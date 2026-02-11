Inscription
#Vie littéraire

Leonardo Padura adapté à l'opéra, Agnès Jaoui au livret

Du 19 au 22 février 2026, le Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet accueille L’Homme qui aimait les chiens, nouvel opéra du compositeur Fernando Fiszbein, sur un livret d’Agnès Jaoui, d’après le roman de l’écrivain cubain Leonardo Padura. Après une création les 28 et 29 janvier au Théâtre de Caen, l’œuvre est reprise à Paris pour trois représentations en Grande Salle.

Le 11/02/2026 à 15:39 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

11/02/2026 à 15:39

Hocine Bouhadjera

ActuaLitté

Publié en espagnol chez Tusquets Editores et en français aux éditions Métailié en 2011, dans une traduction d'Elena Zayas et René Solis, L’Homme qui aimait les chiens tisse une fresque historique et intime autour de trois figures : Léon Trotski, exilé et traqué jusqu’à son assassinat au Mexique en 1940, Ramón Mercader, son meurtrier, et Caridad, la mère de ce dernier.

À travers eux, le roman interroge l’échec des utopies révolutionnaires et les mécanismes idéologiques du XXe siècle.

Un « labyrinthe de tragédies »

Fernando Fiszbein décrit l’œuvre de Padura comme un « labyrinthe de tragédies ». Tragédie de Trotski, passé du rang de chef de la Révolution à celui de paria traqué. Tragédie de Ramón Mercader, jeune homme idéaliste transformé en instrument d’un pouvoir totalitaire. Tragédie, enfin, d’une génération broyée par les illusions politiques et les mensonges d’État.

Le compositeur, né à Buenos Aires en 1977 et installé en France depuis 2000, s’est imposé sur la scène contemporaine avec des œuvres jouées par de nombreux ensembles et orchestres, ainsi que par deux opéras remarqués, Avenida de los Incas 3518 et Cosmos. Avec L’Homme qui aimait les chiens, il poursuit son exploration d’un opéra contemporain qui brouille les frontières entre musique savante et culture populaire, entre théâtre, vidéo et performance sonore.

La partition est conçue pour un ensemble de sept musiciens de l’Ensemble Court-circuit, dirigés par Jean Deroyer. Les chanteurs et musiciens occupent l’espace scénique, mêlant jeu instrumental, voix chantée et voix parlée. Des sons préenregistrés, des archives, des interventions amplifiées viennent enrichir la texture sonore. L’ambition est d’embrasser la polyphonie du roman en créant un récit scénique ouvert, fragmenté, traversé de temporalités multiples.

Agnès Jaoui, entre petite et grande histoire

Le livret est signé Agnès Jaoui. La dramaturge, comédienne, réalisatrice, scénariste et chanteuse connaît bien Fernando Fiszbein, avec qui elle a déjà collaboré au cinéma. 

Le livret met en parallèle le déclin de Trotski, isolé dans sa maison mexicaine, et la radicalisation de Ramón Mercader, convaincu d’agir au nom d’un idéal supérieur. L’écriture joue sur les allers-retours entre passé et présent, sur la superposition des espaces géographiques et mentaux. Il ne s’agit pas d’un simple récit historique, mais d’une réflexion sur la sincérité des engagements, sur la manipulation idéologique et sur la fabrication des tragédies politiques.

La mise en scène est confiée à Jacques Osinski, qui a déjà collaboré avec Fernando Fiszbein sur ses précédents opéras. Ancien directeur du Centre dramatique national des Alpes, il développe depuis plusieurs années un travail à la croisée du théâtre contemporain et du répertoire classique, avec une attention particulière aux dramaturgies nordiques et aux textes du XXe siècle.

Dans L’Homme qui aimait les chiens, il s’intéresse au télescopage entre archives et fiction. Des images d’actualité montrant Trotski et sa femme Natalia Sedova dans leur vie quotidienne dialoguent avec les scènes jouées sur le plateau. Le spectacle joue sur la friction entre ce que l’on croit réel, ce qui est reconstitué et ce qui est imaginé.

Au cœur du projet, une interrogation sur la sincérité. Celle de Trotski, convaincu que ses idées doivent lui survivre. Celle de Ramón, persuadé de servir une cause juste. Et, en miroir, celle du théâtre lui-même, art de la représentation et du faux, mais capable de faire surgir une vérité sensible.

d
Photographie de la création à Caen. Pierre Grosbois.

La distribution réunit Olivier Gourdy dans le rôle de Ramón Mercader, Vincent Vantyghem en Kotov, Pierre-Emmanuel Roubet en Trotski, Léa Trommenschlager en Caridad, Juliette Allen en Sylvia Ageloff et Camille Merckx en Natalia Sedova. La scénographie et la vidéo sont signées Yann Chapotel, les lumières Catherine Verheyde et les costumes Sylvette Dequest.

La production est assurée par L’Aurore Boréale, en coproduction avec l’Ensemble Court-circuit et le Théâtre de Caen, avec le soutien de l’Adami, du Fonds de création lyrique, de la Fondation Salabert, du ministère de la Culture et de la Spedidam. L’opéra a été créé au Théâtre de Caen les jeudi 28 et vendredi 29 janvier derniers. 

À LIRE - Le Seigneur des Anneaux en ciné-concert à Paris

Leonardo Padura, la mémoire critique de Cuba

Né à La Havane en 1955, où il réside toujours, Leonardo Padura s’est imposé comme l’une des voix majeures de la littérature hispanophone contemporaine. Diplômé de littérature hispano-américaine, il est à la fois romancier, essayiste, journaliste et scénariste pour le cinéma. Traduit dans une quinzaine de pays, best-seller en Espagne et en Amérique latine, il occupe aujourd’hui une place centrale dans le paysage littéraire international.

Sa série consacrée au détective Mario Conde, réunie sous le titre Les Quatre saisons, l’a fait connaître du grand public. À travers ce personnage mélancolique et désabusé, l'auteur dresse un portrait nuancé de La Havane, entre nostalgie, ironie et lucidité. La tétralogie a été adaptée en mini-série pour Netflix sous le titre Quatre saisons à La Havane, réalisée par Félix Viscarret, avec Jorge Perugorría dans le rôle de Mario Conde. Antonio Banderas a également annoncé un projet de série autour du même personnage, qu’il produirait et dans laquelle il incarnerait le détective.

Mais c’est sans doute avec L’Homme qui aimait les chiens que Leonardo Padura a acquis une reconnaissance mondiale plus large encore.  L’ouvrage, salué par la critique internationale, est aussi en cours d’adaptation cinématographique, selon Métailié.

Parmi les plus prestigieuses récompenses reçues par le Cubain, figurent le prix Raymond Chandler en 2009, le Prix national de littérature cubain en 2012 et le prix Princesse des Asturies de littérature en 2015, l’une des plus hautes distinctions culturelles du monde hispanique. En 2023, il a également reçu le prix Pepe Carvalho, récompensant son apport au roman noir.

Le 16 janvier dernier est paru, toujours chez Métailié dans une traduction de René Solis, Aller à La Havane. une « déclaration d’amour lucide » à sa ville natale. Entre chronique réaliste et souffle romanesque, l’auteur transforme La Havane en personnage, vibrante, blessée, indocile. Il en montre les contradictions, les fantômes révolutionnaires et la résistance quotidienne. 

e
Photographie de la création à Caen. Pierre Grosbois.

Crédits photo : Photographie de la création à Caen. Pierre Grosbois.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

