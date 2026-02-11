Endométriose et désir d’enfant : Énora Malagré prolonge son livre avec un documentaire

À 45 ans, Enora Malagré explique qu’elle n’aura pas d’enfant. Atteinte d’endométriose, une maladie gynécologique chronique qui touche une femme sur dix en France, elle évoque l’impossibilité à laquelle elle a été confrontée. Mais le documentaire dépasse son histoire personnelle.

La réalisatrice donne la parole à des femmes qui n’ont pas pu devenir mères, comme Sandrine et Karine, mais aussi à celles qui ont choisi de ne pas avoir d’enfant. Les comédiennes Marianne James et Béatrice Dalle, la journaliste et productrice Mireille Dumas ou encore la para-cycliste Marie Patouillet abordent cet aspect intime de leur parcours.

Le film interroge ainsi une norme persistante : la maternité est-elle un passage obligé ? Pourquoi l’absence d’enfant appelle-t-elle encore des explications ?

À LIRE - Un music-hall librement inspiré par la vie de Colette sur France Télévisions

L’historienne Muriel Salle et la politologue Françoise apportent un éclairage sur l’ancrage historique et culturel de cette injonction, longtemps associée à la définition même de la féminité.

Ce projet prolonge une prise de parole amorcée en 2021 avec la publication de Un cri du ventre (éditions J’ai Lu). Dans ce livre, Enora Malagré revenait sur une séquence télévisée de 2017 au cours de laquelle elle avait évoqué publiquement son endométriose et son désir d’enfant. Elle y racontait sa décision de ne plus se taire sur cette maladie.

Avec ce documentaire, la parole s’élargit à d’autres trajectoires. Entre récit intime et réflexion collective, le film explore un sujet encore sensible.

Crédits photo : France Télévisions

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com