Aux États-Unis, une plainte contre Amanda Palmer et Neil Gaiman classée sans suite

Le juge Nathaniel Gorton, depuis le tribunal de Boston, a classé sans suite la plainte déposée par Scarlett Pavlovich contre Amanda Palmer, ex-épouse de Neil Gaiman, dans l'État du Massachusetts, rapporte l'Associated Press. Elle l'accusait de complicité avec ce dernier, qu'elle avait également mis en cause dans d'autres procédures judiciaires, l'accusant de « viol », « coercition » et « trafic d'être humain ».

La justice américaine serait incompétente pour traiter le dossier, et Scarlett Pavlovich a été invitée à reporter sa procédure en Nouvelle-Zélande, où les faits présumés se seraient déroulés. Ce classement sans suite fait écho une précédente décision, en octobre 2025 : le juge James D. Peterson, dans l'État du Wisconsin, avait lui aussi classé la plainte, renvoyant Pavlovich vers la Nouvelle-Zélande.

Scarlett Pavlovich est l'une des femmes qui a témoigné contre l'auteur britannique Neil Gaiman auprès du média Tortoise en juillet 2024. Selon son récit, sa route aurait croisé celle d'Amanda Palmer, alors épouse de Gaiman, en 2020, à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Alors âgée de 22 ans, Scarlett Pavlovich était sans domicile fixe et vivait sur une plage : Palmer l'aurait invitée au domicile du couple, après avoir sympathisé, avant de lui confier quelques tâches ménagères, puis la garde de leurs enfants.

Une première agression sexuelle aurait eu lieu la nuit même de la rencontre entre Scarlett Pavlovich et Neil Gaiman, en février 2022. Auprès de Tortoise, en juillet 2024 et alors simplement désignée par son prénom, la victime présumée avait évoqué des faits qui se seraient déroulés dans la baignoire du domicile.

Au moment de ce témoignage, Gaiman avait affirmé que les actes, ce soir-là, se seraient limités à « des câlins » et « des embrassades », et qu'une relation sexuelle consentante aurait démarré, poursuivie pendant les trois semaines suivantes, et circonscrite à des pénétrations digitales. Scarlett Pavlovich évoquait pour sa part « des pénétrations sexuelles violentes et dégradantes ». Il a depuis assuré que Pavlovich lui avait fait parvenir des messages évoquant une relation consentie et « merveilleuse ».

Plusieurs plaintes et accusations

Scarlett Pavlovich avait porté plainte auprès du tribunal du Wisconsin, État où réside Gaiman, et du Massachusetts et de New York, ne pouvant déterminer dans lequel de ces deux territoires vivait Amanda Palmer, qu'elle accusait de complicité avec Gaiman. En juin 2025, la plainte new-yorkaise avait été redirigée vers la procédure dans le Massachusetts, tandis que le volet concernant Palmer, dans le Wisconsin, avait aussi été abandonné.

Dans sa plainte, Pavlovich assurait avoir été victime de plusieurs agressions sexuelles, à la fois en raison de sa situation précaire, mais aussi parce que Gaiman aurait évoqué, en échange, une aide pour sa carrière littéraire. Finalement, Pavlovich aurait partagé des pensées suicidaires avec Amanda Palmer, ce qui aurait éloigné le couple. Celui-ci aurait toutefois versé de l'argent à la jeune femme, pour d'autres services et pour l'aider à payer son loyer.

Ce classement sans suite intervient quelques jours après une prise de parole de Neil Gaiman, visé par les accusations de plusieurs femmes. Il a dénoncé des allégations « complètement et simplement fausses » et assuré détenir « des courriels, des messages texte et des preuves vidéo [...] qui les contredisent catégoriquement ». Il a par ailleurs précisé avoir repris l'écriture, alors que plusieurs projets l'impliquant ont été annulés.

Photographie : Neil Gaiman, en 2019 (nrkbeta, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

