#Roman francophone

Les Ensablés - L'insaisissable, de Liane de Pougy (1869-1950)

La vie de Liane de Pougy, de son vrai nom Anne-Marie Chassaigne (1869-1950), est une œuvre à programme, passant du vice au luxe, du luxe à la vie spirituelle. Elle est l’une des grandes courtisanes de la Belle Époque avant de devenir écrivaine puis tertiaire dominicaine. Issue d’un milieu modeste, danseuse puis demi-mondaine adulée du Tout-Paris, elle incarna la somptuosité, l’esprit et la liberté scandaleuse de la fin du XIXᵉ siècle, fréquentant artistes, aristocrates et écrivains. Elle connut une célébrité éclatante grâce à ses romans et journaux à clé. Après la Première Guerre mondiale, elle se retira progressivement du monde, se rapprocha du catholicisme et termina sa vie dans la prière, à Lausanne, laissant l’image paradoxale d’une femme passée de l’érotisme mondain à l’ascèse religieuse.

Par Nicolas Kinosky     

Le 15/02/2026

|

Publié le :

15/02/2026

Les ensablés

ActuaLitté

En 1898, la courtisane est au sommet : l’écriture n’ajoute rien à sa renommée et menace plutôt de l’entamer. Dans le demi-monde, passer pour une femme intelligente relève moins de l’atout que de la faute. Liane de Pougy persiste pourtant et publie, en huit ans, sept romans. L’Insaisissable est un roman de la séduction, du refus, de l’ambiguïté amoureuse et de la fuite.

Sous-titré roman vécu, L’Insaisissable n’est pas un récit d’invention, mais un miroir littéraire, dans lequel Liane de Pougy transforme les épisodes de sa vie de courtisane en scènes finement stylisées. C’est Liane de Pougy écrivain qui écrit sur Liane de Pougy courtisane. Le livre suit la narratrice, double de l’auteur, Josiane de Valneige, demi-mondaine célèbre, dans son rapport à un homme qui l’aime, qu’elle fascine, mais qu’elle fuit.

Car ce qui est au cœur du livre, ce n’est pas la passion réciproque : c’est le plaisir de se refuser, de se maintenir dans une position d’objet insaisissable, de statue désirée, mais inapprochable.
À travers les salons, les lettres, les gestes affectés, c’est tout un art de la distance qui se met en place : l’insaisissable, c’est l’image que Liane veut projeter d’elle-même — ni amante, ni épouse, ni putain : mythe vivant. On lit ce roman comme on ouvrirait une loge de théâtre : on y entre dans les coulisses d’un monde fait de parfums rares, de robes lamées, de regards échappés.

Le livre est dédié à Jean Lorrain, dandy décadent, écrivain opiomane, prince du parfum et de l’artifice. Liane et lui furent liés d’une amitié trouble, où se mêlaient admiration, jalousie, mimétisme, affectation. Le style de L’Insaisissable lui doit beaucoup : le goût du luxe, des adjectifs précieux, des scènes dans les demi-teintes, des portraits ciselés. Mais là où Lorrain multiplie les masques et les poisons, notamment dans Monsieur de Phocas, notre auteur, elle, apporte une forme de sincérité voilée, une pudeur théâtrale, une gravité sous le fard.

Le portrait de la courtisane que compose Liane de Pougy repose sur une série d’oppositions méthodiquement construites. Il y a d’abord l’écart entre l’image que le monde projette sur elle et celle qu’elle élabore dans le roman. À la courtisane à qui l’on refuse toute intériorité, elle restitue un cœur ; à celle que l’on accuse de perversité, elle oppose une conduite ordonnée, presque scrupuleuse ; à la figure de la dépravation, elle substitue un renversement accusateur, faisant porter la corruption non sur la femme, mais sur ses amants.

Surtout, la courtisane ne cherche pas dans les hommes l’or, les bijoux ou le luxe, mais l’Amour : « “Aimer!!! Aimer!!! Oh! Oui (...) Rencontrer un regard pur où mirer mon cœur fatigué. Palpiter dans une étreinte d’un bonheur non joué, laisser tomber sur mes joues une larme, une vraie.” L’ambiguïté de cette quête repose sur le sens donné à cet amour : amour du corps, charnel, ou amour supérieur, spirituel, en somme, l’amour de Dieu, que l’on appelle caritas ?

