Strasbourg : la librairie Le Camphrier ferme définitivement

Sur ses réseaux sociaux, l’enseigne a publié un message d’adieu, avec des remerciements adressés aux clients pour « 10 merveilleuses années » partagées.

Le Camphrier a été créé en 2015 par Fabrice Dunis et sa femme, Marie Perrot-Dunis. D’abord implantée rue de Pâques, près des Halles, la librairie spécialisée dans la culture japonaise et les mangas a ensuite déménagé place Kléber, au cœur de Strasbourg, sur une surface annoncée de 300 m², rappellent les DNA.

Une liquidation judiciaire aux causes multiples

La liquidation judiciaire a été prononcée le 9 février, avec des effets immédiats. Sur les raisons, plusieurs éléments sont avancés dans les articles : une baisse des ventes de mangas au tournant de l’année 2024, un loyer jugé trop élevé, des problèmes d’infiltrations d’eau lors d’épisodes de fortes intempéries, avec des dégâts à la clé, et la disparition de Fabrice Dunis, le 4 janvier 2025.

Les sept salariés vont perdre leur emploi. Marie Perrot-Dunis indique également poursuivre son activité via une autre librairie, L’Escapade, rue de Pâques, consacrée à la new romance.

Un lieu « refuge »

Sur les réseaux sociaux, l’annonce suscite une vague d’émotion et de souvenirs. De nombreux lecteurs évoquent une aventure bien plus longue que les dix années du Camphrier, rappelant les précédentes enseignes Shifumi ou Kaobang, et une histoire qui a accompagné plusieurs générations d’amateurs de manga et de culture asiatique à Strasbourg.

Certains parlent d’un lieu « refuge », d’autres d’une boutique autour de laquelle ils ont grandi, soulignant la place singulière qu’occupait le Camphrier dans le paysage culturel local.

Les messages adressés à l’équipe sont aussi marqués par la reconnaissance et le soutien. Beaucoup saluent l’engagement de Marie Perrot-Dunis pour avoir poursuivi l’aventure après Fabrice Dunis, et adressent des pensées à l’ensemble des salariés.

Si la tristesse domine, plusieurs commentaires évoquent un « au revoir » plutôt qu’un adieu, avec l’espoir de retrouver cette passion ailleurs, sous une autre forme.

