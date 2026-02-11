En dessous du volcan de Malcolm Lowry : une nouvelle traduction signée Claro en 2028

Monument de la littérature du XXe siècle, le texte de Lowry s’apprête ainsi à connaître une nouvelle incarnation en français. Jusqu’à présent, deux traductions faisaient référence : celle de Stephen Spriel et Clarisse Francillon, publiée en 1949, puis celle de Jacques Darras en 1987.

Deux approches distinctes, chacune marquée par son époque et ses choix stylistiques. Leurs différences, notables, laissaient toutefois place à une interprétation renouvelée.

C’est ce travail qu’a entrepris Claro. Écrivain, traducteur et éditeur, il mène depuis plusieurs décennies un parcours singulier dans le paysage littéraire français. Il a traduit de nombreux auteurs anglo-saxons contemporains, parmi lesquels Thomas Pynchon, Salman Rushdie ou encore William T. Vollmann. Depuis 2004, il codirige avec Arnaud Hofmarcher la collection « Lot 49 » aux éditions du Cherche Midi — collection qui accueillera cette nouvelle version du roman, aux côtés de Marie Misandeau.

Un roman né dans l’errance

L’histoire du livre épouse celle de son auteur, faite de déplacements, de ruptures et d’obstination. Né à Birkenhead, en Angleterre, Malcolm Lowry s’engage à 18 ans comme steward pour rejoindre la Chine. Il interrompt ensuite ses études à Cambridge et embarque comme chauffeur sur un cargo. Ce goût du voyage irrigue toute son œuvre, notamment son court roman Ultramarine.

En dessous du volcan est commencé au Mexique. Le manuscrit sera retravaillé pendant dix ans. Refusé par les éditeurs en 1941, réécrit au Canada, perdu dans un bar, puis détruit dans l’incendie de la maison de l’écrivain… le texte renaît à plusieurs reprises. La quatrième version sera finalement publiée en 1947, aux États-Unis et en Angleterre.

Le succès du livre ouvre alors à Lowry la perspective d’un vaste cycle romanesque, The Voyage That Never Ends. Mais confronté à des difficultés financières et à des problèmes de santé liés à l’alcool, l’écrivain mène une fin de vie instable. Il meurt en 1957 dans l’East Sussex, dans des circonstances demeurées mystérieuses. Au-dessous du volcan a été adapté au cinéma par John Huston en 1984, avec Albert Finney et Jacqueline Bisset dans les rôles principaux.

La parution de cette nouvelle traduction accompagne la relance de la collection « Lot 49 », enrichie de titres à venir. En janvier 2028, les lecteurs découvriront la proposition de Claro — une nouvelle traversée sous le volcan.

