CNL : trois nouveaux présidents de commission nommés

Thomas B. Reverdy à la commission Vie littéraire

Écrivain, Thomas B. Reverdy prend la présidence de la commission Vie littéraire. Auteur de douze romans, il s’est notamment fait connaître par une trilogie autobiographique publiée aux éditions du Seuil, avant de rejoindre les éditions Flammarion.

Parmi ses ouvrages figurent Les Évaporés (prix Joseph Kessel 2014), Il était une ville (prix des Libraires 2016), L’Hiver du mécontentement (prix Interallié 2018), Climax (2021) et Le Grand secours (prix Landerneau des lecteurs 2023). Son dernier livre, 6 avenue George V, est paru le 29 janvier 2025 chez Flammarion, dans la collection « Retour chez soi ».

Marie-Aude Murail à la commission Partir en Livre

La commission Partir en Livre sera présidée par Marie-Aude Murail. Née au Havre en 1954, l’autrice a publié plus d’une centaine d’ouvrages, traduits en 25 langues, dont plusieurs ont été adaptés pour la scène ou l’écran.

Parmi ses titres destinés à la jeunesse figurent Oh, boy !, Simple, Miss Charity, ainsi que les séries consacrées à Émilien, Nils Hazard et Sauveur & Fils (à l’école des loisirs), ou encore Vive la République ! et Golem chez Pocket Jeunesse.

Officier de la Légion d’honneur, chevalier des Arts et des Lettres, elle a reçu le prix Hans-Christian Andersen en 2022. Grande voyageuse, elle multiplie les rencontres avec son lectorat, en France comme à l’étranger, dans les établissements scolaires, médiathèques, librairies, salons et festivals.

Antoine Caro à la commission Printemps des Poètes

Antoine Caro prend la tête de la commission Printemps des Poètes. Né à Paris en 1964, il a suivi des études de lettres avant d’obtenir une licence de philosophie à l’université Paris I.

Il débute sa carrière aux éditions Fixot, puis rejoint les éditions Robert Laffont, où il occupe successivement les fonctions d’éditeur, de directeur éditorial et de directeur général, accompagnant le développement de la maison pendant plus de vingt-cinq ans.

Depuis 2021, il dirige les éditions Seghers. Il y développe un catalogue d’environ vingt-cinq titres par an, principalement consacré à la poésie : rééditions de classiques dans le format carré emblématique, recueils inédits et patrimoniaux, anthologies et collection « PS. » à petit prix. La relance de Seghers a été distinguée en 2024 par le titre d’éditeur de l’année lors des Trophées de l’édition organisés par Livre Hebdo.

Le fonctionnement des commissions du CNL

Le Centre national du livre compte 25 commissions et comités répartis par disciplines. Ils réunissent plus de 300 experts indépendants, nommés pour trois ans sur proposition de la présidente du CNL. Les commissions se réunissent trois fois par an afin d’examiner les dossiers de demandes d’aides et de formuler un avis soumis à la présidente de l’établissement.

En 2025, le CNL a examiné 4127 demandes d’aide dans le cadre de ses dispositifs courants, hors labellisations ou agréments de librairies.