On aurait pu croire que L’Insaisissable serait un caprice, une œuvre mondaine vouée à l’oubli. Mais il a marqué son temps. Liane, future mystique, future pénitente, future religieuse laïque, y laisse entrevoir, derrière les paillettes, un appel plus profond à la pureté. Vient là la conversion de Josiane. C’est Odette de Crécy croisant Durtal (1). Le lexique s’y charge d’abord de termes à forte résonance spirituelle : “régénérer”, “passion”, “sacrifice”, “martyre”, “félicité”.

Parallèlement, Josiane de Valneige cesse d’apparaître comme une simple courtisane ; dans les dernières pages, elle est donnée à lire comme une pécheresse repentante. Ainsi, on passe des froufrous aux aubes en dentelle ; du vin fin au vin de messe ; des robes aux soutanes ; des parures chis au crucifix. La scène de confession est explicite : s’adressant à un prêtre, elle invoque la paix, le pardon, la miséricorde et la charité chrétienne, plaçant sa souffrance sous le signe d’une élévation de l’âme plutôt que d’un simple soulagement moral : “O mon père! Tous les bruits de cette vie expirent à vos pieds; ce que je vais oser vous demander vous paraîtra peut-être sacrilège; mais vous êtes le représentant de la bonté et de la miséricorde. Permettez à une femme qui souffre de se rapprocher du sanctuaire de la Paix et du Pardon; et ce n’est pas seulement mon être tout entier qui vous sera reconnaissant, mais mon âme aussi qui aura pu s’élever grâce à vous, grâce à la charité chrétienne que vous aurez faite à mes douleurs...

Enfin, le personnage de Paul Duvert, au moment de l’agonie, est décrit à deux reprises par l’expression paradoxale de “figure à la fois souffreteuse et rayonnante”. Dans ce contexte saturé de références chrétiennes, l’association de la douleur et de la lumière ne peut qu’appeler une lecture christique : la souffrance de la Passion se double ici d’un éclat rédempteur, faisant de la mort du jeune homme une image discrète, mais insistante du Christ souffrant et lumineux.

L’histoire entre Josiane de Valneige et Paul Duvert ne fonctionne pas comme un amour ordinaire : elle est trop artificielle pour être prise au sérieux. Placée en fin de roman, elle occupe la position la plus proche du présent de la courtisane, tout en servant de contrepoids à un passé jalonné d’échecs amoureux. À la mère de Paul, Josiane déclare : “Cet amour pur et jeune a régénéré ma vie” — un verbe à entendre dans sa pleine acception religieuse, celui de renaître à la pureté. C’est ainsi donc que Josiane, autant que tout son parcours, demeurent parfaitement insaisissables, à la hauteur du roman.

Cette relation transforme Josiane en “honnête femme”, du moins le croit-elle. Dévastée par la maladie, puis par la mort prématurée de Paul, elle se confie au prêtre, qui lui répond : “Soyez résignée et pleine d’espérance, et que votre souffrance soit la première étape d’une vie nouvelle. Vous le savez, il sera beaucoup pardonné à qui a beaucoup aimé.” Ces paroles dépassent la simple consolation : elles véhiculent un véritable message spirituel, indiquant à la pécheresse que la rédemption est possible dès lors qu’elle accepte les épreuves de son chemin.

L’épisode Josiane-Paul n’est pas un roman d’amour, mais une parabole. Josiane est la prostituée, la pécheresse repentante de l’Évangile selon Saint-Luc. L’écho à Marie-Madeleine est manifeste dans le discours du prêtre : “Il sera beaucoup pardonné à qui a beaucoup aimé” (Luc 7, 47). Josiane devient ainsi l’Insaisissable, à l’instar de Marie-Madeleine. De la même manière que Paul lave Josiane de ses péchés par son amour et sa mort, le Christ purifie les hommes par sa Passion.

Cette rédemption se double d’une rédemption sociale. Josiane ne se contente pas de vivre son amour : elle adopte le langage masculin et médical de l’époque, se place sous la dépendance totale de l’homme aimé, conforme aux conventions sociales, et affirme avant tout son identité féminine. Mais elle va plus loin : elle dresse un portrait moral sévère de la société, dénonçant ses contemporains dont les apparences vertueuses masquent à peine leur médiocrité. Les hommes sont frappés par sa critique, mais les femmes ne sont pas épargnées non plus.

