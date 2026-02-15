Les Ensablés - L'insaisissable, de Liane de Pougy (1869-1950)

En 1898, la courtisane est au sommet : l’écriture n’ajoute rien à sa renommée et menace plutôt de l’entamer. Dans le demi-monde, passer pour une femme intelligente relève moins de l’atout que de la faute. Liane de Pougy persiste pourtant et publie, en huit ans, sept romans. L’Insaisissable est un roman de la séduction, du refus, de l’ambiguïté amoureuse et de la fuite.

Sous-titré roman vécu, L’Insaisissable n’est pas un récit d’invention, mais un miroir littéraire, dans lequel Liane de Pougy transforme les épisodes de sa vie de courtisane en scènes finement stylisées. C’est Liane de Pougy écrivain qui écrit sur Liane de Pougy courtisane. Le livre suit la narratrice, double de l’auteur, Josiane de Valneige, demi-mondaine célèbre, dans son rapport à un homme qui l’aime, qu’elle fascine, mais qu’elle fuit.

Car ce qui est au cœur du livre, ce n’est pas la passion réciproque : c’est le plaisir de se refuser, de se maintenir dans une position d’objet insaisissable, de statue désirée, mais inapprochable.

À travers les salons, les lettres, les gestes affectés, c’est tout un art de la distance qui se met en place : l’insaisissable, c’est l’image que Liane veut projeter d’elle-même — ni amante, ni épouse, ni putain : mythe vivant. On lit ce roman comme on ouvrirait une loge de théâtre : on y entre dans les coulisses d’un monde fait de parfums rares, de robes lamées, de regards échappés.

Le livre est dédié à Jean Lorrain, dandy décadent, écrivain opiomane, prince du parfum et de l’artifice. Liane et lui furent liés d’une amitié trouble, où se mêlaient admiration, jalousie, mimétisme, affectation. Le style de L’Insaisissable lui doit beaucoup : le goût du luxe, des adjectifs précieux, des scènes dans les demi-teintes, des portraits ciselés. Mais là où Lorrain multiplie les masques et les poisons, notamment dans Monsieur de Phocas, notre auteur, elle, apporte une forme de sincérité voilée, une pudeur théâtrale, une gravité sous le fard.

Le portrait de la courtisane que compose Liane de Pougy repose sur une série d’oppositions méthodiquement construites. Il y a d’abord l’écart entre l’image que le monde projette sur elle et celle qu’elle élabore dans le roman. À la courtisane à qui l’on refuse toute intériorité, elle restitue un cœur ; à celle que l’on accuse de perversité, elle oppose une conduite ordonnée, presque scrupuleuse ; à la figure de la dépravation, elle substitue un renversement accusateur, faisant porter la corruption non sur la femme, mais sur ses amants.

Surtout, la courtisane ne cherche pas dans les hommes l’or, les bijoux ou le luxe, mais l’Amour : « “Aimer !!! Aimer !!! Oh ! Oui (...) Rencontrer un regard pur où mirer mon cœur fatigué. Palpiter dans une étreinte d’un bonheur non joué, laisser tomber sur mes joues une larme, une vraie.” L’ambiguïté de cette quête repose sur le sens donné à cet amour : amour du corps, charnel, ou amour supérieur, spirituel, en somme, l’amour de Dieu, que l’on appelle caritas ?

On aurait pu croire que L’Insaisissable serait un caprice, une œuvre mondaine vouée à l’oubli. Mais il a marqué son temps. Liane, future mystique, future pénitente, future religieuse laïque, y laisse entrevoir, derrière les paillettes, un appel plus profond à la pureté. Vient là la conversion de Josiane. C’est Odette de Crécy croisant Durtal (1). Le lexique s’y charge d’abord de termes à forte résonance spirituelle : “régénérer”, “passion”, “sacrifice”, “martyre”, “félicité”.

