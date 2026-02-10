Cinq jours avec René Char, à l’Isle-sur-la-Sorgue

Rencontres rares, confiance fragile, paroles arrachées au silence : France Huser raconte sa relation singulière avec René Char, des Busclats à l’épreuve de l’entretien, entre colère, fidélité et naissance d’un livre inachevé. Un récit de proximité avec un poète qui refusait les journalistes mais accepta, un jour, de se livrer.
J’ai eu la chance de rencontrer René Char. D’abord quand j’étais étudiante, puis, à plusieurs reprises dans les années 60. En 1980, une exposition à la Bibliothèque Nationale présentait des manuscrits de René Char enluminés par ceux qu’il appelait « mes alliés substantiels » : Miro, Braque, Brauner, Max Ernst… Sûre qu’il n’accepterait pas puisqu’il refusait tout contact avec les journalistes, je lui téléphonais pourtant pour lui demander une interview. Mais il quittait Paris le lendemain et me donna rendez-vous aux Busclats, sa maison de l’Isle-sur-la –Sorgue.
Je restai là cinq jours, dormant dans l’hôtel d’un petit village tout proche. Je rejoignais Char le matin, à 10h, et nous travaillions toute la journée jusqu’au dîner où il y avait toujours de la soupe et une tisane. Puis je retournais à l’hôtel.
Quand j’apportai l’interview à Paris, Le Nouvel Observateur fut enthousiaste. Toutefois pour avoir l’accord de Char , je redescendis à l’Isle-sur-la-Sorgue. Quelle ne fut pas ma stupéfaction devant sa colère et son accusation : « Vous m’avez trahi ! » - parce que j’avais repris ses paroles sur des épisodes de la Résistance et sur des années où il côtoyait le Surréalisme.
Bouleversée, désespérée, je m’apprêtais à tout jeter au feu qui brûlait dans sa cheminée, mais il me dit qu’il fallait supprimer certaines feuilles et qu’il les remplacerait par d’autres. Quand il fut enfin satisfait, il exigea du Nouvel Observateur que le terme d’ « interview » soit remplacé par « entretien ».
Naquit alors en lui le désir de faire avec moi un livre sous la forme d’entretiens. J’allais donc de nombreuses fois aux Busclats. Parce que je peinais à tout noter, Char accepta le magnétophone, finit par aimer son grésillement et l’appela « le petit copain ». Je dispose ainsi d’une vingtaine de bandes. La plus grande partie a été utilisée pour écrire « Sous ma casquette amarante », texte paru intégralement dans le volume de la Pléïade.
Mais il me restait d’autres bandes, paroles inédites de Char que je reprends dans « Les rendez-vous de l’Isle-sur-la Sorgue ». Il y parle ainsi de son enfance, du feu qu’il entretenait dans la chambre de son père moribond, des guides ou des amis qui lui étaient chers, dont les Transparents qui se donnèrent eux-mêmes ce nom. Il évoque les nuits qu’il vivait avec ses amis surréalistes, des aventures tragiques ou drôles de la Résistance.
Et, bien sûr, la poésie est intensément présente : il explique deux de ses poèmes, parle des poètes qu’il aime, de sa façon de travailler… Le livre qu’il voulait faire ne fut jamais achevé, mais il en livre ici, comme une confidence, le projet de la dernière partie.
Ce fut un grand bonheur pour moi de l’écouter, de m’étonner des métaphores fulgurantes qui lui venaient spontanément, et je n’ai eu d’autre volonté en écrivant ce récit que d’être fidèle au poète que j’ai connu.
France Huser
France Huser est critique d’art et écrivaine. Les Rendez-vous de l’Isle-sur-la-Sorgue. Une amitié avec René Char est publié chez Arléa.
Crédits photo : JPS68 (CC BY-SA 3.0)
Par Auteur invité
Paru le 05/02/2026
88 pages
Arléa Editions
14,00 €
