Nathalie Lescaille et Cécile Hudrisier lauréates du Prix Landerneau Album Jeunesse 2026

Le Prix Landerneau Album Jeunesse 2026 a été attribué à Nathalie Lescaille (texte) et Cécile Hudrisier (illustrations) pour L’Ours qui voulait dévorer les livres, publié aux éditions Gründ.
Le 11/02/2026 à 18:30 par Hocine Bouhadjera
Le jury, composé de neuf libraires des Espaces Culturels E.Leclerc, était présidé cette année par Rébecca Dautremer et Michel-Édouard Leclerc. Lors de la remise du prix, Cécile Hudrisier était absente.
Rébecca Dautremer a salué « un album à dévorer avec Ours gourmand de Nathalie Lescaille et Cécile Hudrisier ! Gourmand d’émotions, de joies, de découverte du monde, et de partages qui célèbre la joie de la lecture ».
Les lauréates reçoivent une dotation de 6000 euros. L’album bénéficiera par ailleurs d’une campagne de promotion au sein des 233 Espaces Culturels E.Leclerc.
Créé en 2014, le Prix Landerneau Album Jeunesse distingue chaque année un ouvrage francophone destiné aux enfants de trois à huit ans et publié dans l’année. Il met en avant des albums associant créativité graphique et force narrative, avec l’ambition d’éveiller les jeunes lecteurs au monde et à eux-mêmes.
En 2025, le prix avait récompensé Bernard Villiot et Pierre Breton pour Le Prince et le Grand Chêne (Gautier-Languereau).
Crédits photo : Michel-Édouard Leclerc, Rébecca Dautremer et Nathalie Lescaille, autrice lauréate du Prix Landerneau Album Jeunesse 2026. (Cécile Hudrisier, illustratrice de l’album lauréat, était absente.)
