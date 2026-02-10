Il y a des livres qui ne cherchent pas à plaire. Mouette, de Dimitri Rouchon-Borie, fait partie de ceux-là. Dès les premières pages, il impose une expérience plus qu’un récit, un enfermement qui ne se raconte pas vraiment mais se traverse.

Romain, libraire au Grain des Mots à Montpellier, parle de ce roman comme d’un texte qui « fait quelque chose » au lecteur, qui l’éprouve physiquement autant que mentalement.

Dès l’ouverture, tout manque : la lumière, l’espace, les explications. Un homme se réveille sous terre, coincé dans un boyau minéral, incapable de se lever. Il rampe. Lentement. Sans comprendre pourquoi il est là. Le roman ne donne aucune clé immédiate, et c’est précisément ce qui trouble. Romain insiste : « C’est vraiment une expérience de lecture. On ne peut pas trop en dire. C’est quelque chose à vivre. »

La lecture n’est pas confortable. Elle n’a pas vocation à l’être. Le texte enferme le lecteur au même titre que son narrateur. On n’en sait pas plus que lui, pas une information d’avance, pas une balise rassurante. Cette égalité radicale entre personnage et lecteur crée une tension constante. « On est au même niveau que le narrateur. On ouvre les yeux avec lui, dans une obscurité totale », explique le libraire.

Les premières pages sont éprouvantes. Romain prévient d’ailleurs les lecteurs claustrophobes : « Il faut se préparer quand même. Il y a un côté vraiment oppressant. » Le boyau devient un espace mental autant qu’un lieu physique.

Peu à peu, il se transforme en monde autonome, doté de règles, de hiérarchies, presque d’une volonté propre. Le texte lui attribue une majuscule, des intentions, une forme de pouvoir. « On a l’impression qu’il grandit, qu’il a des volontés. Le boyau se venge, le boyau décide », résume Romain.

Ce refus de l’explication produit d’abord de la frustration. Le lecteur cherche des indices, s’accroche aux mots, aux champs lexicaux, aux silences. « On va être à l’affût, parce qu’on a très peu d’informations », dit le libraire. Mais cette frustration n’est pas vaine : elle devient moteur. À mesure que le récit avance, des réponses apparaissent, sans jamais tout résoudre. « On est satisfait d’avoir été frustré », ajoute-t-il, parlant d’une maîtrise rare de la forme comme du fond.

Dans cet univers souterrain, les rencontres sont marquées par la violence et les conflits d’autorité. L’arrivée de Mouette, en revanche, bouleverse l’équilibre. Elle incarne autre chose : une forme d’espoir, presque une lumière. « Mouette arrive comme un rayon de lumière », dit Romain. Son rapport au boyau diffère. Elle semble moins soumise, presque indifférente à l’enfermement. « Que ce soit ici ou ailleurs, qu’est-ce que ça change ? », rapporte-t-il, en prenant soin de ne pas trop en dire.

Le roman travaille aussi par sa langue. Une langue âpre, hachée, dense, mais d’une grande précision sensorielle. Le narrateur découvre le monde par le toucher, l’odorat, l’ouïe. « On a un texte extrêmement riche sur les perceptions », souligne Romain. Une langue qui désarçonne, mais qui porte une véritable beauté, sombre et maîtrisée.

Mouette ne se referme pas facilement. Le livre continue de travailler le lecteur après la dernière page. Romain confie l’avoir lu plusieurs fois, convaincu qu’une seule lecture ne suffit pas. « Il faut retourner dans le boyau », dit-il, tant le texte se reconfigure à la lumière de ce que l’on comprend à la fin. Les dernières parties agissent comme des miroirs : elles donnent soudain sens à des phrases jusque-là anodines.

En librairie, défendre Mouette relève presque de la provocation. « Est-ce que vous voulez rentrer dans un boyau souterrain et passer des pages à vous tortiller ? », lance parfois Romain au comptoir. Une manière d’attiser la curiosité, mais aussi de prévenir : ce livre ne s’adresse pas à tous. Il demande des lecteurs curieux, solides, prêts à accepter le décalage.

Ce qui distingue Mouette des autres récits d’enfermement tient peut-être à la posture même de son auteur. Romain parle d’une écriture instinctive, rigoureuse, sans plan préétabli. « Il veut presque disparaître en tant qu’écrivain », pour laisser passer quelque chose de plus grand que lui. Le roman n’explique pas la folie : il l’incarne. Il ne rassure pas. Il ouvre un espace trouble, dérangeant, mais profondément vivant.

Mouette est de ces livres qui déplacent le lecteur, l’obligent à regarder là où il n’aurait pas été spontanément. Un texte exigeant, mais rare, qui continue d’agir bien après la lecture, comme un écho souterrain.

