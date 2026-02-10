Le nom sur le mur, une enquête intime au cœur de la mémoire résistante

Un geste simple, presque effacé par le temps : quelques lettres inscrites à la pointe d’un objet dans le crépi d’une vieille bâtisse. Derrière cette marque discrète, pourtant, se cache une histoire interrompue net. Celle d’un jeune homme emporté par la guerre, réduit à un nom, puis lentement ramené à la lumière.

Une découverte, puis une obsession

Le hasard joue parfois les déclencheurs silencieux. En mars 2020, alors qu’il corrige les épreuves de L’Anomalie, Hervé Le Tellier remarque cette inscription sur le mur de la maison qu’il occupe. Le nom intrigue. Qui était André Chaix ? Pourquoi ce mur ? Et que reste-t-il aujourd’hui de son passage ?

Les questions s’accumulent. L’écrivain enquête, fouille les archives, rassemble des fragments épars d’une existence brève. Peu à peu, un visage se dessine — celui d’un jeune homme engagé, attaché à la vie, mais prêt à en accepter le risque ultime. De cette recherche naît un livre. Puis, dans son prolongement naturel, un film.

Un dispositif narratif singulier

Le nom sur le mur ne s’inscrit pas dans une narration strictement chronologique. Le documentaire repose sur un dispositif original, mêlant images d’archives, souvenirs de la Drôme, objets personnels ayant appartenu à André Chaix et lecture du texte original par Charles Berling.

© Scenario42 / Charles Berling devant des photos d'André Chaix

La voix de l’acteur se déploie tout au long du récit, et se veut sans effet de surplomb. Elle accompagne la progression, ménage des silences, laisse apparaître des hésitations et des zones d’ombre. Le spectateur est invité à suivre le fil de l’enquête à son propre rythme, au gré des fragments et des traces mises au jour.

À la réalisation, Bernard Faroux s’appuie sur une longue expérience du récit télévisuel et documentaire. Après des débuts sur Canal+, où il signe notamment Rapido, il collabore à plusieurs émissions marquantes avant de se consacrer largement au documentaire.

Son parcours est jalonné de portraits et de séries pour Arte, France Télévisions et Canal+. Des figures de la création, mais aussi des récits ancrés dans le réel, souvent construits à hauteur d’homme. Une approche qui trouve ici un terrain d’expression évident.

En croisant enquête intime et récit historique, Le nom sur le mur s’inscrit dans la continuité des documentaires de La ligne bleue, consacrés à celles et ceux qui, au cœur des territoires, s’engagent, résistent, transmettent.

Crédit image : © Scenario42 / Portrait d'André Chaix

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com