Si Colette, Anna de Noailles ou Rachilde complètent la galerie de ces auteurs scandaleuses, à la prose délicieuse de l’esprit Fin de siècle, la figure mouvante de Liane de Pougy semble bien s’en distinguer. L’Insaisissable est un roman en métamorphose. A la fois, roman fin de siècle, il devient un roman de mœurs aux accents féministes pour terminer en un roman édifiant. Liane de Pougy écrit comme elle vécut : dans l’éclat et dans l’écart. Elle fut, le temps d’un livre, une voix féminine rare, libre, suspendue entre la scène et le silence.

Nicolas Kinosky

(1) pour rappel, Odette de Crédy est une des héroïnes de La Recherche; Durtal le héros récurrent de Huysmans dans ses romans catholiques.

 

 
 
 

 

Par Les ensablés
ActuaLitté

Portugal : la science cachée des “grandes découvertes”

L’actualité à la lumière des livres – De Lisbonne aux mines du Congo, cette Booksletter relie histoire des sciences et guerres industrielles. Onésimo Teotónio Almeida revisite l’apport portugais aux grandes expéditions, tandis qu’une enquête suit la filière toxique des batteries. Un polar de Víctor del Árbol, une histoire des croisades baltiques, puis Jimmy Wales face à l’IA complètent le sommaire, avant la revue de presse ActuaLitté. Un fil rouge : la fabrication du vrai, du laboratoire au tribunal, du port au réseau.

14/02/2026, 09:30

ActuaLitté

Influence, adulation, haine : le vertige numérique au cœur de Scopophilia

Scopophilia, le nouveau roman d’Alexandra Matine, paraît le 12 mars aux éditions Les Avrils et explore l’ascension fulgurante d’une jeune femme happée par la machine des réseaux sociaux, jusqu’à ses zones les plus sombres. À travers le destin de Georgia Samsa, l’autrice dissèque les mécanismes de la célébrité numérique et les violences qu’elle charrie, dans un texte où l’influence devient terrain d’horreur contemporaine.

14/02/2026, 08:29

ActuaLitté

Pourquoi la pub ne fait plus rêver les jeunes créatifs ?

À l’heure où la « pub » ne fait plus rêver, deux générations confrontent souvenirs, désillusions et lucidité. Soixante ans d’images et de slogans passés au crible d’une conversation sans fard.

14/02/2026, 08:00

ActuaLitté

“La première guerre totale” ? Ce que la guerre du Péloponnèse dit de nous

« La première guerre totale » ? La formule sent le XXe siècle, ses usines, ses tranchées, ses économies entièrement réorganisées pour tuer plus efficacement. Or les Grecs n’ont ni acier industriel ni conscription de masse au sens moderne.

13/02/2026, 18:22

ActuaLitté

Le livre qui sauvera notre civilisation du ras de marée algorithmique

À force d’entraîner les IA sur une langue anglaise standardisée, fonctionnelle et massivement issue du web, nous risquons de leur transmettre une civilisation déjà appauvrie. Or une langue ne se réduit pas à ce qu’elle permet de dire efficacement : elle contient aussi ce qu’une société rêve, refoule et oublie. Finnegans Wake, œuvre radicale et longtemps jugée illisible de James Joyce, pourrait apparaître moins comme un caprice moderniste que comme une réserve stratégique : la mémoire linguistique la plus dense d’un monde menacé par la simplification algorithmique. Par Bertrand Jouvenot.

13/02/2026, 13:40

ActuaLitté

Regarde-moi tomber, mon amour

13/02/2026, 13:27

ActuaLitté

Naître le jour où tout s’éteint

Que ferons-nous quand notre monde basculera dans le noir ? Quand sera venu le temps du black-out ? C’est le scénario que nous propose ce gros album en forme de série télé. Une construction originale qui met les personnages au centre d’une intrigue digne d’un véritable page-turner.

 

13/02/2026, 13:17

ActuaLitté

Peindre et aimer, envers et contre tout

Il est des éditeurs qui publient bien peu mais qui publient fort bien. C’est le cas, entre autres, des Éditions des instants. Je commence toujours par le ciel. Une vie d’Alfred Sisley de Christophe Langlois est simplement beau et touchant. Il permet de rendre possible ce rêve enfantin, celui de sauter à pieds joints dans des tableaux, à la façon de Mary Poppins.

