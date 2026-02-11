Un music-hall librement inspiré par la vie de Colette sur France Télévisions

Nourri par une immersion dans l’univers de l’autrice et par une rencontre fondatrice entre les auteurs et l’équipe artistique, le projet s’est construit autour d’un dialogue sensible entre héritage littéraire et création contemporaine. Après avoir rencontré un large succès sur les scènes françaises, France Télévisions vous propose la diffusion de ce spectacle à grande échelle.

Mis en scène par Léna Bréban, Music-Hall Colette est un spectacle musical et théâtral insolite, porté par la jeune artiste Cléo Sénia. Seule en scène, elle joue, chante, danse et manie l’art de l’effeuillage pour interroger, à travers la figure de Colette, la place des femmes hier et aujourd’hui.

« Cette narration en miroir fait dialoguer les combats féminins du début du XXe siècle avec ceux du XXIe siècle : féminisme, nudité, liberté… Ont-ils évolué ou persistent-ils encore ? Dans un décor mobile aux multiples facettes, le spectacle célèbre avec fougue l’audace, la liberté et la splendeur des mots », présente France Télévisions.

Notons que Cléo Sénia a été nommée pour le Molière de la révélation féminine en 2024 pour ce rôle.

À LIRE - Télécharger les livres de Colette

Produite par L’Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône, en coproduction avec Les Scènes du Jura, Veilleur de Nuit et Sandra Ghenassia Production, la captation a été enregistrée à L’Espace des Arts.

Music-Hall Colette sera diffusé le jeudi 5 mars à 23h15 sur France 4 et disponible en rediffusion sur la plateforme france.tv.

Photographie : © Julien Piffaut/France Télévisions

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com