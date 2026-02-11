Allah n’est pas obligé, d'après le roman d'Ahmadou Kourouma : bande-annonce

Publié en 2000 et récompensé par plusieurs prix dont noramment le Prix Renaudot, le roman Allah n’est pas obligé (Points, Seuil) raconte l’errance de Birahima, devenu orphelin, qui quitte son village pour rejoindre une tante au Liberia. En France, il a été vendu à plus de 117.000 exemplaires d'après Edistat.

Birahima, orphelin guinéen d’une dizaine d’années, doit quitter son village pour tenter de passer la frontière et retrouver une tante qui se serait installée au Libéria. Le jeune garçon se met dans les pas de Yacouba, bonimenteur de grands chemins jouant les guides de substitution. Mais sur la route, la rencontre avec des enfants soldats fait basculer le destin de Birahima. Engagé involontaire, que lui réserve le sentier de la guerre ? - Le synopsis du film Allah n’est pas obligé

Zaven Najjar réalise le film et coécrit le scénario avec Karine Winczura. Il assure également le montage avec Isabelle Manquillet. Yukiko Meignien est assistante à la réalisation, Olivier Van Hoorebeke dirige l’animation et Flavio Perez coordonne les aspects techniques de production.

Le film, d'une durée de 77 minutes, est produit par Sébastien Onomo (Special Touch Studios, Creative Touch Studios), avec Paul Thiltges Distributions, Yzanakio Films, Need Productions et Lunanime. Nadine Mombo est productrice exécutive.

Soutenu notamment par le Red Sea Film Fund, Pictanovo, Canal+ International et Gkids, le long-métrage est une coproduction entre la France, le Luxembourg, la Belgique, le Canada et l’Arabie saoudite. La musique originale est signée Thibault Kientz-Agyeman.

Hanta Christ Aboubakar Traoré (« SK07 ») prête sa voix à Birahima, Thomas Ngijol à Yacouba. Marc Zinga incarne plusieurs personnages, dont Papa Lebon, Saydou Touré et Mamadou Doumbia, tandis qu’Annabelle Lengronne interprète Bafitini, Onika et Kassa.

Le film sortira en salles le 4 mars 2026.

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com