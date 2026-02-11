Quatre livres salués par la Critique de Cinéma et des Films de Télévision

Le palmarès 2025 des Prix littéraires SFCC de la Critique

Prix Michel-Ciment du meilleur ouvrage français sur le cinéma

Steven Soderbergh, vol. 1 : Les années analogiques, de Christophe Chabert et Frédéric Mercier (Marest Éditeur)

Depuis son apparition fulgurante en 1989 avec son premier film, sexe, mensonges et vidéo, Palme d'or à Cannes, Steven Soderbergh s'est placé au coeur de tous les enjeux esthétiques et industriels de son art. Modèle pour un nouveau cinéma indépendant, styliste brillant au coeur du système hollywoodien, expérimentateur de formes radicales, pionnier du numérique comme outil de mise en scène mais aussi comme mode de diffusion, il a construit une oeuvre dense, complexe et visionnaire dont la singularité et l'importance restaient encore à mesurer. - Le résumé de l'éditeur pour Steven Soderbergh, vol. 1 : Les années analogiques

Steven Soderbergh, vol. 2 : Les années numériques, de Christophe Chabert et Frédéric Mercier (Marest Éditeur)

En filmant la guérilla ratée de Che Guevara, Steven Soderbergh a fait sa propre révolution : il sera désormais un cinéaste du numérique. Pendant les seize années suivantes, avec une rapidité qui défie l'entendement, il enchaîne les films et les séries pour façonner une esthétique digitale susceptible de dresser la chronique d'un monde en mutation, en proie aux périls invisibles et aux faux-semblants permanents. Ces oeuvres, souvent méconnues, parfois mal aimées, forment pourtant la quintessence de son art, mais aussi de sa méthode, où les expériences tiennent autant au mode de production qu'aux tournages, à la texture et au montage-maison des images. - Le résumé de l'éditeur pour Steven Soderbergh, vol. 2 : Les années numériques

Meilleur ouvrage étranger sur le cinéma

La Bella Confusione, de Francesco Piccolo, traduit de l’italien par Olivier Villepreux (Albin Michel)

1963. Claudia Cardinale, beauté ravageuse, est à l'affiche de deux films : 8 1/2 de Federico Fellini et Le Guépard de Luchino Visconti. Deux chefs-d'oeuvre qui incarnent l'âge d'or du cinéma italien. Mais avant d'entrer dans la légende, ces films ont été de véritables défis autant qu'un terrain d'affrontement entre deux monstres sacrés, sublimes adversaires. Depuis les coulisses du tournage, exhumant correspondances, notes, journaux intimes, interviews, témoignages et rumeurs, Francesco Piccolo fait revivre l'aventure de ces années 1960. - Le résumé de l'éditeur pour La Bella Confusione

Meilleur album sur le cinéma

L'aventure Lumière, de Thierry Frémaux (Institut Lumière/Actes Sud)

Ce beau livre réunit pour la première fois les textes des commentaires écrits et dits par Thierry Frémaux dans Lumière, l'aventure commence et Lumière, l'aventure continue, ses deux films-hommages aux frères Lumière. Chaque texte accompagne un photogramme restauré, offrant une redécouverte sensible et éclairée des premiers films du cinéma. À travers sa voix singulière, Thierry Frémaux transmet son admiration pour l'invention cinématographique et l'humanité des images, mêlant analyse, émotion et histoire. - Le résumé de l'éditeur pour L'aventure Lumière

Attribuées depuis 1978, les récompenses littéraires du Syndicat Français de la Critique de Cinéma et des Films de Télévision sont octroyées par un comité de sélection composé de cinq membres du SFCC et saluent le Meilleur album français sur le cinéma, le Meilleur ouvrage français sur le cinéma (Prix Michel-Ciment) et le Meilleur ouvrage étranger sur le cinéma (traduction) de l’année.

Le jury réunissait cette année Brigitte Baronnet, Valérie Ganne, Baptiste Liger, Nicolas Moreno et Boris Szames.

Depuis 2022, le CNC s’associe au Syndicat Français de la Critique de Cinéma pour doter le Prix SFCC de la Critique littéraire, afin de récompenser un auteur. Une dotation récompensera le meilleur ouvrage français sur le cinéma. 3000 € iront à l’auteur et 2000 € à l’éditeur, afin d'accompagner la promotion de ce prix (édition d'un bandeau, promotion dans la presse...).

