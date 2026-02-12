Les fondatrices oubliées de la psychanalyse

Sont racontées ici avec science et pédagogie les découvertes, les débats, les controverses qui furent originellement alimentées par l’étude des symptômes et des souffrances des femmes, mais aussi les récits de toutes ces anonymes entrées dans l’histoire sous des noms d’emprunt, et par le biais de publications dominées par les hommes. Le récit est passionnant de bout en bout, véritable hommage à la puissance des femmes – qu’elles soient devenues célèbres (de Lou-Andréa Salomé à Françoise Dolto) ou demeurées dans l’ombre.

Depuis le berceau viennois de la découverte freudienne, l’odyssée se déploie progressivement dans le monde entier – Berlin, Saint-Pétersbourg, Londres, Paris, New York, Buenos Aires –, chaque ville engendrant son lot de personnalités d’exception (patientes ou thérapeutes) et d’avancées cliniques majeures auxquelles les femmes ont pris une part décisive.

Elisabeth Roudinesco est notamment l’auteure de livres d’histoire de la psychanalyse : Histoire de la psychanalyse en France (2 vol.), Jacques Lacan, Dictionnaire de la psychanalyse, Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre (Prix Décembre 2014).

Parution le 6 mars 2026.

