Une romance à sentir : les Éditions &H misent sur une couverture olfactive

Le principe est simple : il suffit de frotter la couverture pour libérer un parfum gourmand de tiramisu à la pistache, clin d’œil au dessert préféré de l’héroïne. Une manière, pour la maison, de transformer l’objet-livre en expérience sensorielle et d’ancrer le récit dans une mémoire olfactive.

Sur le fond, le roman coche les codes les plus populaires du moment : rivals to lovers, small town, grumpy x sunshine ou encore voisin sexy. Autant de tropes devenus familiers des lectrices de romance, nourris par les recommandations virales et les communautés en ligne.

L’illustration est signée Kelley McMorris, déjà remarquée pour la couverture de Pumpkin Spice Café, et l’édition proposera également un jaspage exclusif. L’ouvrage sera dévoilé en avant-première au Festival du Livre de Paris, où le public pourra tester cette couverture à gratter et sentir, ou dit autrement, pour en libérer le parfum.

Reste à voir si le parfum de pistache deviendra, lui aussi, un nouveau marqueur de la romance contemporaine.

Le retour du scratch and sniff

Si l’idée peut sembler inédite sur le marché français de la romance, le principe du « scratch and sniff » n’est pas totalement nouveau dans l’univers du livre. Il a déjà été utilisé, notamment dans l’édition jeunesse anglo-saxonne, avec des albums ou des ouvrages illustrés intégrant des pastilles odorantes à frotter. Mais appliqué à une romance contemporaine destinée à un public adulte, le procédé reste rare, et inédit en France assurent les éditions &H.

Cette stratégie s’inscrit aussi dans un contexte où la romance multiplie les éditions « augmentées » : jaspage coloré, reliures spéciales, dorures, éditions collector. Face à une concurrence accrue et à des communautés de lectrices très engagées, l’objet-livre devient un terrain d’expérimentation, à la croisée du marketing et de l’expérience immersive.

En 2024, la collection &H, créée en 2013 par Harlequin France — aujourd’hui intégré à HarperCollins France — quittait son statut de simple label pour devenir une maison à part entière : Éditions &H, entièrement dédiée à la romance et à ses multiples sous-genres.

Cette évolution marquait la volonté d’affirmer plus clairement son identité éditoriale, dans un secteur en pleine expansion.

New romance, comédies romantiques, romances contemporaines ou plus sombres : la nouvelle entité entendait couvrir l’ensemble du spectre, tout en conservant l’ADN qui avait fait le succès de la collection. Pour accompagner ce repositionnement, &H lançait également un podcast, H&llo Romance.

