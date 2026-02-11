Mike Flanagan retrouve Stephen King pour une nouvelle version de The Mist

Mike Flanagan retrouve l'univers horrifique de Stephen King, avec une nouvelle adaptation d'un de ses récits les plus célèbres, The Mist, ou Brume en français. Celui qui a récemment réalisé The Life of Chuck sera derrière la caméra et à l'écriture du scénario, révèle Deadline, et produira également via sa société Red Room Pictures.

L'histoire est assez simple : un épais brouillard s'abat sur une petite ville, alors qu'une partie des habitants sont en train de faire leurs courses dans une supérette. Ensemble, ils se rendent compte que la brume dissimule quelque chose, qui ne leur veut pas vraiment du bien...

Pour l'instant, aucun détail n'a été communiqué sur la distribution de ce futur film, distribué par Warner Bros.

Rappelons que Mike Flanagan, outre ses trois adaptations de textes de King, a travaillé sur une mini-série tirée du roman Carrie, pour la plateforme Amazon Prime Vidéo. Attendue pour cette année, elle réunit à son casting Summer H. Howell, Siena Agudong, Samantha Sloyan ou encore Joel Oulette.

Le roman Brume a déjà inspiré un long-métrage à Frank Darabont, en 2007, avec Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden ou encore Andre Braugher aux prises avec ce satané brouillard. Le réalisateur et scénariste était aussi un habitué des adaptations d'ouvrages de King, puisqu'il avait déjà à son actif Les Évadés (1994, d'après Rita Hayworth et la Rédemption de Shawshank) et La Ligne verte (1999), deux grands succès du cinéma.

Le récit de King avait ensuite inspiré une série, en 10 épisodes, pour la chaîne américaine Spike. Diffusée en 2017, elle n'avait alors pas vraiment marqué les esprits.

Aucune date de sortie n'est annoncée pour The Mist, version Flanagan.

Photographie : Mike Flanagan au Festival international du film de Toronto, en 2024 (Kevin Payravi, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

Par Antoine Oury