Vocabulaire de la finance : ne négociez plus avec la langue française

Très active dernièrement, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création. Elle est placée, à cette fin, auprès du Premier ministre.

L'organisme a compilé une liste de termes issus des domaines de l'économie et de la finance, publiée au Journal officiel de ce jeudi 12 février. Elle compte une vingtaine de termes avec, parmi les plus couramment utilisés, le fameux big tech. Pour cette expression, la commission recommande plutôt l'usage de « géant du numérique » ou « mégafirme numérique », soit une entreprise « dont le modèle économique repose sur l'offre au public d'un service informatique et sur la collecte et l'exploitation des données des utilisateurs, et qui a acquis une position dominante sur un marché mondial ».

Généralement pas très loin de ces « mégafirmes numériques » se trouvent les « entreprises de finance technologique », équivalent donné à l'anglicisme fintech, soit le secteur des activités financières « qui recourt aux innovations techniques, notamment dans les domaines de l'informatique et de l'intelligence artificielle ».

Du jargon à la tendance

Le reste de la liste comporte des termes relativement obscurs pour les non-initiés, comme le copy trading, l'intracting ou encore le quantitative tightening. Mais certains vocables se sont frayés un chemin jusque dans nos quotidiens, à l'instar du désormais célèbre shrinkflation.

Celui-ci désigne une technique de hausse du prix d'un produit, à qualité constante, « qu'on obtient en changeant la quantité par unité de conditionnement » : dans ce cas, le fabricant diminue la quantité du produit sans réduction du prix de vente. Une autre méthode consiste, elle, à augmenter le prix du produit d'une manière « proportionnellement supérieure à l'augmentation de sa quantité » : il s'agit alors de stretchflation.

Pour ces deux termes, la commission propose un équivalent français imparfait, « hausse de prix cachée à qualité constante », puisqu'il faudra en préciser la méthode. Notons aussi qu'un industriel peut avoir recours à une « hausse de prix cachée à qualité moindre » en remplaçant certains ingrédients, matériaux ou composants d'un produit « par des substituts moins chers » : il applique alors une cheapflation, ou « hausse de prix cachée à qualité moindre ».

De plus en plus répandu dans les commerces, le tap to pay trouve aussi ici son équivalent en français, avec l'expression « encaissement sans contact », tout simplement.

La liste complète est accessible ci-dessous, ou, avec les définitions correspondantes, à cette adresse.

