Le massacre du Circeo : retour sur le fait divers devenu séisme national

Des garçons comme il faut, de Serena Gentilhomme, paraît aux éditions La Manufacture de Livres le 12 mars. Dans ce récit consacré au « massacre du Circeo », l’autrice revient sur un crime qui, au-delà de l’horreur des faits, a marqué un tournant dans l’histoire italienne et mis en lumière la violence sociale et misogyne d’une certaine élite.
Le 12/02/2026
Rome, 1975. Donatella Colasanti et Rosaria Lopez sont retrouvées dans le coffre d’une voiture, après avoir été séquestrées et torturées durant trente-six heures. Lorsque la police intervient, l’une des deux jeunes femmes est déjà morte. Les agresseurs, trois jeunes hommes issus de milieux aisés, protégés par leur statut social, incarnent un système pétri de mépris envers les femmes et les classes populaires.
Ce que la presse appellera le « massacre du Circeo » ne se limite pas à un fait divers sordide. L’affaire provoque un choc profond dans la société italienne. Elle révèle au grand jour la violence d’une jeunesse dorée persuadée de son impunité et fissure l’image d’un pays encore traversé par de fortes inégalités sociales et culturelles.
À travers une écriture tendue et incarnée, Serena Gentilhomme restitue l’atmosphère d’effroi qui entoure la découverte des victimes et interroge les ressorts d’une brutalité nourrie par le sentiment de toute-puissance.
Les éditions La Manufacture du livre vous proposent les premières pages en avant-première :
Serena Gentilhomme est née en Italie et enseigne la littérature italienne à l’Université de Besançon en tant que maîtresse de conférence. Elle a déjà publié à La Manufacture de Livres Le Bourreau du pape ainsi que Ce que ça fait de tuer, poursuivant une œuvre attentive aux zones sombres de l’histoire et aux violences qui traversent la société italienne.
Paru le 12/03/2026
208 pages
Manufacture de livres éditions
13,90 €
