Affaire Guillaume Meurice : la blague ne fait toujours pas l’unanimité

Pas de verdict, donc, relaie l'AFP. Juste un constat de désaccord. Les conseillers prud’hommes n’ont pas trouvé de position commune sur la rupture du contrat de l’humoriste, intervenue en juin 2024. La procédure se poursuivra devant un juge départiteur, chargé de trancher là où les représentants des salariés et des employeurs sont restés divisés.

Guillaume Meurice, aujourd’hui à l’antenne de Radio Nova, conteste son licenciement pour « faute grave » et « déloyauté répétée ». Il demande près de 400.000 € à Radio France. Selon lui, son éviction est injustifiée.

Une blague, puis l’escalade

Tout part d’une chronique diffusée le 29 octobre 2023 dans Le Grand dimanche soir sur France Inter. À l’approche d’Halloween, l’humoriste compare le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à « une sorte de nazi mais sans prépuce ». La formule provoque un tollé immédiat.

La direction convoque le chroniqueur. Elle lui demande des explications, puis des excuses. Il refuse. Un avertissement tombe au début du mois de novembre. Peu après, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) adresse une mise en garde à Radio France.

En parallèle, l’Organisation juive européenne dépose plainte pour incitation à la haine raciale. En avril 2024, la procédure est classée sans suite.

Guillaume Meurice y voit une validation juridique. Le 28 avril 2024, il répète la blague à l’antenne, en parlant de « la première blague autorisée par la loi française ». Cette nouvelle diffusion entraîne sa suspension, puis son licenciement en juin, trois semaines avant la fin prévue de son contrat.

Un désaccord sur la nature de la faute

C’est là que le contentieux commence. Pour Radio France, la répétition des propos malgré les avertissements constitue un manquement grave aux obligations du salarié. Pour l’humoriste, il s’agit d’un exercice satirique relevant de la liberté d’expression.

Après son départ, il dénonce une « victoire idéologique » de l’extrême droite. L’affaire dépasse alors le cadre strictement professionnel. Elle devient un débat public sur les limites de l’humour.

Ce 9 février, les prud’hommes n’ont donc pas réussi à se prononcer. Le dossier sera donc examiné de nouveau. Cette fois, un magistrat professionnel décidera si la rupture anticipée du contrat était fondée ou non.

Entre-temps, Guillaume Meurice a aussi pris la plume. Le 15 mars 2024 est sorti Dans l’oreille du Cyclone, aux éditions du Seuil. Le livre ne revient pas uniquement sur la blague qui a déclenché la tempête. Il s’attarde surtout sur ce qui entoure ce type d'affaires : la fabrication des polémiques, leur emballement, leur durée de vie. Moins un récit de justification qu’une réflexion sur la liberté d’expression dans un climat tendu.

Une décision qui intervient seulement quelque jours après le départ d’Adèle Van Reeth de la direction de France Inter, le 5 février. Fidèle à sa réputation, Guillaume Meurice a réagi sur instagram : « JE POSTULE ! ».