13/02/2026, 13:13

ActuaLitté

McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.

13/02/2026, 12:54

ActuaLitté

Le “sexe” de la littérature : une histoire qui repose sur l’amnésie organisée

Dans l’histoire littéraire française, la neutralité ressemble souvent à un costume taillé sur mesure… pour un seul corps. Martine Reid pose d’emblée le décor : la littérature « s’est inscrite dans une vision sexuée du savoir et des pratiques artistiques ». Elle a fait sienne la « valence différentielle des sexes ». Et elle en a assuré l’application « dans sa gestation, sa pratique, sa diffusion et sa réception ».

13/02/2026, 11:51

ActuaLitté

“Je suis le sol, je suis en grève” : quand la terre se rebelle

À l’heure où l’écologie se réduit souvent à des slogans, ce récit choisit une autre arme : la fable politique, nerveuse, presque cinématographique. Ici, le sol ne sert plus de décor muet. Il devient personnage, puissance, syndicat — et même dramaturge. Tout démarre à Paris, « un 22 septembre », avec un phénomène improbable : « un bruit étrange » venu du macadam, « par séquences de trois coups [...] comme au théâtre ». Et la punchline tombe, en Morse, comme un ultimatum : « Je suis le SOL. Je suis en grève. »

13/02/2026, 11:49

ActuaLitté

Roméo et Juliette version 2026 : l'influenceuse et le fermier

Evelyn St. James nʼest pas le genre de femme quʼon oublie. Beckett Porter en sait quelque chose. Un seul week-end torride dans le Maine a suffi à ruiner sa tranquillité dʼesprit : Evie lʼa complètement ensorcelé.

13/02/2026, 08:00

ActuaLitté

Grandir dans la violence et trouver refuge dans les jeux vidéo

Près de Philadelphie, Joseph Earl Thomas grandit dans un monde fissuré de toutes parts : une maison où les cafards tombent du plafond dans les bols de céréales, une mère défoncée au crack, des coups reçus chez lui, du harcèlement à l’école, la faim qui le tenaille et une solitude extrême. 

13/02/2026, 07:00

ActuaLitté

Après Seul le silence, Fabrice Colin adapte R.J Ellory dans une BD crépusculaire

Une adaptation du gros roman de Roger J. Ellory où défilent 50 ans de l’histoire de la mafia US, de Miami à New York en passant par Chicago et Las Vegas. Avec un final digne de celui de Usual Suspects, avis aux fans de Keyser Söze !

12/02/2026, 13:13

ActuaLitté

Disparaître pour survivre : cette Employée modèle qui glace le quotidien

Ce qu'il y a de plaisant dans les romans de Tixier, tient à ce que dès les premières lignes, il installe un climat palpable. Une employée modèle s'ouvre sur une tension au scalpel. Une femme agit, cliniquement méthodique. Aucun tremblement, aucune hésitation : seule importe l’exécution d’un plan. « Sans trembler, elle efface ses traces. Tous ses gestes sont précis… Comme dans un ballet parfaitement réglé. »

12/02/2026, 11:42

ActuaLitté

Le travail a-t-il volé nos vies ?

On vit dans des sociétés où la question du travail ressemble à un réflexe nerveux collectif. On se lève, on produit, on optimise, on mesure. Et puis, parfois — rarement — on se demande : pourquoi ? C’est précisément ce vertige que ce texte dissèque. D’entrée, une interrogation fissure l’évidence sociale : « Pourquoi travaillons-nous tant collectivement ? » Et derrière, une intuition plus dérangeante encore : le travail aurait cessé d’être un moyen pour devenir une finalité.

12/02/2026, 11:08

ActuaLitté

Solo tu : la nuit romaine comme vous ne l’avez jamais lue

Au tournant des années 1980, Rome pulse encore au rythme des boîtes, des cigarettes fines et des lendemains pâteux. Solo tu s’installe dans ce décor avec une précision de reporter et une mélancolie de cinéaste : « Le PiPer Club, via Tagliamento 9, demeure inchangé depuis ses débuts en 1965… le Piper reste le Piper. Un roi en son domaine. »

12/02/2026, 11:05

ActuaLitté

Les fondatrices oubliées de la psychanalyse

Épouses ou amantes des hommes qui, autour de Freud, composèrent le premier cercle des pionniers de la psychanalyse, les femmes durent batailler ferme pour se faire une place dans un univers qui n’avait pas été conçu pour elles, et pour s’y imposer progressivement, par la suite, comme cheffes d’écoles et créatrices de nouvelles approches de l’inconscient.

