Pressions, dégradations... Dati soutient finalement les librairies, du bout des livres

Le lourd silence de la rue de Valois a finalement été rompu par Rachida Dati, à l'occasion de la conférence de présentation du Festival du Livre de Paris, ce mardi 10 février à Paris. Lors de sa prise de parole, elle a évoqué la situation des librairies indépendantes françaises, qui ont subi en quelques mois de nombreuses agressions et dégradations.

La ministre de la Culture a mentionné les « pressions » et « intimidations » visant des librairies. « Je le redis : la violence n'a sa place nulle part et certainement pas dans des lieux de culture », a-t-elle également déclaré, avant de poursuivre, rapporte l'AFP : « Le livre est l'objet du temps long et de la réflexion. Les libraires sont en première ligne : ils ont et doivent garder un rôle central dans le débat et la circulation des idées. »

La réaction de la ministre de la Culture intervient bien tardivement. Le Syndicat de la librairie française (SLF), organisation patronale de la profession, avait lui-même souligné le désengagement de la rue de Valois sur la question, à l'occasion d'une table ronde sur le secteur du livre, à l'Assemblée nationale, le 21 janvier dernier.

« Ce qui est attendu en premier lieu, c'est une solidarité, un soutien des pouvoirs publics et ce que l'on constate encore une fois aujourd'hui, c'est l'inverse », avait ainsi déploré Guillaume Husson, délégué général du SLF. « La réponse, c'est une perquisition dans une librairie, largement infondée, et le silence du ministère de la Culture [...]. »

En quelques mois, plusieurs librairies indépendantes ont en effet été visées par un nombre d'agressions en forte hausse, en raison de leurs engagements, notamment pour les droits des personnes LGBTQIA+ ou contre les frappes israéliennes en Palestine. D'autres intimidations, comme l'apposition de croix celtiques — symbole récupéré par l'extrême droite nationaliste — sur les rideaux ou les vitrines de librairies, sont plus directement reliées à ce camp politique.

La campagne avant tout

La situation s'est considérablement dégradée, en quelques mois, pour les librairies, mais Rachida Dati a d'autres projets en tête : elle est en effet candidate aux élections municipales pour la mairie de Paris, et a assuré qu'elle quitterait prochainement le gouvernement pour se consacrer pleinement à sa campagne — qu'elle a déjà commencé.

Notons, à ce titre, que son positionnement de ce 10 février néglige plusieurs éléments, à commencer par la perquisition dont a été victime la librairie Violette & Co le 7 janvier dernier, pour avoir proposé à la vente un livre de coloriage publié par une maison d'édition sud-africaine, From the River to the Sea. De la même manière, la récente condamnation de l'État pour avoir occulté la vitrine de la librairie Les Parleuses, à Nice, en 2022, a été passée sous silence.

Enfin, et sans doute plus révélateur encore, Dati n'est pas revenu sur l'épisode navrant « offert » par son camp politique au Conseil de Paris, en fin d'année 2025. Le groupe Changer Paris/Les Républicains, afin de sanctionner la librairie Violette & Co - encore elle — avait voté contre l'attribution d'une subvention à une quarantaine de commerces du livre parisiens. Fort heureusement, une nouvelle délibération a finalement débloqué cette enveloppe de 482.000 €, afin de verser des aides pour renforcer l'attractivité depuis l’extérieur, l'accessibilité universelle et la transition énergétique des commerces.

Commenter ce choix politique était sans doute électoralement risqué pour la ministre candidate...

Photographie : Rachida Dati, à la conférence de présentation du Festival du Livre de Paris 2026 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com