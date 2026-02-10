Le prix Rébellion, qui donne une seconde chance aux manuscrits refusés, est de retour

Lancé par trois professionnelles de l’édition, Adélina Lauruol, Chloé Scozzaro et Mathilde Gaudant, le prix Rébellion s’adresse à des auteur·ice·s encore peu publié·e·s, dont les textes ont été refusés malgré leur potentiel. « Nous avons créé un prix rendant justice à ces projets refusés à contrecœur », expliquent les organisatrices, évoquant des manuscrits parfois écartés non pour leur qualité, mais parce qu’ils ne correspondaient pas à une ligne éditoriale précise.

Une forte participation

Pour sa première édition, le prix Rébellion a reçu 154 manuscrits et réuni quinze maisons d’édition partenaires, parmi lesquelles Rageot, La Martinière, Milan, Didier Jeunesse, Auzou, Scrineo, Slalom, Big Bang ou encore Talents Hauts. Quatre textes avaient été retenus comme finalistes, dont La Sirène des Mascareignes, Tant que le thé sera chaud, Les Brumes de l’oubli et ClockGirl.

Ce succès a confirmé l’intérêt du dispositif, à la croisée des attentes des auteur·ice·s et des éditeurs. Les organisatrices soulignent la difficulté, côté maisons, de repérer des manuscrits en adéquation avec leur catalogue, face à des volumes de soumissions très importants, mais aussi la frustration de devoir refuser certains textes pour des raisons éditoriales plus que littéraires.

Un accompagnement éditorial au cœur du prix

Le principe du prix Rébellion repose sur un accompagnement approfondi du lauréat, avec un travail de réécriture du manuscrit et du synopsis, avant une présentation du texte à une sélection d’éditeurs partenaires. Pour la première édition, une dizaine de maisons avaient pris part à cette démarche ; la liste des partenaires pour l’édition 2026 est encore en cours de constitution.

Les finalistes ne sont pas oubliés : cette année encore, les trois textes finalistes non lauréats bénéficieront d’aides à la réécriture, sous forme de formations, d’ebooks ou d’accompagnements proposés par plusieurs partenaires, dont L’École d’écriture 2.0, l’agence La Plumerie, Paroles de Plumes et Ad Astra Édition.

Appel à manuscrits pour l’édition 2026

Les candidatures seront ouvertes du 16 février au 15 mars 2026. Les conditions sont clairement établies : les auteur·ice·s ne doivent pas avoir publié ou auto-publié plus de trois romans, le manuscrit proposé doit avoir été refusé par au moins une maison d’édition en 2025, et le règlement du prix doit être respecté.

Les organisatrices annoncent également la participation, pour cette édition, de l’influenceuse littéraire @labiblidecam, associée à la lecture et à la sélection des manuscrits jeunesse et young adult. « Nous souhaitons le faire grandir au fil des saisons et des éditions », résument Adélina Lauruol, Chloé Scozzaro et Mathilde Gaudant, qui invitent également les maisons d’édition intéressées à rejoindre l’aventure.

Le premier lauréat du prix Rébellion est La Sirène des Mascareignes, une fantasy historique signée Marie Gindre.

