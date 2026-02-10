Léger recul de l'ebook, audiolivre stable : ce que révèlent les ventes 2025 aux USA

Cette hausse de fin d’année s’appuie surtout sur le segment grand public. Les ventes Trade (Consumer Books) bondissent de 14,2 % en décembre, à 830,4 millions de dollars. Le mois confirme un trait classique du marché américain : la période des fêtes amplifie les volumes, puis la photographie se recompose dès janvier.

Le papier tire la croissance de décembre

Dans le détail, les formats imprimés captent l’essentiel de l’élan. Le hardback avance de 13,5 % sur le mois, à 307,6 millions de dollars. Le paperback affiche la plus forte poussée : +27,5 %, pour 296,3 millions. À l’inverse, le mass market s’effondre (-61,6 %), à 3,9 millions, signe d’un format qui s’efface des circuits dominants. Les « special bindings » gagnent 13,8 %, à 21,8 millions, portés par des éditions-cadeaux et des reliures de présentation.

Côté numérique, le tableau se nuance. L’ebook recule de 2,8 % en décembre, à 78,7 millions. L’audio numérique fléchit légèrement (-0,8 %), à 92 millions. Le physique, marginal, progresse : l’audio sur support grimpe de 11,3 %, à 500 000 dollars, un niveau qui illustre sa place résiduelle.

2025 presque stable pour le Trade

Sur douze mois, le Trade ressort en léger retrait : -0,5 %, à 9,8 milliards de dollars. La reliure rigide avance tout de même (+2,4 %), à 3,7 milliards, tandis que le paperback cède 3,4 %, à 3,3 milliards. Le mass market décroche encore (-29,2 %), à 84,9 millions, et les « special bindings » restent quasi inchangés (+0,3 %), à 232,5 millions.

Le numérique se tient, sans emballement. L’ebook termine l’année à 1 milliard de dollars, en baisse de 0,3 % sur un an. L’audio numérique, lui, progresse de 2,1 % et atteint également 1 milliard. Les supports physiques s’érodent fortement : -31,2 %, à 6,1 millions.

Religieux et professionnel : des poussées contrastées

Le pôle des presses religieuses participe à la vigueur de décembre : +16,8 %, pour 78,4 millions de dollars. Là encore, l’imprimé domine, avec un hardback à +18,7 % (46,6 millions) et un paperback à +8,5 % (14,7 millions). L’ebook religieux avance de 4,7 %, à 3,6 millions. Sur l’année, les presses religieuses montent de 2,9 %, à 926,4 millions, avec un paperback en recul (-4 %) et un ebook quasi stable (-0,3 %).

Les livres professionnels (business, médical, droit, technique, scientifique) montent de 13,5 % en décembre, à 42,5 millions, mais la courbe annuelle baisse : 433 millions sur 2025, soit -6,5 %. Le contraste suggère un segment sensible aux cycles d’achats institutionnels, moins aligné sur la saisonnalité des fêtes.

Avec 830,4 millions de dollars, le Trade concentre l’essentiel du mois, loin devant les presses religieuses (78,4 millions) et l’édition professionnelle (42,5 millions). Cette distribution éclaire la mécanique de décembre : l’achat grand public pèse plus lourd que les segments spécialisés dans la variation mensuelle.

Dans ce cadre, la fin 2025 dessine un marché qui résiste. Le papier domine l’embellie de décembre, le mass market poursuit sa décrue, tandis que le numérique stabilise ses positions : l’ebook marque le pas, l’audio digital consolide sa place, sans rupture spectaculaire.

Crédits photo : Ronile CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com