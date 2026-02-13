Roméo et Juliette version 2026 : l'influenceuse et le fermier

C’est plus fort que lui, il n’arrête pas de penser à elle. Alors, quand elle débarque à la ferme pour une histoire de concours en ligne, il est… plus que troublé. Comment aurait-il pu deviner que la bombe rencontrée dans un bar nʼétait autre quʼEvelyn St. James, icône des réseaux sociaux suivie par des millions de fans ? De son côté, Evie cherche à fuir une vie devenue trop artificielle.

En quête de sens, elle revient alors à Lovelight Farms, le dernier endroit où elle sʼest sentie pleinement elle-même. Aucun rapport, bien sûr, avec un certain fermier beaucoup trop séduisant. Évidemment.

Les éditions Verso vous proposent les premières pages en avant-première :

B.K. BORISON habite à Baltimore avec son mari, un enfant en bas âge et un chien géant. Dès le collège, elle a commencé à écrire dans les marges des livres qu'elle lisait et n'a pas arrêté depuis. Lovelight, sa première série rom-com en quatre saisons, est un véritable best-seller international.

Parution le 20 mars 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com