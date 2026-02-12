La nature en équilibre, Prix Jeunesse La science se livre 2026

Le Prix Jeunesse La science se livre 2026 a été décerné mardi 10 février par trois classes de collégiens (collège Descartes d’Antony, collège Saint-Philippe de Meudon, et collège Michelet de Vanves), accompagnés par leurs enseignants, les équipes des médiathèques et les scientifiques marraines et parrains des classes (Denis Guthleben, Eitan Pechevis, et Laure Sabatier), via des parcours d’éducation artistique et culturelle (EAC) Chemins des arts.

Suivant un « itinéraire de l'apprenti juré » depuis la rentrée 2025, les collégiens ont pu découvrir la chaîne du livre et être sensibilisés à la culture scientifique et technique.

Partez à la rencontre d'animaux essentiels à leur écosystème et découvrez comment ils contribuent à sauvegarder notre planète ! Observez, dans chaque milieu naturel (mer, prairie, forêt, désert, savane...), les espèces dites « clés de voûte » comme l'éléphant, le loup, le colibri, le castor, l'abeille ou le saguaro, dont l'existence est indispensable pour favoriser la biodiversité et préserver ou régénérer un écosystème. Découvrez la vie sauvage, les liens entre les animaux et les plantes dans la chaîne alimentaire et les nouvelles pratiques de conservation pour protéger les espèces en danger et préserver l'équilibre de la nature. – Le résumé de l'éditeur pour La nature en équilibre

Temps fort de La science se livre, une journée à destination de la jeunesse était organisée ce mardi 10 février 2026 au Parc départemental de l'Île de Monsieur à Sèvres. La matinée était dédiée à la remise du Prix Jeunesse, ainsi qu’à des ateliers participatifs autour des sciences et du livre pour les collégiens participant aux parcours d’éducation artistique et culturelle (EAC).

L’après-midi s’est déroulée la Rencontre « Les sciences, pourquoi pas moi ? » pour inciter les collégiennes et collégiens du département à se lancer dans des parcours scientifiques : un moment privilégié durant lequel 110 élèves ont pu échanger avec 8 femmes scientifiques inspirantes, à l’occasion notamment de la « Journée internationale des femmes et des filles de science » de l’ONU, et en partenariat avec le Secrétariat général à l’Égalité Femmes – Hommes du Département et les associations Elles bougent et Femmes et Sciences.

Mettant en valeur des ouvrages de vulgarisation scientifique, le Prix littéraire La science se livre et ses deux récompenses (Prix Jeunesse et Prix du Public) se donnent pour objectifs de démocratiser les savoirs, de favoriser la compréhension du monde, de mobiliser les jeunes autour des questions scientifiques tout en suscitant des vocations scientifiques, en particulier chez les jeunes filles, et de soutenir l’économie du livre.

Les Altoséquanais ont encore l’opportunité de devenir l’un des 200 lecteurs-jurés du Prix du Public La science se livre 2026 en choisissant leur coup de cœur parmi les trois ouvrages sélectionnés. Pour ce faire, les habitants des Hauts-de-Seine peuvent s’inscrire sur le formulaire de participation jusqu’au 1er mars 2026.

L’annonce de l’ouvrage lauréat du Prix du Public La science se livre aura lieu mi-mai 2026.

La science se livre est soutenue par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, le CNRS, la Bibliothèque publique d’information, le CEA, l’Observatoire de Paris, le Muséum national d’Histoire naturelle, avec le concours des associations Elles bougent, Femmes et Sciences, et la collaboration de la Bibliothèque nationale de France, de l’association BIB92, de l’association des journalistes scientifiques de la presse d’information et de Libraires en Seine.

L'année dernière, le Prix Jeunesse La science se livre était revenu à Une histoire des jardins de l'Antiquité à nos jours de Mirabelle Croizier, Charlotte Fauve et Antoine Quenardel, illustré par Thomas Baas, publié aux éditions Gallimard Jeunesse.

Photographie : Nathalie Léandri, vice-présidente du Département des Hauts-de-Seine chargée de l’éducation et du numérique éducatif, décerne le Prix Jeunesse La science se livre 2026 à l’ouvrage La nature en équilibre au parc nautique départemental de l’Île de Monsieur à Sèvres. À droite, Sophie Lecoq, traductrice de l’ouvrage, et au centre, Pauline Charpentier, éditrice aux Éditions Gallimard Jeunesse (© CD92 – Olivier Ravoire)

