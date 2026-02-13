Grandir dans la violence et trouver refuge dans les jeux vidéo

Enfant noir, sensible et rêveur, il n’a d’autre échappatoire que les mondes virtuels. Il va ainsi s’immerger dans la culture geek et la pop culture, qui deviennent des refuges salvateurs, lui donnant l’impulsion nécessaire pour s’inventer une autre manière d’exister et redéfinir sa place dans le monde. Cela lui permet d’éviter, aussi, la masculinité toxique omniprésente autour de lui, qui menace à tout moment de le corrompre. Empruntant la porte de l’imaginaire, il va trouver la seule voie possible pour résister aux multiples agressions du réel.

Dans ce mémoire déchirant où chaque ligne trépigne de férocité, la magie d’un jeu vidéo peut servir, contre toute attente, de bouclier contre la violence. Composé comme une mosaïque de scènes brutes et fulgurantes, d’un lyrisme cruel, Joey aspire à devenir, à chaque page, un éloge de la fuite. Et y parvient.

Les éditions Le cherche midi vous proposent les premières pages en avant-première :

Joseph Earl Thomas a été publié dans de nombreuses revues. Il a reçu le prix Chautauqua Janus en 2020, ainsi que diverses bourses. Titulaire d’un MFA en prose de l’université de Notre-Dame, il a ensuite obtenu un doctorat en anglais et donne des cours sur la poétique, les jeux vidéo, la culture noire américaine et la théorie queer au Brooklyn Institute for Social Research.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Paul Mathieu.

Parution le 5 mars 2026.

