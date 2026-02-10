Allemagne : la bataille du dimanche arrive dans les bibliothèques, et promet des étincelles

L’objectif affiché tient en une phrase, posée comme une évidence politique : « Je m’engage pour que soient créées les bases juridiques, en matière de droit du travail, permettant l’ouverture des bibliothèques publiques les dimanches et jours fériés. » Weimer invoque un accès plus simple, « indépendamment des horaires de travail et des réalités de vie », et replace la bibliothèque au centre d’une bataille culturelle plus large.

Dans la communication officielle du gouvernement fédéral, le ministre martèle l’idée d’un service public de la connaissance, utile aussi à l’ère numérique : « Les bibliothèques constituent des piliers fondamentaux des Lumières — précisément à l’époque du numérique. » Le texte cite également leur rôle pour la liberté d’information, « contre les fake news et le révisionnisme historique ».

Pourquoi le dimanche coince juridiquement

Le débat ne porte pas seulement sur des horaires. En Allemagne, le repos dominical et celui des jours fériés bénéficient d’une protection constitutionnelle, héritée de la Constitution de Weimar via la Loi fondamentale. Autoriser du travail le dimanche suppose donc de justifier des exceptions, et d’en contrôler l’ampleur.

Dans les faits, l’ouverture dominicale des bibliothèques publiques demeure largement bloquée : le cadre fédéral sur le temps de travail autorise certaines activités le dimanche, mais ne prévoit pas, en règle générale, l’emploi de personnel dans les bibliothèques municipales.

Une brèche durable existe toutefois : la Rhénanie-du-Nord–Westphalie, via une loi régionale entrée en vigueur en 2019, autorise une ouverture encadrée – jusqu’à six heures.

Cette exception a elle-même déclenché une bataille judiciaire. En décembre 2024, le Bundesverwaltungsgericht a mis fin au contentieux engagé par Ver.di contre le dispositif NRW, la requête étant jugée irrecevable pour des raisons de délais. Résultat : l’ouverture dominicale y reste possible dans les limites prévues.

Une revendication portée par les villes, et casse-tête social

Weimer ne surgit pas dans le vide. Les municipalités réclament depuis des années une réforme fédérale, pour laisser les villes décider si elles ouvrent, et à quel rythme, au nom d’un accès gratuit à la culture et à l’éducation. Le Deutscher Bibliotheksverband (dbv) soutient la démarche, en soulignant les publics pénalisés par des horaires calqués sur ceux des administrations : familles, personnes seules avec enfants, salariés aux amplitudes longues.

Reste la ligne de crête : ouvrir plus, sans dégrader les conditions de travail. L’Allemagne débat déjà d’assouplissements du droit du travail et du temps de travail ; greffer le dossier des bibliothèques à ce mouvement promet des débats nerveux sur les effectifs, les compensations, le volontariat et la charge réelle en front-office.

Si le gouvernement fédéral suit, l’effet se lira dans des délibérations locales, des budgets, des plannings, et la capacité à recruter. Mais il se lira aussi dans une scène très simple : une porte ouverte un dimanche, et des lecteurs qui entrent sans avoir à négocier avec leur semaine.

Crédits photo : Ganossi CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com