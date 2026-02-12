Personne ne rira, l'adaptation d'une nouvelle de Kundera par Hynek Bočan

Le réalisateur Hynek Bočan se chargea lui-même de l'écriture du scénario du film, avec l'aide de son camarade Pavel Jurácek, lequel signera plus tard Un cas pour un bourreau débutant (1970), inspiré des Voyages de Gulliver de Jonathan Swift.

Milan Kundera lui-même n'était pas loin, puisqu'il était le professeur de Bočan au sein de la Faculté du cinéma et de la télévision de Prague (Filmová a televizní fakulta, FAMU).

« À travers des images absurdes, des logiques labyrinthiques, une écriture filmique quasi-kafkaïenne, Personne ne rira semble se poser la question de la vie dans un monde où la liberté est constamment menacée par une “surveillance volontaire” », remarquent Lilou Parente, Aurélien Dupard et Yves Khachan, cocréateurs de Contre-jour.

« Ceux qui surveillent n’ont pas à le faire, mais cette pratique semble s’être ancrée chez eux. Filmer dans ce contexte, héritier de plus de vingt ans de purges, où la dénonciation est devenue une habitude morale, où n’importe quel voisin peut devenir juge et chambouler des vies, peut-il n’être qu’un acte anodin ? »

La ressortie du film sera accompagnée de tables rondes autour de l’adaptation littéraire et cinématographique, de partenariats avec des médiathèques et librairies, d’interventions en salles et séances pédagogiques pour publics scolaires et universitaires, précise encore le distributeur.

