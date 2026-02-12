La société éditrice de Charlotte mensuel en liquidation judiciaire

Le tribunal des activités économiques de Paris a rendu sa décision le 27 janvier 2026 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire pour la société Les Bons Pères de famille, domiciliée dans le 12e arrondissement de Paris.

L'entité a été fondée en mars 2024 par l'auteur et éditeur Vincent Bernière, qui s'était notamment illustré avec les nouvelles versions des Cahiers de la BD et de Métal hurlant.

Le premier numéro, qui réunissait Chris Ware, Bastien Vivès, Louis Paillard et Michel Houellebecq, Florence Cestac, Winshluss, Pichard ou encore Seosie, est paru en octobre 2024. La dernière parution en date est le numéro 12 de la revue, disponible depuis le 23 décembre 2025.

La création du titre avait été précédée par une campagne de financement participatif, lequel avait abouti sur la somme de 63.370 € collectés. Une seconde campagne, pour la « saison 2 » de Charlotte mensuel, avait cette fois récolté 32.654 €, en septembre 2025.

Impossible de connaitre les volumes de diffusion en kiosques mais, en librairie, le titre dépassait rarement les 500 exemplaires vendus. Le niveau atteint par le numéro 1, qui cumule 1334 ventes à ce jour, est en tout cas resté inégalé (source Edistat). 10 numéros étaient publiés chaque année, tandis qu'un hors-série, Pastiches et parodies, a vu le jour en juillet 2025.

Nous avons tenté de joindre Charlotte mensuel, sachant que l'adresse mail de la rédaction renvoie d'ores et déjà un message d'erreur.

Quelques livres et polémiques

Notons que Charlotte mensuel était accompagné par une structure éditoriale tournée vers les livres, Charlotte Éditions. Cette dernière compte à son catalogue trois publications, dont deux de Bastien Vivès, La vérité sur l'affaire Vivès (paru en octobre 2024, 2380 exemplaires vendus depuis) puis Et en plus, ça vous fait rire ? (septembre 2025, 544 exemplaires écoulés). Le troisième titre est un album de Florent Ruppert, Déconfiture psychédélique (avril 2025, 262 ventes cumulées).

Le lancement de la revue Charlotte mensuel avait bénéficié d'une certaine exposition médiatique en raison de la présence de ce même Bastien Vivès au sommaire du numéro 1. Ce dernier a en effet été au cœur d'une vive polémique fin 2022, quand deux organisations, La Fondation pour l’enfance et Innocence en danger, avaient porté plainte contre lui et deux éditeurs, Glénat et Les Requins marteaux, pour des représentations jugées problématiques.

Elles pointaient des albums qui « livrent des représentations de mineurs, dans des situations sexuellement explicites, présentant indubitablement un caractère pornographique ».

En mai 2025, le tribunal correctionnel s'était déclaré incompétent pour juger les faits, n'ayant trouvé aucun élément montrant que les faits auraient été commis dans le département des Hauts-de-Seine. Le parquet n'avait pas contesté cette décision, mais la Fondation pour l’enfance et Innocence en danger avaient confirmé leur intention de rester parties civiles si une juridiction se déclarait compétente et ouvrait un procès.

L'autre polémique liée à Charlotte mensuel tenait au retrait de son agrément par la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP), rattachée au ministère de la Culture. Cette décision était alors motivée par le fait que « le contenu de la publication, consacrée à la bande dessinée, est majoritairement constitué d'articles à caractère intemporel et d'information dépourvus de lien direct à l'actualité ». La CPPAP aurait également relevé en première instance « la présence de plusieurs illustrations à caractère pornographique », reproche qui n'était pas revenu sur la table après un recours de l'éditeur.

Cet agrément permet de bénéficier d'avantages fiscaux et postaux, et la rédaction de Charlotte mensuel dénonçait, en mars 2025, « une censure déguisée d'un autre temps » qui mettait « en péril » la survie de la publication. D'après elle, des planches d'Andrea Pazienza, Jordi Bernet et Enrique Sánchez Abulí, présentant des éléments sexuels et violents, auraient motivé la décision de la CPPAP.

Photographie : Les couvertures des numéros 11 et 12 de Charlotte mensuel

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com