photo : Fluide Glacial

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com