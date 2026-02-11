Sarjakuva : la BD finlandaise à l'honneur en France, en 2026

Lancée fin janvier à l'occasion d'une conférence de presse pour présenter le festival BD à Bastia, l'année de la bande dessinée finlandaise s'inscrit sous le mot d'ordre Sarjakuva — soit série en images, le mot pour désigner la bande dessinée en finnois. Tout au long de l’année, la bande dessinée contemporaine finlandaise sera mise à l’honneur à travers une programmation nationale, en partenariat avec plusieurs festivals et institutions culturelles majeurs sur le territoire français.

« Avec près de 130 titres publiés en français depuis le début des années 2000, signés par une soixantaine d’auteurs et autrices et portés par une quarantaine d’éditeurs français, la Finlande est aujourd’hui un acteur majeur dans le paysage éditorial français », assurent les organisations derrière cette année de la BD.

Cinq expositions d'envergure sont d'ores et déjà prévues :

Mars 2026 : Festival BD à Bastia (Bastia – Corse)

Avril 2026 : Rencontres du 9e Art — BD Aix (Aix-en-Provence – Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Septembre 2026 : Festival Formula Bula (Paris – Île-de-France)

Novembre 2026 : Festival BD de Colomiers (Colomiers – Occitanie)

Du 6 novembre au 19 décembre 2026 : Institut finlandais (Paris – Île-de-France)

Un livre consacré à la bande dessinée finlandaise contemporaine, intitulé Plein les yeux, du journaliste et critique Harri Römpötti, sera par ailleurs publié à la rentrée de septembre aux éditions PLG.

À LIRE - Tout Dragon Ball ou Berserk en un seul volume : Ilan Manouach manipule les tomes

Des créations originales dessinées, traduites en français, signées par 13 autrices et auteurs finlandais, seront par ailleurs réunies dans un journal de 32 pages, publié à l’occasion de l'année de la BD finlandaise et diffusé gratuitement dans l’ensemble des événements partenaires tout au long de l’année.

Le programme de cet événement au long cours s'enrichira au cours des prochaines semaines...

Photographie : Le logo officiel, réalisé par Ville Tietäväinen

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com