Lancement du Prix Antoinette Fouque, dédié à l’engagement et la création féministes

À travers cette distinction, les organisateurs affichent une ambition claire : soutenir, rendre visibles et encourager celles et ceux qui, par leur engagement, leur création ou leur pensée, ouvrent de nouveaux chemins.

Le Prix Antoinette Fouque a été créé pour faire vivre et transmettre l’héritage intellectuel, politique et créatif d’Antoinette Fouque, figure majeure du féminisme français et international. Militante, théoricienne, écrivaine et femme politique, elle a consacré sa vie à articuler travail intellectuel et actions de terrain, dans une perspective de libération des femmes.

Le prix a été lancé le 9 mars 2024, dans le réfectoire des Cordeliers de l’université de la Sorbonne à Paris. Il est né à l’occasion des dix ans de la disparition d’Antoinette Fouque et dans le prolongement de la Journée internationale des droits des femmes. Cette date marque l’ancrage mémoriel du prix tout en l’inscrivant dans une perspective d’avenir.

Trois catégories

Le Prix Antoinette Fouque se décline en trois catégories, chacune ancrée dans un pan de l’héritage intellectuel et militant de l’éditrice et cofondatrice du MLF.

S’engager

Le Prix Antoinette Fouque de l’engagement entend distinguer des actions concrètes et durables en faveur des droits des femmes et des petites filles, en France et dans le monde. Il récompense des initiatives qui luttent contre les inégalités, les violences et les discriminations. La catégorie s’inscrit dans la continuité de « l’engagement dans une action politique pour transformer les mentalités, opérer cette révolution de soi(e), conquérir des droits et lutter contre des discriminations », et vise « la possibilité d’un lieu où naître femme, politiquement et historiquement ».

Créer

Le Prix Antoinette Fouque de la création distinguera également des œuvres artistiques et culturelles — art, littérature, formes contemporaines — portées par une ou plusieurs femmes. Sont mises en avant des créations qui contribuent à faire émerger de nouveaux récits et imaginaires, dans la perspective de « libérer à la source la libido creandi des femmes », ce qui « lance un défi permanent à la guerre et la pulsion de mort ».

Penser

Le Prix Antoinette Fouque de la pensée distingue des travaux de recherche, de réflexion et de transmission consacrés aux sciences des femmes, ou féminologie. Cette catégorie met en lumière des travaux qui participent aux « sciences des femmes, [de la gynéconomie à l’éthique,] [qui] s’efforcent de comprendre notre savoir forclos, à la fois inconscient et exclu ».

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 8 mars 2026. Chaque catégorie est dotée de 5000 €, et chaque lauréat·e recevra également une œuvre symbolique. La sélection par le jury aura lieu dans le courant du mois de mars 2026, avant l'annonce des lauréat·e·s et la cérémonie officielle le 7 avril 2026.

Pour être éligible, le projet présenté doit s’inscrire clairement dans l’une des trois catégories du Prix — S’engager, Créer ou Penser — et contribuer à la libération, à la création et aux droits des femmes. Il doit être porté par une personne ou une structure en capacité de le mener à bien, et respecter les modalités ainsi que le calendrier fixés par l’organisation.

Les candidat·es doivent transmettre un dossier de présentation au format PDF comprenant une présentation générale du projet, ses objectifs et son inscription dans les valeurs du Prix Antoinette Fouque, son état d’avancement (en cours, à venir ou réalisé), ainsi qu’une présentation de la ou des personnes porteuses du projet. La catégorie choisie — S’engager, Créer ou Penser — doit être précisée.

Les dossiers sont à adresser par voie électronique à l’adresse suivante : candidature_prixantoinettefouque@desfemmes.fr.

Une présidence collégiale

Le Prix Antoinette Fouque est placé sous la présidence d’un collège composé de plusieurs personnalités engagées :

Sylvina Boissonnas, militante historique du MLF – Psychanalyse et Politique aux côtés d’Antoinette Fouque, est co-présidente de l’Alliance des femmes pour la démocratie et architecte.

Élisabeth Nicoli, également militante historique du MLF – Psychanalyse et Politique, est co-directrice des Éditions des femmes et co-présidente de l’Alliance des Femmes pour la démocratie. Elle est avocate.

