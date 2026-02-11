Éric Reinhardt et Antoine Compagnon : deux façons de voir l’art

Il sera question d’art, mais aussi de regard. Celui que l’on pose sur les œuvres, sur les artistes — et peut-être, en creux, sur soi-même. Pour cette nouvelle émission, Claire Chazal reçoit Éric Reinhardt et Antoine Compagnon, deux auteurs qui interrogent, chacun à sa manière, le lien entre vie et création.

Deux livres, deux approches, un même fil conducteur : comprendre ce qui se joue face à une œuvre.

Éric Reinhardt, romancier notamment connu pour L’Amour et les Forêts, s’est prêté à un exercice singulier. Dans le cadre de la collection « Ma nuit au musée » (Stock), il a passé une nuit à la Galleria Borghese, à Rome. Seul, ou presque — en compagnie d’une sculpture célèbre : "L’Hermaphrodite endormi".

De cette expérience est né L’Imparfait. Le livre prend la forme d’une méditation personnelle, presque une rêverie. Face à la statue, l’écrivain laisse affleurer ses pensées, ses associations, ses souvenirs. Que voit-on vraiment lorsque l’on contemple une œuvre ? Une silhouette de marbre, ou un miroir intime ?

Le texte se déploie dans cet entre-deux — entre admiration esthétique et introspection. Une façon d’écrire l’art à hauteur d’homme.

Antoine Compagnon, académicien et professeur au Collège de France, adopte une autre perspective. Dans Un hiver avec Matisse (Les Équateurs / France Inter), il invite à redécouvrir le peintre à travers une traversée attentive de son univers.

Mais son travail ne s’arrête pas là. Il publie également chez Gallimard un essai consacré à l’année 1966, qu’il qualifie d’« année mirifique ». Une vaste évocation qui mêle histoire culturelle et réflexion personnelle.

Chez Compagnon, l’analyse se fait précise, érudite — sans perdre de vue la dimension sensible. Matisse n’est pas seulement un maître de la couleur ; il devient un compagnon de route, presque une présence familière. L’hiver, ici, n’a rien de froid : il éclaire autrement l’œuvre.

Au croisement de ces deux démarches, un point commun apparaît : la volonté de faire dialoguer littérature et arts plastiques. Reinhardt privilégie l’immersion subjective ; Compagnon, la mise en perspective savante. Deux chemins différents, mais une même question en filigrane : comment l’art transforme-t-il notre regard ?

