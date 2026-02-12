Les parutions du mois au Tripode : fiction, manga et biographie

Dans le Roncier, les femmes naissent et donnent naissance. Leur existence semble immuable, enfermée dans un cycle ancien dont elles ne questionnent plus ni les règles ni le sens. Les rêves se sont effacés — les mots aussi, en partie. Il reste une communauté recluse derrière une muraille d’écorce et d’épines.

Au milieu de cet univers clos grandissent deux sœurs, Duramen et Sève. Elles ne ressemblent pas tout à fait aux autres. Quelque chose les traverse : une curiosité, un désir d’ailleurs. Le monde au-delà du Roncier les attire, comme un appel sourd qu’on ne peut ignorer indéfiniment.

Un jour, elles tentent de fuir. L’évasion échoue en partie. Le Roncier retient Duramen. Sève, elle, parvient à s’échapper. Commence alors une traversée des plaines et des forêts, un apprentissage progressif du réel. La jeune femme découvre des paysages, des visages, des voix. Elle avance guidée par ses rencontres, portée par une promesse : revenir délivrer sa sœur.

Le Livre de Sève s’inscrit ainsi dans la tradition des récits d’initiation, tout en empruntant aux codes de la fable. L’illustration de couverture est signée Lucie Roullier.

Ce mois-ci, Le Tripode accompagne cette nouveauté de la publication du quatrième tome de Gen aux pieds nus, de Keiji Nakazawa, le 12 mars, traduit du japonais par Vincent Zouzoulkovsky.

Le mois s’achèvera (26 mars) avec la parution d’une biographie consacrée à Edgar Hilsenrath, figure majeure du catalogue du Tripode, Edgar Hilsenrath. La voie de l'impertinence, signée Agathe Pin-Chomette. La publication intervient alors que l’on célèbre le centenaire de la naissance de l’écrivain.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com