12/02/2026, 08:00

ActuaLitté

Le massacre du Circeo : retour sur le fait divers devenu séisme national

Des garçons comme il faut, de Serena Gentilhomme, paraît aux éditions La Manufacture de Livres le 12 mars. Dans ce récit consacré au « massacre du Circeo », l’autrice revient sur un crime qui, au-delà de l’horreur des faits, a marqué un tournant dans l’histoire italienne et mis en lumière la violence sociale et misogyne d’une certaine élite.

12/02/2026, 07:15

ActuaLitté

Princesse de Kinga Wyrzykowska : la croix et la lapinière

L’écueil d’un roman choral serait que chaque soliste ne puisse pas s’accorder avec les autres. Dans Princesse de Kinga Wyrzykowska, le lecteur passe de voix en voix pour terminer sur une cacophonie organisée. Barbara Lis est une « executive-woman », promise à un bel avenir dans une société agroalimentaire spécialisée dans la charcuterie. 

11/02/2026, 09:00

ActuaLitté

Faits divers, science et justice : une histoire criminelle de Lyon

Lyon, capitale du crime. 1890-1935 – Enquêtes, aveux et condamnations est un ouvrage d’Amos Frappa, publié le 19 mars aux éditions La Manufacture de livres, sous la direction de Nicolas Delestre, qui retrace comment la ville de Lyon s’est imposée comme un laboratoire majeur de l’histoire criminelle et de la naissance de la police scientifique, en explorant les affaires, les méthodes et les figures qui ont façonné cette révolution judiciaire.

11/02/2026, 08:15

ActuaLitté

Plongée dans une histoire familiale indissociable de la France occupée

Avec Honneur aux heureux, France Cavalié signe un roman familial ambitieux et sensible, à paraître le 5 mars aux éditions Les Escaldes, où l’histoire collective se mêle à l’intime pour interroger la mémoire, les silences et les fictions nécessaires face à l’inadmissible. À travers une enquête personnelle aux racines troubles, le livre explore les zones d’ombre d’un clan soudé par l’orgueil et les non-dits, dans une France marquée par la Seconde Guerre mondiale.

11/02/2026, 07:00

ActuaLitté

Le “mea culpa trompeur” : pourquoi tu ne t’excuseras plus quand tu n’as rien fait

Mon petit trésor, voilà un moment que j’ai fermé ce livre et qu’il me trotte dans la tête. J’aurais bien envoyé un message à Marta Martinez Novoa, mais mon espagnol, vois-tu, ne me le permet pas vraiment. Je me contenterai de remercier la traductrice, Lara El Keilany, par qui j’ai pu achever cette lecture. J’en ai retenu bien des choses. D’ailleurs, je garderai ce livre pour quand tu seras plus grande. En attendant…

10/02/2026, 13:32

ActuaLitté

Outsphere ou l’impossible seconde genèse

Sous les atours spectaculaires d’un planet opera haletant, Outsphere de Guy-Roger Duvert met en scène la fuite d’une humanité condamnée, contrainte d’abandonner la Terre pour fonder une colonie sur Eden, planète lointaine et en apparence hospitalière. Autour d’une expédition militaire et scientifique chargée d’assurer la survie de l’espèce, le roman déploie une fresque foisonnante où s’entrecroisent luttes de pouvoir, conflits idéologiques et rencontres avec des formes de vie autochtones.

10/02/2026, 11:33

ActuaLitté

Crime et châtiment, de Fédor Dostoïevski : le chant du phénix

Par l’ensemble de son œuvre, Dostoïevski nous montre, mieux qu’aucun romancier, que l’inspiration touche à ce qui brûle – soufre ou souffrance. Que de là vient la lumière la plus forte, la plus pure : celle de l’esprit, qui sauve les corps.

10/02/2026, 11:18

ActuaLitté

Métamorphosis de Mary Orchard : le choc que vous n'aviez pas vu venir

Dans certains romans, le fantastique surgit comme une échappée ; ici, il s’infiltre comme un diagnostic. Melchior vit avec un ami que personne ne voit. Sa mère, elle, ne voit qu’un vide : « — Chéri… Quel petit garçon ? » Dès le prologue, la question travaille le récit : hallucination, secret de famille, ou faille dans le réel ? À paraître le 11 mars.