Parallèlement, Josiane de Valneige cesse d’apparaître comme une simple courtisane ; dans les dernières pages, elle est donnée à lire comme une pécheresse repentante. Ainsi, on passe des froufrous aux aubes en dentelle ; du vin fin au vin de messe ; des robes aux soutanes ; des parures chis au crucifix. La scène de confession est explicite : s’adressant à un prêtre, elle invoque la paix, le pardon, la miséricorde et la charité chrétienne, plaçant sa souffrance sous le signe d’une élévation de l’âme plutôt que d’un simple soulagement moral : “O mon père ! Tous les bruits de cette vie expirent à vos pieds ; ce que je vais oser vous demander vous paraîtra peut-être sacrilège ; mais vous êtes le représentant de la bonté et de la miséricorde. Permettez à une femme qui souffre de se rapprocher du sanctuaire de la Paix et du Pardon ; et ce n’est pas seulement mon être tout entier qui vous sera reconnaissant, mais mon âme aussi qui aura pu s’élever grâce à vous, grâce à la charité chrétienne que vous aurez faite à mes douleurs...”

Enfin, le personnage de Paul Duvert, au moment de l’agonie, est décrit à deux reprises par l’expression paradoxale de “figure à la fois souffreteuse et rayonnante”. Dans ce contexte saturé de références chrétiennes, l’association de la douleur et de la lumière ne peut qu’appeler une lecture christique : la souffrance de la Passion se double ici d’un éclat rédempteur, faisant de la mort du jeune homme une image discrète, mais insistante du Christ souffrant et lumineux.

L’histoire entre Josiane de Valneige et Paul Duvert ne fonctionne pas comme un amour ordinaire : elle est trop artificielle pour être prise au sérieux. Placée en fin de roman, elle occupe la position la plus proche du présent de la courtisane, tout en servant de contrepoids à un passé jalonné d’échecs amoureux. À la mère de Paul, Josiane déclare : “Cet amour pur et jeune a régénéré ma vie” — un verbe à entendre dans sa pleine acception religieuse, celui de renaître à la pureté. C’est ainsi donc que Josiane, autant que tout son parcours, demeurent parfaitement insaisissables, à la hauteur du roman.

Cette relation transforme Josiane en “honnête femme”, du moins le croit-elle. Dévastée par la maladie, puis par la mort prématurée de Paul, elle se confie au prêtre, qui lui répond : “Soyez résignée et pleine d’espérance, et que votre souffrance soit la première étape d’une vie nouvelle. Vous le savez, il sera beaucoup pardonné à qui a beaucoup aimé.” Ces paroles dépassent la simple consolation : elles véhiculent un véritable message spirituel, indiquant à la pécheresse que la rédemption est possible dès lors qu’elle accepte les épreuves de son chemin.

L’épisode Josiane-Paul n’est pas un roman d’amour, mais une parabole. Josiane est la prostituée, la pécheresse repentante de l’Évangile selon Saint-Luc. L’écho à Marie-Madeleine est manifeste dans le discours du prêtre : “Il sera beaucoup pardonné à qui a beaucoup aimé” (Luc 7, 47). Josiane devient ainsi l’Insaisissable, à l’instar de Marie-Madeleine. De la même manière que Paul lave Josiane de ses péchés par son amour et sa mort, le Christ purifie les hommes par sa Passion.

Cette rédemption se double d’une rédemption sociale. Josiane ne se contente pas de vivre son amour : elle adopte le langage masculin et médical de l’époque, se place sous la dépendance totale de l’homme aimé, conforme aux conventions sociales, et affirme avant tout son identité féminine. Mais elle va plus loin : elle dresse un portrait moral sévère de la société, dénonçant ses contemporains dont les apparences vertueuses masquent à peine leur médiocrité. Les hommes sont frappés par sa critique, mais les femmes ne sont pas épargnées non plus.

Si Colette, Anna de Noailles ou Rachilde complètent la galerie de ces auteurs scandaleuses, à la prose délicieuse de l’esprit Fin de siècle, la figure mouvante de Liane de Pougy semble bien s’en distinguer. L’Insaisissable est un roman en métamorphose. A la fois, roman fin de siècle, il devient un roman de mœurs aux accents féministes pour terminer en un roman édifiant. Liane de Pougy écrit comme elle vécut : dans l’éclat et dans l’écart. Elle fut, le temps d’un livre, une voix féminine rare, libre, suspendue entre la scène et le silence.

Nicolas Kinosky

(1) pour rappel, Odette de Crédy est une des héroïnes de La Recherche ; Durtal le héros récurrent de Huysmans dans ses romans catholiques.

