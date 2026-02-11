Les éditions Mazarine (Fayard) recrutent une nouvelle directrice littéraire

Chez Prisma Media, où elle occupait encore récemment le poste de directrice éditoriale adjointe littérature, Ambre Rouvière a contribué à structurer et développer le pôle littérature des Éditions Prisma. Elle y a piloté une trentaine de titres par an, en fiction et non-fiction, français et étrangers, tout en créant et consolidant plusieurs segments, du feel good aux comédies romantiques, en passant par les thrillers et les biographies.

Elle se souvient de son arrivée comme d’un pari éditorial : « Je me souviens très bien de l’entretien avec Pierre-Olivier Bonfillon et Françoise Kerlo : “Chiche on crée une branche littérature aux éditions ? Tu as un an.” » Une impulsion qui donnera naissance à une véritable activité littéraire au sein du groupe, en lien avec les marques médias et les prix organisés par la maison, comme le prix Femme Actuelle.

Au fil des années, elle aura, entre autres, développé des concours d’écriture et accompagné la présence en salons et dans la presse. « Nous n’avons cessé de réinventer le fameux ADN grand public de Prisma », résume-t-elle, évoquant les longues discussions sur « les goûts des lectrices de Femme Actuelle », la « chasse aux meilleurs feel good » ou encore le développement de thrillers nordiques.

Son parcours dans l’édition avait débuté bien avant Prisma. Passée par Albin Michel comme éditrice freelance, elle a travaillé sur des projets en sciences humaines et beaux-livres, collaboré avec Fayard, Steinkis ou encore Citadelles & Mazenod. Elle a également occupé des fonctions de direction chez M6 et Michel Lafon, développant des programmes éditoriaux mêlant littérature, documents et ouvrages pratiques.

Avec son arrivée chez Mazarine, Ambre Rouvière dit vouloir « retourner vers l’édition plus classique que je n’ai jamais cessé d’aimer ». Elle remercie Lise Boell (PDG de Fayard), Estelle Cerutti (directrice générale de Mazarine) et Jérôme Laissus (directeur général de Fayard) pour leur confiance et se dit « ravie de rejoindre l’équipe pour faire ensemble de belles choses ».

Fondées en 1979 par Jean-Étienne Cohen-Séat et Ronald Blunden, les Éditions Mazarine sont aujourd’hui rattachées aux éditions Fayard. Confrontée à des difficultés financières, la maison est mise en sommeil en 2001, avant que la marque ne soit relancée en 2016, avec l’ambition de redonner vie à un label identifié et distinct au sein du groupe.

Elle est confiée en 2017 à Alexandrine Duhin, sous la direction d'Eléonore Delair. Mazarine a porté des figures comme Virginie Grimaldi, Aurélie Valognes ou encore Baptiste Beaulieu.

En 2024, Lise Boëll est d’abord nommée directrice générale de Mazarine. Cette nomination intervient dans un contexte de tensions au sein du groupe Fayard, propriété de Vincent Bolloré, marqué notamment par le départ d’Isabelle Saporta de la présidence. Elle prend ensuite la tête de Fayard en tant que PDG, tandis que la direction générale de Mazarine est confiée à Estelle Cerutti.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com