10/02/2026, 11:13

ActuaLitté

Guerre, migration, maternité : Toute la misère du monde capture notre époque

Tout commence dans une suspension étrange : une grossesse, une pandémie, puis la guerre qui revient en Europe — comme un bruit sourd que personne n’attendait vraiment. La narratrice, Sayonara, avance dans cette époque saturée d’événements globaux en tentant de maintenir un centre de gravité intime. Toute la misère du monde d'Isabelle Mayault sort le 19 février.

10/02/2026, 11:01

ActuaLitté

Enfance sous emprise : démonter la mécanique du fanatisme et de l'extrême droite

Fanatisé - Une enfance dans une secte d'extrême droite nous plonge la fabrique du fanatisme profitant d'un terreau propice à l'idéologie. Ici, la lecture agit comme une immersion dans la matrice du fanatisme : pas seulement la violence visible, mais sa construction lente, intime, presque domestique. Dès les premières pages, le récit installe une scène fondatrice — la domination physique, la peur, l’autorité totale — qui structure tout l’édifice théorique du livre. À paraître le 8 avril.

10/02/2026, 10:34

ActuaLitté

Chasse gardée de François Pieretti : Flora et les chics types

Un jeune homme issu d’une famille aristocratique désargentée, élevé par le gardien de la propriété, part à la recherche de la petite fille de celui-ci, qui souhaite la rencontrer avant de mourir. Ce jeune homme de bonne famille ne sait pas qu’il part pour un périple de trois ans et va transformer sa vie de prof particulier d’une jeune fille sauvage en bandit de grand chemin moderne.

10/02/2026, 10:16

ActuaLitté

Personne ne quitte l’Hotel Ambrosia

Robyn, 17 ans, a une obsession : l'hôtel Ambrosia, situé en face de chez elle. Fascinée par sa sinistre réputation, et grande fan de true crime, elle passe son temps à l'observer à travers ses jumelles : routines du personnel, étranges clients, aucun secret ne lui échappe !

10/02/2026, 07:00

ActuaLitté

Survivre aux émotions : Désertion, de François Bégaudeau

Deux frères, Steve et Mickaël, grandissant dans une ville côtière du pays France, parcourent les étapes normales d’une vie normale : aller au collège, chercher des thunes, envisager l’amour, ne pas savoir qui l’on est, se faire lourder par autrui, vendre un scooter, chercher le sens de la vie. Par Jeanne Rivoire.

09/02/2026, 15:00

ActuaLitté

Des lectures à privilégier pour choisir une voiture électrique adaptée à vos besoins

La mobilité électrique s’installe progressivement dans le paysage automobile, et avec elle se pose la question essentielle : comment choisir une voiture électrique adaptée à vos besoins ? Entre autonomie, infrastructure de recharge, budget et usage quotidien, les futurs conducteurs font face à de nombreux paramètres. Ce dossier propose un tour d’horizon, en s’appuyant également sur des ouvrages de référence pour enrichir la réflexion. Il s’agit d’associer information technique et culture de la lecture dans une approche éclairée.

 

09/02/2026, 11:31

ActuaLitté

Violences dans un couple de femmes : le roman qui casse les clichés

Un chalet en montagne, une nuit de Noël, une morte, deux accusés : la mécanique paraît connue. Pourtant Brute déjoue vite l’attendu. Le roman s’ouvre sur une voix qui refuse l’étiquette de monstre tout en la frôlant : « Je n’ai tué personne. J’ai été lâche, tu comprends. » Et voici le lecteur entré dans une zone grise, celle où l’amour devient preuve à charge, et où la violence circule sans mode d’emploi. À paraître le 5 mars.

09/02/2026, 11:07

ActuaLitté

Les fantômes de Shearwater, une île au bord de la fin du monde

Venu d'une île perdue entre l’Australie et l'Antarctique, ce récit hybride emporte le lecteur très loin. On peut le lire comme une anticipation, un thriller à énigmes, un message écolo, ou une forte histoire à propos de la résilience des liens familiaux.

09/02/2026, 11:05

ActuaLitté

Vers la violence

09/02/2026, 11:02

ActuaLitté

Ilaria, ou la conquête de la désobéissance

09/02/2026, 10:10

