Solo tu : la nuit romaine comme vous ne l’avez jamais lue

Dans cette cour des Miracles chic, Gianni Desmond règne sans couronne, silhouette connue, entrée garantie : « Gianni Desmond, lui, n’a jamais connu l’attente… Jamais personne ne le voit payer l’addition. »

Un astre qui décline

Fusaro raconte la fin de règne sans pitié inutile. Le corps lâche, l’allure trahit, la fête devient béquille : « Les dernières années de Gianni au Piper ressemblent à une fin de règne. » Puis le constat tombe, brutal : « À l’aube des années 1980, Gianni a perdu de sa splendeur… L’odeur de sa sueur alcoolisée ne part pas au lavage. »

Le roman tient là sa tension : suivre un homme qui continue de « faire la nuit » quand la nuit le défait. Puis Carmela surgit, et la fiction s’allume. Cette rencontre, presque burlesque, relance la machine. Dans les toilettes hommes, une punkette déboule, culotte baissée, panique de papier… puis politesse : « Elle dit s’appeler Carmela… “Merci encore pour le papier”. »

Carmela revendique sa marge : « Je suis la ragazza du bassiste… Les Bari Cobras. Le premier groupe punk du sud de l’Italie. » Et elle confie à Gianni un trésor improbable : « C’est mon fils… Tu peux t’occuper de Giacomo pendant le concert ? » Le club, lieu de drague et de poses, devient soudain terrain d’enfance.

Giacomo observe, grimpe, joue ; Gianni guide, protège, fanfaronne. L’écriture capte les gestes et les odeurs, et, au passage, révèle le personnage : séducteur cabossé, tendre malgré lui. Même sa drague, outrée, sonne comme une routine de survie : « “Allez, ma douce, laisse-moi t’embrasser… Montre-moi tes seins, Lara.” » Les filles rient, repoussent, et Gianni persiste — pas par cruauté, plutôt par peur du silence.

La ouate : solitude, rituel, transparence

Quand la nuit se vide, le roman bascule dans une ouate lente, presque hypnotique. Gianni se retire piazza Vittorio et avoue : « Je ne vis plus, je dors. Tout le jour. » La routine s’écrit en listes sensorielles (café, lessive, sauces) et en micro-scènes : « “Gianni, non mi tentare”… “Un jour, tu céderas, Renata mia !” »

Puis vient la phrase qui résume l’effacement : « On ne me voit pas, si je bois peu… Je suis transparent… Je suis d’eau et je me perds au club. » Le style frappe par ses contrastes : longues coulées descriptives, puis aveux secs, presque nus. Les dialogues, eux, glissent du comique à l’amer sans prévenir (comme une nuit romaine, justement).

Quand Gianni appelle Carmela, le roman ouvre une porte — concrète, chaleureuse : « “Viens… Prends un train jusqu’à Bari… Et n’oublie pas ton maillot de bain. Juste ça.” » Sur le quai, la narration prend de l’altitude, observe le chaos organisé du départ, puis isole Gianni « hors du monde ».

Et dans les Pouilles, la surprise n’est pas le cliché des oliviers : « ce à quoi Gianni ne s’attendait pas, c’était la lumière. La lumière blanche. Intense. » Il écrit, comme un mantra : « Mes habits de nuit n’ont pas leur place ici… mais… sur le nez… je garde… les lunettes noires. »

La force du livre tient dans cette alliance rare : chronique sociale de la nuit et portrait intime sans complaisance. On suit une trajectoire, mais on respire aussi une ville, une langue, un tempo. Par moments, l’abondance de notations (délicieuses, oui) ralentit l’élan narratif.

Pourtant, cette densité fait aussi la signature : Solo tu ne raconte pas la nuit, il la laisse sédimenter. Et au bout, une question simple reste en suspens : que devient un homme quand la fête cesse de le reconnaître ?

À paraître ce 5 mars.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com