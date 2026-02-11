Fondée en 1837, la librairie Labbé fermera en juin

Installée sur 750 m² en plein centre-ville, répartis sur cinq étages, avec ses parquets anciens, ses plafonds en bois et ses caves voûtées en pierre, la librairie Labbé faisait figure d’institution culturelle locale.

Reprise en 1992 par la deuxième génération Labbé, Catherine et Olivier, la librairie devient alors la seule de son secteur. Elle s’agrandit pour atteindre 750 m² de surface de vente répartis sur cinq étages avec ascenseur, auxquels s’ajoutent 120 m² de bureaux, réserves et salle de pause-vestiaire.

Une trésorerie en chute libre

Mais derrière le décor patrimonial, la situation économique s’est dégradée. « En deux ans, notre trésorerie a fondu de 200.000 euros et le mouvement s’accélère », confie Olivier Labbé à La Nouvelle République. Face à cette érosion rapide, le libraire de 63 ans a choisi d’anticiper, plutôt que de possiblement passer par le tribunal de commerce. La fermeture entraînera le licenciement de onze salariés à la fin du mois de juin.

Selon lui, plusieurs facteurs ont contribué à la fragilisation de l’entreprise : la concurrence de l’Espace culturel E.Leclerc voisin, l’implantation récente d’un magasin Cultura dans la zone d’activité de Vineuil, mais aussi une tendance nationale défavorable, et un secteur du livre qui a connu un net recul en 2025. Le libraire évoque également « la baisse du pouvoir d’achat », la montée en puissance des commandes en ligne et le recul de la fréquentation des commerces de centre-ville.

Propriétaire des murs et du fonds de commerce, Olivier Labbé ne ferme pas totalement la porte à une reprise. « Aucun des cinq repreneurs potentiels qui se sont manifestés au cours des trois dernières années n’a donné suite », constate-t-il toutefois.

Les réactions des élus

La fermeture annoncée a suscité une réaction immédiate des élus locaux. Dans un communiqué, le maire de Blois, Marc Gricourt, et le président d’Agglopolys, Christophe Degruelle, disent « regretter la disparition annoncée de cet acteur économique majeur du secteur culturel blésois ».

Ils assurent rester « aux côtés des salariés » et se tenir « à l’écoute d’éventuels repreneurs ». Les collectivités rappellent avoir soutenu la librairie par différents biais, notamment via les achats des bibliothèques d’Agglopolys dans le cadre du prix Emmanuel-Roblès, ou encore par la Ville de Blois pour la remise des dictionnaires aux élèves de CM2.

« Nous partageons l’émotion de nombreux Blésois quant à cette annonce », écrivent-ils, saluant le rôle joué par Olivier Labbé « durant des décennies au service de l’offre commerciale et culturelle blésoise ». Les élus affirment enfin rester mobilisés « en accompagnement de tout projet de reprise qui pourrait garantir le maintien d’une librairie indépendante dans le centre-ville de Blois ».

Crédits photo : Blois (Daniel Jolivet, CC BY 2.0)