Christine Villeneuve, militante du MLF – Psychanalyse et Politique aux côtés d’Antoinette Fouque, est co-directrice des Éditions des femmes et co-présidente de l’Alliance des Femmes pour la démocratie. Elle est juriste.

La présidence réunit également Chékéba Hachemi, écrivaine et ancienne diplomate franco-afghane, engagée pour les droits des femmes. Elle est fondatrice de l’ONG Afghanistan libre et cofondatrice de l’association Stand Speak Rise up!, mobilisée contre le viol utilisé comme arme de guerre.

Enfin, Ezekiel Grunstein-Fouque, petit-fils d’Antoinette Fouque, fait partie de la présidence du prix.

Le jury du Prix Antoinette Fouque réunit des personnalités issues des champs artistique, universitaire, médiatique et associatif.

Il comprend Catherine Lopes-Curval, artiste peintre ; Marie-Christine Maurel, biologiste, professeure à Sorbonne Université et chercheuse à l’Institut de systématique, évolution, biodiversité, également rédactrice en chef de la revue Arts et Sciences ; Julia Pietri, artiste militante, influenceuse (Le Gang du clito, Merci Simone !), fondatrice du Salon du livre féministe, créatrice et éditrice ; Inna Shevchenko, journaliste, scénariste, écrivaine, cinéaste, artiste plasticienne et activiste Femen ; Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des Droits des femmes et première femme ministre de l’Éducation nationale, aujourd’hui présidente de France Terre d’Asile ; Chloé Bourgès, fondatrice du micro-cinéma Out Of The Blue, cofondatrice du festival pluridisciplinaire Feÿ Arts et fondatrice du collectif de femmes le Cocottes Club ; Christophe Bourseiller, journaliste, écrivain, historien, acteur et producteur ; Sonia Bressler, présidente de l’Association française des femmes diplômées d’université, enseignante-chercheuse en philosophie et en épistémologie, éditrice, diplômée du MIT ; ainsi qu’Ana Girardot, actrice et réalisatrice.

Antoinette Fouque, une figure majeure du féminisme contemporain

Psychanalyste, femme politique et militante, Antoinette Fouque est l’une des cofondatrices du Mouvement de libération des femmes (MLF). Elle a marqué durablement l’histoire du féminisme en France par son engagement en faveur des droits des femmes et par l’élaboration d’une pensée originale sur les rapports inégalitaires entre les femmes et les hommes.

Théoricienne reconnue et directrice de recherche à l’université, elle est l’autrice de nombreux ouvrages et concepts destinés à analyser les mécanismes de domination masculine et à fournir aux femmes des outils d’émancipation. Elle affirmait : « Il y a des mots inventés qui ouvrent des voies », soulignant l’importance du travail théorique dans la transformation politique.

Dès la fin des années 1960, Antoinette Fouque défend l’idée que « le privé est politique ». Elle participe à la fondation du MLF, qui revendique la liberté des femmes de disposer de leurs corps et conteste l’organisation sociale patriarcale. Le mouvement joue un rôle dans plusieurs avancées majeures : accès à la contraception et légalisation de l’avortement, reconnaissance du viol comme crime, lois sur l’égalité professionnelle et l’égalité entre les époux. Au-delà des conquêtes juridiques, le MLF contribue à placer les vécus des femmes au cœur du débat public.

En parallèle, Antoinette Fouque fonde le courant Psychanalyse et Politique, convaincue que la libération passe aussi par une transformation de la psyché. Elle développe une réflexion articulant psychanalyse et action politique, cherchant à transformer la colère en force créatrice.

Son engagement se traduit également par la création de nombreuses structures : les Éditions des femmes, première maison d’édition en Europe dédiée à la création des femmes ; les Librairies des femmes ; l’Institut de recherches en sciences des femmes et le Collège de féminologie ; les Galeries des femmes et la Bibliothèque des voix, première collection française de livres audio ; l’Observatoire de la misogynie ; l’Espace des femmes ; l’Alliance des femmes pour la démocratie et le Club Parité 2000.

Au fil de plus de quatre décennies d’engagement, elle publie articles, essais, interventions et dirige notamment le Dictionnaire universel des créatrices (2013), vaste entreprise encyclopédique consacrée à quarante siècles de créativité féminine à travers le monde. Une œuvre qui témoigne de sa volonté constante de rendre visibles les contributions des femmes à l’histoire intellectuelle, artistique et politique. Elle est décédée le 20 février 2014.

