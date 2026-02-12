Serge Roué nommé délégué à la programmation d’Étonnants Voyageurs

Professionnel reconnu et familier du festival, Serge Roué est né à Brest en 1974. Il a travaillé au sein de plusieurs grands rendez-vous littéraires, parmi lesquels la Foire du livre de Brive, le Marathon des mots et Le Goût des Autres, au Havre. Un parcours centré sur l’organisation et la conception de manifestations consacrées au livre et aux idées.

Sa nomination intervient alors que le festival malouin poursuit l’évolution de sa programmation. L’association met en avant une volonté de renouvellement et d’ouverture, ainsi qu’un dialogue renforcé avec l’ensemble de l’écosystème du livre et des idées, en France comme à l’étranger, dans un contexte de mutations du secteur de l’édition et des événements culturels.

Depuis cinq ans, sous la présidence de Jean-Michel Le Boulanger, Étonnants Voyageurs engage un travail de transformation de sa programmation. Le festival cherche à conjuguer son héritage, l’exigence littéraire qui le caractérise, son ancrage territorial et son rayonnement international. La nomination de Serge Roué intervient dans ce cadre.

L’affiche de la 36e édition signée Brecht Evens

L’affiche de la 36e édition du festival Étonnants Voyageurs, qui se tiendra du 23 au 25 mai prochain à Saint-Malo, a été confiée au dessinateur de bande dessinée Brecht Evens. L’artiste belge signe une affiche originale en y intégrant, pour la première fois à cette échelle, le collage à ses techniques habituelles.

Lauréat du Prix spécial du jury à Angoulême en 2019, il s’est imposé avec des albums, publiés par Actes Sud, comme Les Noceurs, Panthère ou Les Rigoles, reconnus pour leur audace graphique à l’aquarelle. Dans Le Roi Méduse, premier volet d’un diptyque, il met en scène un père entraînant son fils dans un délire complotiste, prolongeant une réflexion visuelle sur la fabrication des idées et la perception.

Dans un texte accompagnant l’affiche, Brecht Evens explique s’être inspiré d’une planche du Roi Méduse représentant deux personnages en mer, dans une petite barque, sous un ciel constellé d’étranges étoiles. Il précise avoir profité de cette commande pour expérimenter le collage, une technique qu’il souhaitait explorer depuis longtemps, après une première tentative réalisée en public au musée Thomas Henry à Cherbourg.

L’œuvre de Brecht Evens fera également l’objet d’une exposition à Saint-Malo, présentée du 12 mai au 21 juin au 4e Lieu, à la médiathèque La Grande Passerelle. Lithographies et planches originales y seront réunies dans une exposition annoncée comme inédite. Des rencontres avec l’artiste sont également prévues pendant le festival.

Crédits photo : Brecht Evens (festival Étonnants Voyageurs)

