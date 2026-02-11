Faits divers, science et justice : une histoire criminelle de Lyon

À la fin du XIXe siècle, les faits divers occupent une place centrale dans la presse et nourrissent l’imaginaire collectif des grandes villes françaises. Si Paris et Marseille ont longtemps concentré l’attention, Lyon joue pourtant un rôle décisif dans l’histoire du crime et de sa résolution. C’est dans la capitale des Gaules que se mettent en place les fondements de la police scientifique moderne, à travers l’émergence de nouvelles méthodes d’enquête destinées à objectiver la preuve et à rationaliser la justice pénale.

Autour de figures majeures comme le médecin lyonnais Alexandre Lacassagne, un réseau de savants, de policiers et de médecins légistes contribue à structurer une discipline encore balbutiante. Des personnalités telles qu’Alphonse Bertillon, Edmond Locard ou Rodolphe Reiss participent à l’élaboration d’outils et de protocoles qui transforment durablement les pratiques policières. Peu à peu, le modèle lyonnais s’impose comme une référence, aussi bien dans les territoires coloniaux que sur la scène internationale, des États-Unis à la Chine.

Empreintes digitales, expertises médico-légales, identification des suspects ou premières formes de portrait-robot s’affinent au fil d’affaires criminelles parfois spectaculaires, souvent tombées dans l’oubli. En s’appuyant sur un vaste corpus d’archives et d’illustrations, l’ouvrage restitue ces enquêtes et montre comment l’expérimentation scientifique se nourrit du terrain judiciaire. Lyon, capitale du crime propose ainsi une plongée documentée dans la genèse de la police scientifique, en croisant histoire du crime, innovation technique et évolution des savoirs policiers sur plus d’un siècle.

Les éditions La Manufacture du livre vous proposent les premières pages en avant-première :

Professeur agrégé d’histoire, Amos Frappa consacre ses travaux à l’étude de la déviance, du maintien de l’ordre et des pratiques policières à l’époque contemporaine. Spécialiste de l’histoire de la police scientifique, il a consacré sa thèse à Edmond Locard et à la structuration de cette discipline en France, un travail récompensé par le prix de thèse de l’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur.

Chercheur rattaché au CESDIP à Paris et au laboratoire de recherche de l’École nationale supérieure de la police à Lyon, il est également l’auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont Par l’encre et le sang : Une histoire de la police scientifique française.

